Новый, 2020 год показал, насколько уязвимо человечество. И как просто ввести его в состояние истерики. Чем бы ни оказался китайский «коронавирус» — создаваемым Китаем или США биологическим оружием или естественной модификацией патогена — он поднял проблему купирования вирусной опасности, а значит и хранения вирусных коллекций.

Александр Горбаруков ИА REGNUM «Тогда мы летим к вам...»

Эта статья была написана десять лет назад. В другой Украине, а может быть, и в другом времени, где мы еще пытались быть соотечественниками и согражданами, а не «ватниками» и «вышеватниками», «колорадскими жуками» и «смерековыми бабуинами». Но уже тогда было страшновато. Но и сейчас, по прошествии времени и при всем желании не могу изменить ни одного слова в этом сюжете многолетней давности.

Итак.

Все, что будет написано дальше, — действительно страшно. Но это только версия, поскольку быть в чем-то уверенным на Украине сейчас опасно, сложно и дорого. Особенно после ноябрьских парламентских решений о возмещении морального ущерба за распространение недостоверной информации.

29 августа 2005 года между министерством охраны здоровья (МОЗ) Украины и министерством обороны США было заключено Соглашение относительно сотрудничества в области предотвращения распространения технологий, патогенов и знаний, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия. В первой статье Соглашения, в частности, указано: «С целью оказания помощи Украине в предотвращении распространению технологий, патогенов и знаний, находящихся в НИИ эпидемиологии и гигиены (г. Львов) … (запомните это троеточие — А. Г.), а также других объектах на Украине, определенных министерством охраны здоровья Украины, которые могут быть использованы в ходе разработки биологического оружия, согласно положениям настоящего Соглашения министерство обороны США предоставляет министерству здравоохранения Украины безвозмездную помощь в объеме наличных средств, ассигнованных для достижения этой цели».

AF.mil Биологическое оружие

Фактически в тексте указанного договора закреплены следующие положения:

— постулируется факт наличия во Львовском НИИ эпидемиологии и гигиены соответствующей инфраструктуры, обладающей всеми необходимыми компонентами — технологиями, патогенами и знаниями, достаточными для изготовления биологического оружия;

— функционирование данной инфраструктуры «безвозмездно» финансируется министерством обороны США;

— финансирование происходит «наличными средствами».

Тогда американцы вроде бы начали финансирование разработки проектной документации по созданию Центра по исследованию возбудителей особо опасных для здоровья и жизни человека инфекций. Центр должен быть создан на базе Львовского НИИ эпидемиологии и гигиены (НИИ ЭГ), учебный и лабораторно-производственный корпус которого расположены в здании, находящемся в центральной исторической части гор. Львова, по улице Зеленая, 12. Предполагается, что в самое ближайшее время в НИИ для проведения «исследовательских экспериментов» должны быть завезены соответствующие биологические материалы, представляющие собой штаммы сверхопасных вирусов.

Казалось бы, все здорово, друг помог другу. Но! Всегда и во веки веков (Аминь!) хранение и исследование опасных вирусов имело военную составляющую. Короче — бактериологическое оружие. Всегда подобные лаборатории брали под особую охрану и содержали в условиях максимальной дезинфекции. Чаще всего — в местах, максимально удаленных от мест массового скопления людей. А здесь — в историческом центре семисоттысячного города!

Да и помощь какая-то… незаконченная, что ли. Посудите сами! Соглашение было подписано в 2005 году. Не сразу, но львовяне спохватились. В СМИ появились публикации на эту тему. Возникли вопросы. И, что особо интересно, появились отзывы. Забавные отзывы… 16 марта сего года «Львовский портал» сайта ProUA.com разместил статью Юрия Грицыка «Бактериологическая бомба — в центре города?». Хорошая статья!

Aeou Улица Зеленая. Львов. Украина

И очень интересное наблюдение комментатора под ником «Студент». Приведу ее полностью, на языке оригинала, с сохранением пунктуации: «Я навчаюсьмедичномууніварситеті і бачивцікафедри. там сьогодні-завтра стінипопадають (вікно з 5 поверку на прохожих колись здаєтьсявже падало). доречівільнозаходити на кафедри будь-кому можна… завідувачкафедриВіра Федоренко за гроші ладна на все і Вам скаже, що все чудесно. любить цяжіночкахабарі, з студентіввимагає, тепер і в забрудненіаудиторіј посадить (јй на людей плювати). стосовно «бакінституту» (так называют этот институт — А. Г.) чикафедримікробіологіј… щосказати, добре щомиші не бігають і вікна шибки мають… перебој з електрикою… переживем».

