Удивительно, но факт, мы настолько привыкли жить в информационном пространстве, где постоянно твердят о греховности советской власти, что не замечаем очевидного. Если бы сегодняшняя логика нынешних бизнес-элит до мозга костей преследовала тогда советскую элиту, то от былого культурного и исторического наследия не осталось бы и следа. Нужно признать, что именно благодаря советской власти, народу, предкам, их мужеству и принципиальности сохранились не только архивные документы, но и земли, парки, скверы, жемчужины архитектуры и искусства — все то, чем за рубежом не просто гордятся, но и бережно лелеют. Думается, там в голову никому не придет отменить закон, запрещающий возведение многоэтажек, «откусив» кусок земли» у территории национального парка и в принципе не возникнет необходимости узаконивать постройки, вдруг возникшие на территории нацпарка, потому как не возникли бы там эти постройки.

Lacrus Юганский заповедник

Очень многие события, развернувшиеся вокруг нацпарков и особо охраняемых территорий похожи на бред и чиновничий беспредел, за спиной которого стоит жадный и беспринципный бизнес, точнее принципы у него какие-то есть — свои сугубо личные. Неизвестно, что останется в качестве культурного и исторического наследия следующим поколениям россиян, если сейчас «раздербанят» нацпарки и отменят некоторые нормы законов, запрещающих строительство соцобъектов и жилых домов рядом с территориями национальных парков. Можно подумать, территория России настолько мала, а рождаемость и численность населения настолько велика, что требуется дополнительная территория для строительства жилья. Земли то много, пожалуйста, приобретайте, стройте свои парки так, чтобы они могли бы стать территориями национальной гордости. В Египте, например, известные отели построены в пустынях, проведены дороги. Спрашивается, какая такая необходимость возникает по сути осваивать территории существующих нацпарков, большинство из которых, особо не московских, не имеет инженерной инфраструктуры?! Более того, странно, что когда Россия отправилась «в поход» по воссозданию подобия Советского Союза, у ряда ведомств возникли мысли срочно, быстро изменить законы, касающиеся нацпарков. Может нам всем стоит переживать по поводу захвата территорий России или ее ресурсов новыми партнерами по «СССР»? Думается, вряд ли! Тогда в чем дело?

Напомним, Росреестр в размещенном на своем официальном портале пресс-релизе сообщает, что представители организации и Минэкономразвития России приняли участие в подготовке законодательных инициатив, направленных на обеспечение прав граждан, проживающих в населенных пунктах, расположенных в границах национальных парков.

Galeev Albert Национальный парк Нижняя Кама

Заместитель руководителя Росреестра Вячеслав Спиренков подчеркнул: «Росреестр поддерживает предложение решить накопившиеся проблемы граждан, проживающих на территории национальных парков, а также необходимость законодательного урегулирования таких вопросов, как снятие запрета на предоставление земельных участков и введение возможности строительства социальных объектов и жилых домов в границах населенных пунктов. При этом очень важно соблюсти баланс интересов граждан и необходимость защиты дикой природы и уникальных природных комплексов».

Как в России на месте социальных и спортивно-оздоровительных проектов могут вдруг оказаться жилые коттеджи, думаю, многие знают не понаслышке. Что происходит с дикой природой в связи с изменениями, затронувшими «институт» лесничества, тоже всем известно. Да, и напомним чиновникам, что накопившихся проблем больше не у тех граждан, которые каким-то чудным образом оказались жителями нацпарков, а у тех, кто живет далеко за их пределами, в моногородах и поселках, где бизнес оставил после себя истерзанные предприятия, выжав последние соки из оставшейся после Советского Союза инфраструктуры; у тех, чьи дети ходят в школу пешком, преодолевая несколько километров, а для получения медицинской помощи ездят в лучшем случае в райцентр. «Баланс интересов граждан» — и вовсе старая банальная песня о главном и несуществующем явлении в природе, если речь конечно в этом случае не идет об интересах очень богатых или необходимости построить бедным жилье рядом с парком взамен жилья в парке, под которым залегают топливно-энергетические ресурсы. Поэтому данная «песнь» нисколько не берет уже за душу, наоборот, ищем подвох. И он обязательно найдется — рано или поздно! Тем более главный вопрос этой темы уже на поверхности: «Каким образом населенные пункты оказались в зоне национальных парков или особо охраняемых территорий?» Из наиболее известных на слуху — это заповедник «Гыданский» Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО), который стал нацпарком, где проживают малочисленные народы — гыданские ненцы и энцы. Известно, что на Гыданском полуострове расположены месторождения газа.

