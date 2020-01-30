2019 год для Военно-морского флота (ВМФ) России оказался весьма насыщенным несмотря на то, что многое из запланированного в его начале не удалось выполнить к концу года. Наиболее ожидаемыми событиями 2019 года должны были стать ввод в строй второго фрегата проекта 22 350 «Адмирал Касатонов» и первых серийных подводных лодок проектов 955А «Борей-А» и 885М «Ясень-М». Однако в настоящий момент эти боевые корабли так и не введены в состав флота. При этом все вышеуказанные корабли и подводные лодки построены и находятся на государственных испытаниях.

Иван Шилов ИА REGNUM Флот России

Основные события для ВМФ России в 2019 году

Фрегат «Адмирал Касатонов» в апреле 2019 года вышел в море для проведения заводских испытаний, а в октябре совершил переход на Северный флот для проведения государственных испытаний. Учитывая полную готовность всех систем вооружения корабля, которые были успешно испытаны и отработаны на головном корабле проекта 22 350 «Адмирал Горшков», государственные испытания не должны затянуться. С очень высокой долей вероятности, в текущем году «Адмирал Касатонов» будет официально принят в состав флота.

«Князь Владимир», четвёртый подводный ракетоносец проекта 955 «Борей» и первый, построенный по модернизированному проекту «Борей-А», в конце 2019 года вышел на государственные испытания, однако по их результатам был выявлен ряд недостатков. Поэтому «Князь Владимир» должен вступить в строй уже в текущем году. На текущий момент сроки ввода подлодки в строй определены как «первый квартал 2020 года». Также на 2020 год намечен спуск на воду пятого подводного ракетоносца класса «Борей» — «Князь Олег».

HoteitH К-549 «Князь Владимир»

Многоцелевая атомная подводная лодка (АПЛ) «Казань» проекта 855М начала заводские ходовые испытания ещё в 2018 году, однако в мае 2019 года было объявлено, что сроки ввода в строй этой подлодки нового поколения будут существенно сдвинуты и, в лучшем случае, подлодка войдёт в строй в конце 2020 года. Причинами называются необходимость доработки различных вспомогательных систем и механизмов. Кроме того, по данным ряда источников, сдвиг сроков сдачи подлодки флоту обусловлен в том числе её адаптацией для применения перспективных гиперзвуковых противокорабельных крылатых ракет (ПКР) «Циркон».

Также в конце 2019 года к ходовым испытаниям приступил второй десантный корабль проекта 11 711 «Пётр Моргунов». Сдача этого корабля флоту намечена на текущий год.

В конце ноября 2019 года в состав Тихоокеанского флота была зачислена новая дизельная подводная лодка проекта 636 «Варшавянка» — Б-274 «Петропавловск-Камчатский». Эта лодка является головной в серии из 6 «Варшавянок», строящихся для Тихоокеанского флота. Уже в самом конце 2019 года была спущена на воду вторая субмарина этой серии — «Волхов». Надо отметить, что строительство подлодок проекта «Варшавянка» освоено очень хорошо и поставлено на поток, в отличие от большинства другой военно-морской техники.

Одним из самых значимых событий 2019 года для ВМФ стал спуск на воду подводной лодки специального назначения «Белгород», созданной на основе корпуса недостроенной АПЛ с крылатыми ракетами проекта 949А. Вероятнее всего, «Белгород» будет носителем новейших беспилотных подводных аппаратов, в том числе и «Посейдона» с атомной силовой установкой.

Пресс-служба АО «ПО Севмаш» Подводная лодка-носитель беспилотников «Белгород» спущена на воду

Несмотря на то, что многие запланированные на 2019 год задачи по строительству и вводу в строй новых крупных боевых кораблей и подводных лодок не были выполнены в полной мере, этот год оказался весьма насыщенным для ВМФ России по количеству заложенных кораблей и подписанных контрактов. Так, 23 апреля 2019 года состоялась одновременная закладка сразу 4 крупных кораблей для российского флота. На «Северной Верфи» в Санкт-Петербурге были заложены пятый и шестой фрегаты проекта 22 350 — «Адмирал Чичагов» и «Адмирал Амелько», а на судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде — третий и четвёртый десантные корабли проекта 11 711, получившие названия «Владимир Андреев» и «Василий Трушин». При этом эти десантные корабли будут строится по существенно изменённому проекту — их водоизмещение будет большим, чем у первых двух, а также изменится и внешний облик, в частности, будет существенно увеличена вертолётная площадка и вертолётный ангар и, соответственно, численность вертолётной группы на корабле.

25 ноября 2019 года на «Северной Верфи» состоялась официальная церемония закладки третьей и четвёртой подлодки проекта 636 для Тихоокеанского флота, они получили названия «Магадан» и «Уфа» соответственно.

На форуме «Армия-2019» были подписаны контракты на строительство ещё двух многоцелевых атомных подводных лодок проекта «Ясень-М» и двух дизельных подводных лодок нового поколения проекта 677 «Лада».

Каковы планы на 2020 год?

2020 год и вовсе обещает стать рекордным по количеству заложенных кораблей и подводных лодок. Суммарно запланирована закладка сразу 22 двух крупных боевых кораблей, подводных лодок и различных судов обеспечения. На «Северной Верфи» планируется закладка двух перспективных фрегатов проекта 22 350М, на «Адмиралтейских верфях» — ещё двух «Варшавянок» и одной подлодки класса «Лада», а на «Севмаше» — ещё двух АПЛ класса «Ясень-М». Наиболее ожидаемым событием 2020 года должна стать закладка к 9 мая двух универсальных десантных кораблей водоизмещением свыше 20 тысяч тонн на заводе «Залив» в Крыму.

Walle83 Фрегат проекта 22 350

В 2020 году запланировано крупное пополнение Тихоокеанского флота, наиболее значительное за всю его современную историю. Тихоокеанский флот должен получить дизельную подлодку проекта 636, корвет проекта 20 380 «Герой Российской Федерации Алдар Циденжапов» и новейший корвет проекта 20 385 «Гремящий». В 2020 году должен приступить к испытаниям модернизированный большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников», который получит возможность применения крылатых ракет семейства «Калибр». При благоприятном стечении обстоятельств, стоит ожидать и передачи «Шапошникова» ВМФ в 2020 году.

Таким образом, в России отчётливо наблюдается увеличение объёмов строительства крупных боевых кораблей и подводных лодок, и переход к их по-настоящему серийному строительству. Вместе с тем, судостроительная отрасль по-прежнему находится не в лучшем состоянии, что наглядно демонстрирует практически постоянный сдвиг по срокам строительства большинства кораблей. По-прежнему крайне тяжёлым остаётся состояние дел в судоремонтной области, что не позволяет оперативно ремонтировать различные боевые единицы флота и что, в свою очередь, прямо сказывается на уровне боеспособности флота.