Вот только переживем ли? Ведь с момента «дружеской помощи» минобороны США прошло уже почти четыре года. Но вопросы остались. Например, почему в районе хранения опаснейших вирусов «хорошо, что мыши не бегают»? Грызуны, кстати. А значит — лучшие переносчики вирусов.

Уж не потому ли, что американская безвозмездная помощь была оказана «в объеме наличных средств»? Мне, циничному киевлянину, пережившему «лихие 90-е» и не менее лихое, но более жлобское начало третьего тысячелетия, при такой формулировке приходит на ум только одно: «Черным налом, кэшем в чемодане».

И, судя по результатам, это похоже на правду. Кто-то получил деньги, а американцы получили то, чего добивались, — контроль над украинскими эталонными штаммами микроорганизмов (штамм референс). Над тем, что является национальным достоянием Украины. Во всяком случае, именно так названа институтская коллекция штаммов в Постановлении Кабинета министров Украины от 19 декабря 2001 года № 1709.

Получили контроль и над управлением бактериологической миной в центре исторического региона Украины. Потому что «кто девушке платит, тот девушку и танцует».

Gov.ua Владимир Зеленский и Дональд Трамп

Ведь планируемый львовский Центр является тем, что на жаргоне вирусологов называется «вредной лабораторией». Эти лаборатории, как я уже говорил выше, располагаются подальше от населенных пунктов страны — депозитария вирусов. Здравый смысл подсказывает, что лучшее место расположения такой лаборатории — вообще за пределами страны, там, где «не жалко». По мнению некоторых львовян, причем весьма компетентных, основным «куратором» этой «лабораторной проблемы» во Львовском НИИ эпидемиологии и гигиены являются американские спецслужбы, так как именно они прежде всего заинтересованы в реализации проектов по налаживанию функционирования «вредных» лабораторий вне территории США.

А в том, что это именно целенаправленный проект, можно не сомневаться. Я не зря просил запомнить троеточие в приведенном в начале статьи отрывке их Соглашения между МОЗ Украины и министерством обороны США. Среди объектов, которые заинтересовали американских военных, поименно названы Украинский научно-исследовательский противочумной институт (Одесса) и Центральная санитарно-эпидемиологическая станция в Киеве. Почему именно они?

14 декабря 1992 года МОЗ Украины издал Приказ «О режиме работы с патогенными микроорганизмами» (№ 183). В нем интересно Приложение № 1, — «Список национальных центров и референс-лабораторий Украины, обеспечивающих изучение и хранение штаммов различных микроорганизмов». Во Львовском НИИ ЭГ указана Референс-лаборатория возбудителей вирусных и риккетсиозных заболеваний I и II групп опасности. Высших групп опасности! То есть, кроме вирусных заболеваний, там хранятся такие радости, как все виды тифа, средиземноморская лихорадка, лихорадка цуцугамуши, окопная, или волынская лихорадка, и многая, многая, многая…

В Одессе, в референс-лаборатории противочумного института, хранятся возбудители чумы, бруцеллеза, сибирской язвы, сапа, мелиоидоза, легионеллеза. Ну и для комплекта в Киеве — референс-лаборатория возбудителей туляремии, листериоза и эризипелоида.

Я не знаю, какая сейчас ситуация в Одессе и на Центральной СЭС. Но когда я готовил этот список, то удивлялся одному: почему там пропущено самое главное. Научно-исследовательский институт эпидемиологии и инфекционных болезней имени Громашевского в Киеве? Ведь именно там — Центральный национальный музей живых культур микроорганизмов I—IV групп опасности. То есть — там все! И не оставляло ощущение, что в Киеве «есть что-то еще».

