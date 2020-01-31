В одном из своих выступлений на фоне недавнего обострения конфронтации между Вашингтоном и Тегераном президент Соединенных Штатов Дональд Трамп призвал НАТО взять на себя более активную роль на Ближнем Востоке. Его призыв к более активному участию в процессах, протекающих в проблемном регионе, встретили с большим скептицизмом. И всё же несмотря на то, что многие не хотят этого признавать, европейские члены НАТО заинтересованы в событиях на Ближнем Востоке. Занимая более выгодную позицию в регионе, расположенном недалеко от ЕС, у НАТО есть шанс не только поддержать мирные усилия, но и переосмыслить масштаб своего участия и возможности перед лицом многочисленных гибридных и косвенных угроз и вызовов, пишет эксперт по Ближнему Востоку Акри Кипа в статье для издания The National Interest.

Йенс Столтенберг

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Несмотря на то, что интересы членов НАТО могут различаться, каждый из них хочет предотвратить эскалацию, которая может привести к разрушительным последствиям. Ряд предложений, высказанных Трампом, включая расширение военного участия НАТО на Ближнем Востоке, кажутся чрезмерными и, вероятно, будут сразу же отклонены. Однако подобные дикие предложения не должны затмить собой конкретную возможность увеличения роли НАТО в регионе.

Североатлантический альянс обладает беспрецедентным военным потенциалом в современном мире и может выступить в качестве мощного сдерживающего фактора, препятствующего дестабилизирующим действиям и злокачественным структурам в Европе. На фоне новых вызовов НАТО могло бы также принять участие в поддержке мирных усилий и выступить в качестве крупной силы в урегулировании конфликтов, которые могут косвенно повлиять на государства-члены.

Солдаты НАТО

Никто не может отрицать и без того большой вклад НАТО в предыдущие усилия Соединенных Штатов на Ближнем Востоке. Военный альянс активно участвовал в кампании в Афганистане. Совсем недавно НАТО стало неотъемлемой частью возглавляемой США кампании по борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Тем не менее сложность таких конфликтов, как возможный конфликт с Ираном, может поспособствовать развитию новых возможностей НАТО, помимо военных. Новые возможности в области предотвращения конфликтов и мирного урегулирования могут стать естественным следствием признания того, что перед альянсом возникли новые проблемы в сфере безопасности.

Потенциальная военная конфронтация или полноценная война могут иметь непредвиденные последствия для Европейского союза. Конфликты на Ближнем Востоке и в Северной Африке показали, что они могут иметь побочные последствия для безопасности и стабильности ЕС. Войны в Сирии и в Ливии привели к возникновению потока мигрантов, который дестабилизировал ЕС, разорвав европейский консенсус.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг принял осторожный и взвешенный подход по отношению к известию о гибели командующего спецназом Корпуса стражей Исламской революции (КСИР) генерала Касема Сулеймани. И Соединенные Штаты, и Иран заявили, что они не хотят военного противостояния. Однако всё еще существует опасность того, что непредвиденные события и просчеты могут привести к войне. У НАТО есть возможность принять активное участие в поддержке мирных усилий на Ближнем Востоке.

Policy Networks Йенс Столтенберг

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На протяжении многих десятилетий Североатлантический альянс выступал в качестве инструмента по поддержанию мира. Благодаря своему военному потенциалу НАТО удавалось сдерживать деятельность враждебных субъектов. На фоне постоянно меняющегося мира и возникновения новых сложных проблем, которые могут оказать косвенное влияние на членов НАТО, Североатлантический альянс должен расширить свои возможности в области предотвращения конфликтов, их урегулирования и поддержки мирных инициатив. Таким образом, НАТО может выступить в качестве силы, которая будет сдерживать текущие и будущие конфликты, которые могут угрожать безопасности и стабильности его государств-членов. Нынешний Ближний Восток — это отличное место для старта.