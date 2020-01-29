В интервью газете Yomiuri Shimbun, посвященном 70-летию действующей конституции страны, премьер-министр Японии Синдзо Абэ заявил о необходимости кардинального пересмотра ее девятой статьи. Ее действующая редакция была сформулирована по итогам Второй мировой войны и предназначалась в качестве непреодолимого барьера против возможного возрождения агрессивного японского милитаризма.

U.S. Air Force Американские солдаты с японским флагом

Но с тех пор, мол, страна коренным образом переродилась, а внешние условия в мире больше не соответствуют прошлым. В новых условиях японский лидер считает необходимым вернуть вооруженным силам официальный статус и закрепить его в главном законе государства.

Нельзя сказать, чтобы этот вопрос не поднимался никогда ранее. Обсуждение идеи в обществе началось еще в середине 90-х. Примерно со второй половины нулевых стало часто мелькать и на официальном уровне. В 2015 нижняя палата парламента Японии даже приняла два закона, юридически разрешающих руководству страны использовать Силы Самообороны за пределами страны. Кстати, автором той инициативы являлся именно Синдзо Абэ.

Пойти дальше в тот момент не позволило недостаточное число сторонников в высших органах власти. Изменить конституцию в Японии можно только через общенародный референдум, а для его запуска сначала необходимо однозначное одобрение проекта квалифицированным большинством обеих палат парламента.

Amagase Американские военные базы на территории Японии

И сейчас оно у Абэ есть. С 2016 года либерально-демократическая партия, главой которой он является, победив на выборах в верхней палате, добилась получения 2/3 парламентских голосов. Хотя с тех пор некоторое их число оказалось утрачено, тем не менее оставшихся вполне достаточно для пересмотра положений 9 статьи.

На первый взгляд, произошедшее выглядит не слишком значительным локальным событием. Премьер-министр добивается лишь смены вывески. По сути, то, что именуется Силами Самообороны, уже является полноценной армией в ее классическом понимании. 150 тыс. личного состава и 50 тыс. резервистов в сухопутных силах, 700 танков, 750 бронемашин, 1350 ствольных и реактивных артсистем, сведенные в 5 полевых армий.

Флот насчитывает 4 вертолетоносца (скромно именуемых авианесущими эсминцами), 29 обычных эсминцев, 14 фрегатов, 6 корветов, 19 многоцелевых подводных лодок, 30 противоминных кораблей, до 10 десантных кораблей разных типов.

U.S. Air Force Самолёты ВВС Японии

Численность личного состава — 50 тыс. человек. Еще 43 тысячи служат в авиации, располагающей 370 современными боевыми самолетами как иностранного, так и собственного производства. Они все обеспечивают достаточную обороноспособность Японии, так почему до сих пор они лишены официального признания в качестве полноценных вооруженных сил?

В общем, такая постановка вопроса сильно смахивает на правду. За исключением нескольких небольших, однако важных «но». Премьер-министр не просто так заговорил о переменах во внешнеполитических условиях. Они действительно накопились и явно толкают руководство страны задумываться о возможных силовых акциях по реагированию на них.

Хотя бы по причине резкого военного усиления соседнего Китая, являющегося главным конкурентом Токио как в азиатско-тихоокеанском регионе, так и в мире в целом. Кроме того, Япония является промышленно развитой страной при критично бедной собственной ресурсной базе.

Подавляющее большинство потребляемых ресурсов, в том числе топлива, химического сырья, руды, страна импортирует. А новый мир меняется, ялтинская система безопасности явно деградирует. Тем самым создавая стратегические риски. Значит, нельзя исключать перспективы возникновения кризисов, требующих прямого военного вмешательства.

Но тут возникает проблема, касающаяся мировосприятия общества, на протяжении семи десятков лет воспитывавшегося в рамках «миролюбивой концепции 9 статьи». Так что, говоря как бы только про формальную смену вывески, японское руководство в действительности претендует на фундаментальную смену парадигмы. Где армия, а, следовательно, и силовые методы в принципе, должны начать восприниматься большинством общества как допустимые, естественные и даже совершенно необходимые.

В связи с чем у некоторых обозревателей возникает опасение. Не случайно ли заявление Абэ состоялось буквально в преддверии запланированной на 14 февраля 2020 года международной Мюнхенской конференции по безопасности? Особенно учитывая ожидающиеся там решения. Так, в частности, в этом году в Мюнхен собирается прибыть делегация КНДР, а Германия намерена обсудить там вопрос отправки частей Бундесвера в Ливию.

Не получится ли так, что японский шаг незаметно ведет к формированию некоего великодержавного военного союза Японии, США и Британии, также заинтересованных в создании силового противовеса как Китаю, так и России? Тем более что Путина на мероприятии не будет.

И этот вопрос сегодня остается открытым. Сильный военный союзник, способный существенно прибавить мощи, Соединенным Штатам, безусловно, необходим. К тому же Япония по сей день находится под прочным американским доминированием, в теории облегчающим возникновение подобного блока, по крайней мере, в противостоянии с Китаем в АТР.

Но желают ли власти Токио ввязываться в какую-нибудь войну ради интересов Соединенных Штатов, тем более видят ли они в таком варианте какие-либо существенные выгоды для себя? Скорее всего, нет. Американское мировое доминирование уже не обеспечивает гарантий получения «расширенного доступа» к мировой ресурсной базе. А это главный момент, интересующий Японию в первую очередь.

Тем более что в этом не сможет никак поспособствовать Британия после Brexit. И по причине мизерной численности своих вооруженных сил, и ввиду неспособности выставить сколько-нибудь серьезную корабельную группировку не то что в Тихом океане, но даже в Атлантике, где японские интересы отсутствуют полностью.

Kenichi Nobusue Японские подводные лодки

Таким образом, более вероятным следует считать сильно иной сценарий. Инициатива премьер-министра по повышению официального статуса японских вооруженных сил, скорее всего, наоборот, преследует прямо антиамериканскую цель.

До сих пор именно навязанная 70 лет назад американцами 9 статья позволяла Вашингтону обосновывать свое военное присутствие в Японии отсутствием у нее полноценной армии. Позиционируя Силы Самообороны как просто такой местный специфический «тяжелый ОМОН с танками».

Смена статуса даст японцам возможность переговорную позицию принципиально изменить. Раз у Японии появляются полноценные вооруженные силы, да еще не уступающие по масштабу британским, германским или французским, то и страна в целом во внешней защите со стороны США как бы больше не нуждается. А значит, «не пора ли, гости дорогие, вам домой»?

Понятно, что быстро такое не случится. Однако фундаментальный расклад изменится решительно, тем самым создавая серьезные предпосылки по пересмотру разных других политических и экономических японо-американских отношений.

Кроме всего прочего, это еще и очень большие деньги, которые Токио может, если не заработать, то как минимум сэкономить. За пребывание ВС США на своей земле Япония платит Америке 2 млрд долларов ежегодно. Трамп заявил о желании поднять ценник до 8 млрд в год. Вполне серьезная сумма, чтобы переписать одну неудобную статью в конституции.