Defense.gov Биологическая угроза

Во всяком случае, есть информация, что министерством охраны здоровья Украины было принято решение о выделении министерству обороны США земельного участка на территории Института экологической гигиены и токсикологии им. Л. И. Медведя (г. Киев, ул. Героев Обороны, 6) для создания лаборатории по хранению особо опасных патогенов человеческого и животного происхождения, которые могут быть использованы в разработке биологического оружия. Я полагаю, что это произошло в результате встречи министра Князевича с сенатором и сопредседателем по иностранным делам Сената США Ричардом Лугаром, происшедшей 15 января 2008 года. Можно ли быть уверенным, что коллекция Института Громашевского не будет переведена в планируемую лабораторию, как «в более защищенное и более соответствующее поставленным целям помещение». Каждый может отвечать на этот вопрос в меру своей доверчивости. Но, если все это произойдет — кто будет контролировать эту опаснейшую «тюрьму» вирусов и бактерий? А вот здесь ответ один. Не Украина! Потому что августовское соглашение 2005 года не имеет «обратного хода».

Ведь его восьмая статья звучит так: «Настоящее Соглашение приобретает силу с даты подписания и остается действующим на протяжении действия Рамочного Соглашения. Настоящее Соглашение может быть изменено по письменному согласию Сторон… При этом положения пункта 6 Статьи IV остаются действующими на протяжении действия Рамочного Соглашения».

Что такое «шестой пункт»? Цитирую: «Опасные патогены, которые хранятся в централизованных лабораториях, остаются в этих лабораториях на протяжении действия Рамочного Соглашения. МОЗ Украины немедленно сообщает в письменной форме министерству обороны США о временном вывозе опасных патогенов из централизованных лабораторий из-за возникновения чрезвычайных ситуаций. МОЗ Украины как можно скорее будет возвращать все патогены, вывезенные из централизованных лабораторий, в эти или другие централизованные лаборатории».

И наконец, что такое само «Рамочное Соглашение»?

Это «Соглашение между Украиной и Соединенными Штатами Америки относительно предоставления помощи Украине в ликвидации стратегического ядерного оружия, а также предотвращения распространения оружия массового уничтожения», утвержденное Постановлением Кабмина Украины 31 декабря 1993 года, № 1077. А там есть очень забавный пункт второй статьи V. «Без предварительного письменного согласия Соединенных Штатов Америки Украина не передает и защищает от захвата или присвоения любые материально-технические средства, подготовку или услуги, которые предоставляются согласно настоящему Соглашению, и не передает право собственности на них никому, кроме официального лица, служащего или представителя Украины, и не допускает использования таких материально-технических средств, подготовки или услуг для целей, отличных от тех, для которых они были предусмотрены». Всё, приехали… Хорошо, что Украина здесь хоть вообще указана. Пусть третьей, но указана. Не надо быть юристом, чтобы понять, что, в соответствии с этим пунктом и в контексте нашей вирусной темы, Украине остается только играть роль сторожа своих штамм-коллекций, но уж никак не их хозяина.

Феликс Йеневайн. Чума

Причем, что интересно! В соответствии с XIII статьей этого Соглашения, предусматривается применение положений пятой статьи «независимо от прекращения действия данного Соглашения». Иными словами, Соглашение остановить можно, а вот вернуть Украине право независимого распоряжения коллекциями штаммов (читай — «бактериологического оружия») — зась!!! Вот он, тупик. Точнее — яма для потерявших суверенные права…

Я не сомневаюсь, что американцы, получившие контроль над украинскими штамм-рефренсами, будут хранить их очень тщательно. Но я не сомневаюсь и в том, что эти штаммы — оружие. А ружье, висящее на стене в начале драмы, должно выстрелить в ее конце — это закон жанра. И теперь, когда Украина теряет свои суверенные права над своим же бактериологическим оружием, вероятность этого «выстрела» значительно повышается. Хотя бы потому, что «не жалко».

Майданной зимой 2004 года я не раз слышал выражение, заставлявшее расправлять грудь от гордости: «Оранжевая революция заразила украинцев вирусом свободы». Прошло несколько лет. Вирус свободы исчез. Но, похоже, появилась «свобода от вируса». Нет, не от вирусных болезней — уж этого мы нахлебались за последние два месяца. Свобода от знаний о вирусе и от деятельности в области вирусологии. Этим теперь будут заниматься другие. И лечить нас будут «Тамифлю» или вакцинами от краснухи. Чем скажут, тем и будем лечиться.

А мы посторожим…