



Иван Шилов ИА REGNUM Украина

Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита на Украину уделил внимание и церковным вопросам. Он пообщался с главой Православной церкви Украины митрополитом Епифанием. Это уже вторая их встреча, первая состоялась в октябре прошлого года в Вашингтоне. Такой интенсивностью не может похвастаться президент Украины Владимир Зеленский, который провел переговоры с госсекретарем только сейчас в Киеве.

Как сообщает официальный сайт ПЦУ, общение Помпео и Епифания прошло на «территории Свято-Михайловского Златоверхого монастыря, который является административным центром поместной Украинской православной церкви, ей предшествовала совместная церемония памяти павших защитников Украины — возложение цветов к Стене Памяти… Особое внимание было уделено вызовам для поместной Украинской православной церкви, в частности на временно оккупированных Россией территориях Донбасса и Крыма… Блаженнейший владыка выразил благодарность американской стороне за твердую и надежную поддержку Украины как в контексте противодействия внешним вызовам, с которыми продолжает сталкиваться наша страна, так и на пути государства и демократических реформ… Были обсуждены также другие вопросы и договорились о дальнейшей поддержке двустороннего сотрудничества, особенно в сфере защиты свободы совести и вероисповедания». Во встрече со стороны ПЦУ приняли участие митрополит Львовский и Сокальский Димитрий (Рудюк), председатель меценатского совета Митрополичьего фонда Православной церкви Украины Андрей Мацола, а также Андрей Романчук и Марьян Мартынюк, юридические советники Епифания.

Pomisna.info Епифаний и Майкл Помпео

Есть определенная загадка в том, что на официальном сайте государственного департамента США эти мероприятия не получили освещение, только на страницах ведомства в социальных сетях. Однако Помпео по своей инициативе затрагивал религиозный вопрос во время совместной пресс-конференции с Зеленским, в то время как сам украинский президент не проронил ни слова. Что касается госсекретаря, то в самом конце своего вступительного слова на пресс-конференции он сказал следующее: «Наконец, мне очень приятно, что Греческая (видимо, речь шла об Элладской православной церкви — С.С.) и Александрийская православные церкви признали Православную церковь Украины как свою автокефальную Церковь. Россия никогда не должна стоять на пути этого и не допускать соблюдения фундаментальных прав украинцев». И, похоже, что это послание адресовалось не только украинцам. Ведь за «международное признание» ПЦУ отвечает не столько она, сколько Константинопольский патриархат. Отчего тезис Помпео, судя по всему, должен означать поддержку всех проектов Фанара не только на украинском направлении, но и на других фронтах. Учитывая, какую активность сегодня развивает константинопольский патриарх Варфоломей за пределами Стамбула, очень многим православным Церквам стоит насторожиться.

Но в настоящий момент в центре внимания Украина. Комментируя «Голосу Америки» визит госсекретаря, украинский политолог Александр Палий обратил внимание на то, что создание поместной Православной церкви Украины «привело к созданию крупнейшего центра легитимности в стране». По его словам, «ПЦУ сегодня представляет большинство православных христиан на Украине, и Соединенные Штаты, поддерживая ПЦУ, подчеркивают, что они на стороне большинства украинцев». То, что представляет «большинство» — очень спорно, однако дело не в этом. С религиозной точки зрения легитимность Украины распределена сегодня между тремя «центрами». Помимо новосозданной Православной церкви Украины, которой еще многому предстоит научиться, это и более старые, проверенные временем, выдержавшие немало испытаний, пережившие времена гонений Украинская православная церковь Московского патриархата и Украинская греко-католическая церковь. Вот только ни с предстоятелем УПЦ МП митрополитом Киевским и всея Украины Онуфрием, ни с главой УГКЦ архиепископом Святославом Шевчуком во время своего визита в Киев американский госсекретарь встречаться не стал. И почему же?

President.gov.ua Патриарх Константинопольский Варфоломей вручил предстоятелю ПЦУ Епифанию томос об автокефалии

Допустим, еще можно логически объяснить отказ общаться с митрополитом Онуфрием. Здесь можно сослаться на то, что УПЦ МП имеет тесные связи с Русской православной церковью, то есть списать всё на «московские козни». Однако эта схема нисколько не работает в случае с украинскими греко-католиками. Они были одной из ведущих сил во время майдана 2013 — 2014 годов, их неприятие как Русской церкви, так и Украинской православной церкви Московского патриархата общеизвестно. Греко-католики постоянно подчеркивают свою поддержку европейской и евроатлантической ориентации Украины. Возможно, проблема в том, что они не просто «греческие», но еще и «католики», а значит так или иначе связаны с Ватиканом. Учитывая сложные отношения Вашингтона со Святым престолом и папой Римским Франциском, США не могут полностью доверять «слуге двух господ». Помимо того, УГКЦ создавала Римская курия, а американская дипломатия предпочитает иметь дело с теми, кого она сама породила и сама может же прихлопнуть. Здесь у Православной церкви Украины, конечно, все преимущества.

Другой вопрос, что ставка Вашингтона на ПЦУ может сыграть злую шутку с украинской государственностью. Однажды американцы уже разыгрывали «церковную карту» на Украине. Это было во времена кооперации папы Римского Иоанна Павла II с Белым домом. Тогда поддерживаемые польским папой украинские греко-католики внесли определенный вклад в развал Советского Союза. Сейчас, когда госдепартамент использует в своих интересах фактор Православной церкви Украины, вздрогнуть стоило бы Киеву. Хотя с точки зрения политтехнологий США все делают грамотно: Церкви более живучи, чем правительства и страны. Так что когда Украина как государство потерпит крах, на этой территории останется ПЦУ, с которой можно будет вести дела и дальше.