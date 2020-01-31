Прошлый год был связан с громкими жизненными историями россиян, нуждающихся в медицинских препаратах иностранного производства, в особенности — не зарегистрированных в России. Летом несколько матерей больных детей были задержаны таможенной службой при получении посылок с не зарегистрированным в России противосудорожным препаратом «Фризиум». Восставшая против существующего порядка общественность способствовала закрытию уголовных дел в отношении «нарушительниц».

Банки аптечные, бесплодные

В начале этого года президент РФ Владимир Путин в послании к Федеральному собранию поручил правительству в кратчайшие сроки наладить поставки не зарегистрированных в стране жизненно важных импортных лекарств, в том числе необходимых для лечения тяжелобольных детей, подчеркнув, что ситуации с перебоями поставок медицинских препаратов больше повторяться не должны.

Возникшая проблема вскрыла не столько несовершенство системы обеспечения лекарствами — периодически в той или иной степени она и так давала сбой, да и в принципе не бывает абсолютно совершенных систем, — но лишний раз продемонстрировала хромоногое фармакологическое производство. И как раз именно эту проблему недооценивать не стоит!

Алексей Яковлев ИА REGNUM Аптека

Фармакология — есть и будет самой, что ни на есть отраслью любой страны, отвечающей наряду с военными разработками и продовольственной обеспеченностью, за ее безопасность. Коронавирус, вспыхнувший в Китае, — лишнее тому подтверждение. Можно как угодно расценивать и объяснять происхождение этого вируса, уже унесшего жизни рядовых китайцев. Объяснять его заинтересованностью бизнеса в желании заработать на противовирусных препаратах или «вирусной войной» в борьбе за экономическое превосходство тех или иных стран. Но факт остается фактом: помимо оружия, есть «мирные» способы уничтожить людей — с помощью продовольствия и даже медицинских препаратов.

Главный фармаколог Петербурга Александр Хаджидис, как пишет портал ДокторПитер, заявил, что «мы лечим ОРВИ противозачаточным «Кагоцелом» и бесполезным «Арбидолом». Автор ИА REGNUM Анастасия Степанова в своей статье указывает, что некоторые российские продавцы противовирусных препаратов уже успели воспользоваться ситуацией, пытаясь заработать на возникшей панике вокруг коронавируса. «Арбидол» и «Ингавирин» вдруг стали увязывать с их способностью противостоять новому вирусу. Хотя, понятно, если бы всё было так просто, то, вероятно, в Китае не погибло бы больше сотни человек. Теперь специалистам различных ведомств, включая ФАС, предстоит выяснить обстоятельства ситуации, при которой медицинские препараты стали обладать чудодейственными свойствами. Однако подобные выпады бизнеса способны не только принести им прибыль, но и уронить тень на Россию. Согласитесь, это может стать поводом международным экспертам указать на выгоды именно российских фармпроизводителей от появления нового вируса. Но это уже другая история, да, из области фантазий, ведь доказать отсутствие взаимосвязи данных препаратов с появлением коронавируса, несложно. Так как ранее и о вирусе еще не знали, и в инструкциях к препаратам, соответственно, ничего об этом не сообщалось. Но на будущее «великие бизнес-махинаторы» должны учесть, что подобные непродуманные выходки в погоне за прибылью могут повлечь тяжкие последствия.

Что касается заявления главного фармаколога Петербурга, то, как передавал ТАСС, депутат Госдумы Сергей Шаргунов (КПРФ) направил официальный запрос министру здравоохранения РФ Михаилу Мурашко с просьбой проверить публикации СМИ, согласно которым противовирусный лекарственный препарат Кагоцел якобы не проходил необходимые клинические исследования и может вызывать бесплодие у мужчин.

Лаборатория по проверки стандарта качества

Фармакология и медицина настолько коммерциализировались, что стало трудно отделить зерна от плевел — понять, где заинтересованность тех или иных ведомств при закупке препаратов в пользу одних производителей в ущерб другим, а где — подковёрные игры или откровенные махинации. Но однозначно, ни того ни другого фактора, когда речь идет о здоровье и жизни россиян, особенно в условиях низкой рождаемости, убыли населения, по определению существовать не должно! Фармакологическая отрасль, возможно, должна стать государственной. Нужна абсолютно неподкупная структура и только одна, без каких-либо независимых институтов, потому как любой независимый институт не может быть независимым от денег, а там, где есть зависимость от денег, — есть прежде всего бизнес-интерес и ничего более.

Врачи бьют тревогу по поводу роста числа заболеваний сердца, но про мужское бесплодие практически ничего не слышно. Мужчины, в отличие от женщин, стесняются говорить о таких проблемах, более того, избегают соответствующих обследований, поэтому даже та редко публикующаяся в СМИ статистика может отражаться не вполне корректно. Однако имеющаяся статистика удручающая. Данные за последние 18 лет начиная с 2000 года в опубликованном сборнике «Мужское бесплодие в Российской Федерации» говорят о том, что количество официально зарегистрированных мужчин с бесплодием в России выросло в 2,1 раза. Рост зарегистрированных (!) случаев мужского бесплодия отмечается во всех федеральных округах. Наибольший прирост отмечается в Уральском федеральном округе (+252,8%), Северо-Западном (+145%) и Центральном (+103%). В разрезе регионов самые высокие в России показатели числа бесплодных мужчин: в Курганской (1035,7), Магаданской (783,6) и Тюменской областях (503,4), в Дагестане (674,1) и Хакасии (426,5).

Увеличение доли пар с нарушениями в репродуктивной сфере может быть одной из причин снижения рождаемости, отмечают специалисты.

Отрицательный тест на беременность

Согласитесь, да, можно говорить о том, что, возможно, проблемы были и раньше, просто тогда не было возможностей выявлять их, а сегодня появилось современное диагностическое оборудование и препараты, способные определять мужское бесплодие. Но тогда можно говорить и о том, что выявлять бесплодие стало выгодно, поскольку сегодня появились технологии искусственного оплодотворения, а с учетом того, что они по карману не каждому, новости о росте бесплодных пар на фоне национальной идеи повышения рождаемости, могут быть призваны на помощь опять же бизнесу — для того чтобы подтолкнуть государство к расширению господдержки выращивания детей из пробирки. А это уже означает, что опять возникает фактор манипулирования бизнеса государством!

Бизнес и деньги не должны манипулировать государством, особенно когда на кону жизнь, здоровье россиян и, в конце концов, безопасность страны, потому как чем меньше становится россиян, тем уязвимее Россия. И здесь пора бы государству навести порядок и расставить приоритеты.