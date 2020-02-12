Кино такого рода можно считать высшей формой развития массового или худшими образцами авторского… Как вам больше нравится. Впрочем, кто ещё в наши дни верит в эти ярлыки и этикетки? Будущее уже настало. Не лучшее. Прямо скажем. Фильм, однако, рассказывает про то, как может быть ещё хуже. Сразу заметим, что ничего оригинального в подобных сценарных ходах нет. Было сколько угодно боевиков в поездах и метро. И сколько угодно антиутопий про конец света из катастроф и социальных сатир, которые рассказывают о том, как устроено нашего общество. Осталось только объединить это всё… И сделать фильм про небольшое количество выживших после глобальной снежной катастрофы людей, которые вынуждены носиться по кругу в поезде через все континенты. Из которого нет выхода. Фильм построен целиком на ритме, стуке колёс, динамичном монтаже «аттракционов» разной степени изобретательности.

Иван Шилов ИА REGNUM

Про поезд как метафору жизни можно найти в десятках произведений искусства. От песен Макаревича и Гребенщикова до прозы Толстого, где пресловутая Каренина испытала неотвратимый античный рок этого дымящего исчадия ада. Можно вспомнить и детективы с убийствами в поездах. Часто метафорика поезда связана с движением… Из точки А в точку Б. Так, мол, и проходит жизнь. Но как при этом устроено общество? В вагонах какого класса? Кто читает газеты? Кто пьёт чай? Человечество задумывалось об устройстве общества почти всегда. По крайней мере, некоторая его часть, которой дозволялось это делать. От древнейших индийских представлений о первочеловеке Пуруше, который дал жизнь разным кастам, которые и должны с того времени жить, не смешиваясь, до Платоновской «Республики» и так далее… Паровозов и кино тогда и в помине не было.

В этом фильме эта потёртая метафора обретает второй смысл. То есть поезд становится несущимся ковчегом для всего человечества. Во время кромешной всемирной зимы (не ядерной, как это типично бывает в антиутопиях такого рода, но вызванной не слишком удачной борьбой с глобальным потеплением) остаток выжившего человечества вынужден носиться по круговым мировым трассам на чудо-поезде. Стоит сразу заметить, что вполне можно найти и менее фантастические прототипы. Например, бронепоезд северокорейского «лидера нации». Кажется, так его нужно величать… Разумеется, фильм снят Южнокорейским режиссёром… Вообще, тема коррупции и лицемерия власть имущих благодатна до какой-то степени не только в Корее… Но отложим. Поговорим о кино. Об искусстве. О прекрасном.

Цитата из к/ф «Сквозь снег». Реж. Пон Джун-хо. 2013. Корея Южная, Чехия

Много крови, кишок, отрубленных рук. Видимо, корейское кино такого рода принципиально не может обходиться без насилия. Черта, которая стала почти фирменной чертой азиатского массового кино. В чём причина этого? То ли необходимость щекотать нервы «скучающей публики», то ли в каких-то более глубоких культурных механизмах. Не рискнуть обобщать. По мне, так это всё скучновато, неоправданно и так далее. Но публике может нравиться. Благо для эстетствующей её части в фильме предусмотрено множество красивых картинок. И пламенной сатиры. Несколько аляповатой в духе того, как в советских карикатурах изображали попов или «буржуинов». Впрочем… Может быть, это и есть самый верный взгляд. Мы видим очевидное социальное расслоение, борьбу за ресурсы. Даже околофилософские пассажи про «классовое общество» потребления. Для того чтобы было интересней, создатели придумывают местную поездную пародию на «наркотики», «пропаганду», «спецслужбы», «порочную властную верхушку». Короче говоря, весь набор жёлтой прессы и диванной конспирологии тут как тут. Вершиной постижения тайн общества является секретный договор между «верхами» и «низами» в вопросах сокращения (как можно было бы сказать «оптимизации» поголовья)… Людей в товарных вагонах среди трупов и дерьма, как мы знаем, в прошлом веке повозили немало. В том числе доблестные и образованные немецкие офицеры. Впрочем, и в наши дни «экспорта демократии» подобного много.

Цитата из к/ф «Сквозь снег». Реж. Пон Джун-хо. 2013. Корея Южная, Чехия

В остальном фильм делается по привычным канонам фантастического боевика и антиутопии. Есть сильный герой, который борется за что-то — «свободу», «демократию», «ценности», короче говоря… Для того чтобы сделать его не слишком уж картонным, ему в этом фильме придумывается внутренний конфликт. Якобы когда-то в юности он не смог совершить должное, сплоховал, не оказался достаточно смелым, чтобы пожертвовать собой ради других… И теперь червячок сомнения гложет его. Настоящий ли он герой? Сможет ли? Разумеется, в финальных «обязательных» сценах фильма мы вновь столкнёмся с этим конфликтом. Где герой должен выбирать: «переходить ли на сторону зла» или проиграть… Короче говоря, типовые, увы, схемы.

Цитата из к/ф «Сквозь снег». Реж. Пон Джун-хо. 2013. Корея Южная, Чехия

Финал фильма открыт. Поезд уничтожен. Мать и дитя выходят наконец-то из тюрьмы народов на свежий воздух у бесконечных снегов, где им улыбается белый медведь, который, вероятно, символизирует собой, что жизнь на планете где-то продолжается. Есть надежда. Что ещё сказать про этот фильм? Предсказуемо плоский, неумный, претенциозный, с красивыми картинками и смешными, казалось бы, моментами. Разумеется, никакой глубины взгляда и критика власти здесь нет. И быть не может. В конце концов, кто же выпустит на широкие экраны правду… В нашем-то поезде мирового кинобизнеса.