Было бы удивительно, если бы первое заседание вице-премьеров и председателя правительства было посвящено каким-то другим вопросам, кроме реализации национальных проектов. По мнению многих наблюдателей судьба правительства Дмитрия Медведева была решена после его разговора с президентом Путиным, состоявшимся в конце прошлого года. Как сообщает интернет-портал журнала Forbеs со ссылкой на свой источник, во время разговора Путину была предоставлена записка, в которой говорится, что «национальные проекты и национальные цели лежат в разных плоскостях». Это, по заверению источника Forbеs, вызвало «крайне эмоциональную реакцию Путина».

Россия

Президента понять можно: какой бы начальник смог стерпеть от подчинённого такой дерзости как то, что он, начальник, стратегически ошибается. Одно дело, когда Счётная палата говорит о неисполнении национальных проектов в запланированном объёме, другое дело сказать, что всё это может быть большой ошибкой. Не берёмся утверждать, что нацпроекты ошибка, однако положение дел в экономике и проблемы, связанные с расходованием средств, выделенных на нацпроекты, могут говорить, что реализация нацпроектов в том виде, как они были представлены президентом, находится под угрозой. К примеру, ведомство господина Кудрина неоднократно указывало не только на количественные показатели нереализации проектов, но и на системные сбои в их администрировании.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Так, например, согласно Счётной палате, с января по август прошлого года численность физических лиц, занятых на предприятиях малого и среднего бизнеса (МСП) сократилась на полмиллиона человек. И это при том, что на начало 2019 года численность занятых на МСП предприятиях не дотягивала до целевых уровней на 120 тыс. человек. Налицо не то что прогресс, регресс. При выделенных же в рамках нацпроектов и установленных программой «Финансовая поддержка МСП» одного триллиона рублей, на ноябрь прошлого года было выделено уполномоченным банкам всего 131 млрд рублей. Проведенная Счётной палатой проверка показала: «Существует проблема в управлении национальным проектом МСП, которая выражается в том, что получатели субсидий не отвечают за достижение целевых показателей национального проекта (численность занятых в сфере МСП, доля МСП в ВВП, доля экспорта субъектов МСП в несырьевом экспорте), а лица, ответственные за достижение указанных показателей, не влияют на распределение средств и, как правило, не владеют информацией о деятельности получателей ресурсов». Как видим получилась уж очень удобная для чиновников ситуация: те, кто не отвечает за деньги, их распределяют, другие отчитываются и, если цифры не попадают в целевые показатели — никто не виноват. Аналогичная ситуация, в зависимости от специфики, присутствует во всех нацпроектах.

В то же время сами национальные проекты, по заверению правительства, должны являться инструментом стимулирования роста экономики. Государство из бюджетов различных уровней планирует потратить на нацпроекты 18 трлн рублей, что принесёт экономике 0,5−0,7% ВВП, в то же время с внедрением национальных проектов отечественный бизнес должен каким-то образом получить стимул для развития и инвестировать в проекты ещё около 7,5 трлн рублей, тогда общий рост экономики должен достигнуть 3−4%. В общем-то ничего нового, кейнсианство в чистом виде, когда государство вливает в экономику большие деньги через реализацию инфраструктурных проектов и социальную сферу в надежде, что они создадут новые рабочие места, увеличат потребление и дадут новый виток экономического роста. Именно по такому пути и пошёл президент Рузвельт, выводя США из великой депрессии.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

Однако Россия второго десятилетия ХХI века отличается от США тридцатых годов прошлого столетия. И прежде всего тем, что в России за 20 лет так и не смогли избавиться от системного кризиса, выгодного российскому чиновничеству. Неисполнения бюджета, выделения ассигнований тем организациям, которые не несут ответственности за реализацию решений или программ правительства, выгодно чиновникам, это позволяет им, не нарушая законов, обогащать себя. Например, как только государство начинает распределять через уполномоченные организации средства поддержки бизнеса, тут же появляются консультационные фирмы, состоящие из родственников банкиров и чиновников, которые предлагают помощь предпринимателям с получением кредитов в соответствующих банках.

О системном кризисе в стране говорят уже целое десятилетие, и пока не видно каких-либо действенных подвижек в его решении. В последнее же время этот кризис начал серьёзно влиять на принятие стратегических решений правительства и президента. Правительство принимает наиболее простые решения, которые, в случае их ошибочности, можно оправдать.

Например, повышение НДС в 2018 году. Налог подняли, чтобы скопить деньги на реализацию нацпроектов. При этом правительство больше опасалось дефицита бюджета, чем его профицита. А в результате мы получил 3% профицит бюджета и вывели из экономики почти 2 трлн рублей. В итоге, в кризис мы имеем рост налогов, сокращение потребления и почти мёртвую инвестиционную политику.

Кажется, что мало кого волнует, что пока будут запускаться нацпроекты, поддержать их со стороны бизнеса скоро будет некому. Точно также никого не волнует, что невозможно поддержать отстроенную инфраструктуру и получить от неё максимальный эффект, имея население с низким уровнем доходов.

Можно много говорить о человеческом капитале, социальной справедливости и подобных вещах, но без населения с нормальными доходами мы не сможем улучшить эти показатели. Безработные не пойдут улучшать своё здоровье, какие бы продвинутые поликлиники им бы не построили. Те, кто считают копейки, чтобы прокормить своих детей, не будут думать в какой ВУЗ их определить. Не будет у молодой семьи детей, какой бы материнский капитал не был бы, если молодые люди не могут себе позволить достойное жильё и свойственные молодости развлечения.

Доходов же у населения не будет, если не будет расти экономика, создаваться новые высокооплачиваемые рабочие места, и экономика не будет расти без роста потребления. Решается это всегда понижением налогов, процентных ставок и ростом количества рабочих мест, а для таргетирования инфляции рынок надо насыщать продуктом, для этого должен быть обеспечен рост производства. Вместо этого же на протяжении уже нескольких лет государство душит предпринимателей административными препонами и налогами, боится из-за инфляции стимулировать рост потребления.

Нацпроекты по своей идее прекрасны, однако часть того, что в них заложено, должно решаться другими, не реактивными или прорывными методами, а нормальной системной работой. Можно понять президента, ему после своего переизбрания надо дать нации одновременно и идею, и надежду на то, что затянувшийся застой раскачается. Но этот застой вызван не отсутствием нацпроектов, а системным кризисом, который способен потопить благие намерения президента. Основной национальной целью должно стать планомерное понятное и логически обусловленное развитие государства. Первоочередная же задача правительства — рост доходов населения и стимулирование промышленного производства, а президента — борьба с системным кризисом.