Anna Evseeva В Гыданском заповеднике

Как оказалось, можно не только построить на уже существующей территории нацпарка дом или туристическую базу, но и самой территории придать новый статус. В конце декабря минувшего года ИА REGNUM сообщало, что центральный районный суд города Кемерово и Кемеровский районный суд Кемеровской области рассмотрят иски ООО «Шахта Лапичевская» к Совету народных депутатов Кемеровского муниципального района в связи с его решением о создании особо охраняемых природных зон «Природный комплекс «Петровский» и «Природный комплекс «Петровско-Андреевский». Китайские владельцы шахты, как они утверждают, вложили немалые средства в разработку участков «Шахта Лапичевская 2» и «Петровский» Кемеровского каменноугольного месторождения. По версии истцов, в сентябре 2018 года Кемеровский городской совет принял решение «О создании особо охраняемой природной территории местного значения «Природный комплекс «Петровский», в результате чего, по мнению бизнесменов, территория, выделенная под особо охраняемую, оказывается расположенной непосредственно над участком недр, что ставит под угрозу долгосрочные планы развития компании.

Как сообщается в релизе Росреестра, предложения по внесению изменений в законодательство с учётом проработки имеющихся замечаний в ближайшее время будут направлены членам Совета Федерации для последующего внесения в Госдуму России.

«Также следует учитывать, что пакет поправок должен предусматривать необходимые изменения не только в Закон об особо охраняемых природных территориях (ООПТ), но и в Земельный кодекс и Закон об охране окружающей среды. Только при таком подходе изменения будут иметь комплексный характер и позволят действительно гарантировать все необходимые права граждан», — передается в релизе заявление директора департамента недвижимости Минэкономразвития России Алексея Бутовецкого.

Вместе с тем сегодня в соответствии с законом земельные участки и природные ресурсы, расположенные в границах национальных парков, находятся исключительно в собственности государства, говорится далее в пресс-релизе. Такие участки не подлежат отчуждению из федеральной собственности. Они предоставляются федеральным государственным бюджетным учреждениям, на которые возложена функция управления ООПТ. Здесь опять и снова возникает вопрос, как на этих федеральных землях оказались жители с какой бы то ни было недвижимостью? Далее в релизе сообщается: «Учреждения вправе предоставлять своим работникам в безвозмездное пользование служебные наделы в границах зоны хозяйственного назначения». При этом в границах ООПТ могут находиться земельные участки иных собственников и пользователей, в том числе владеющих ими по договору аренды для рекреационных, физкультурно-оздоровительных и спортивных целей.

Ранее, в октябре 2019 года, межведомственная рабочая группа при Росреестре обсуждала вопросы оформления прав граждан на земельные участки, расположенные в границах ООПТ и Байкальской природной территории. Было предложено облегчить режим оформления прав собственности на земельные участки, расположенные в границах ООПТ, что позволит легализовать земельные отношения, а также исполнить социальные обязательства перед местными жителями, например, по строительству социальных и инфраструктурных объектов, на которые выделяются средства федерального бюджета.

Вокруг нацпарков и особо охраняемых территорий ажиотаж с каждым годом только растет. В прошлом году заместитель председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Игорь Фомин заявлял, что правительство РФ внесло на рассмотрение в Госдуму законопроект, направленный на уточнение норм строительства и размещения объектов туристской индустрии, физкультурно-оздоровительных и спортивных сооружений на территории лесов. По словам Фомина, данная норма позволит навести порядок в отрасли.

«Вопрос об использовании лесных земель для строительства объектов туриндустрии долгие годы обсуждается в туристической сфере. Изменения, вносимые законопроектом, будут только способствовать повышению инвестиционной привлекательности использования лесов. Есть большое количество желающих, которые готовы инвестировать в строительство таких объектов. Также есть опыт зарубежных стран, законодательство которых позволяет размещать подобные сооружения на территории лесов, не причиняя никакого вреда природе», — цитирует РИА Новости слова Фомина.

По словам сенатора, «в настоящее время существует большое количество объектов, которые из-за действующих норм законодательства существуют «в тени», а законопроект позволит вывести «из тени» нелегально построенные объекты на территории лесов».

В начале этого года бизнес-омбудсмен Борис Титов тоже сетовал, озвучивая просьбу золотодобытчиков о внесении изменений в законодательные акты и устранении, как они считают, противоречий, которые якобы ставят их в нелепое положение, влекут убытки в случае, если после покупки лицензии на добычу, они узнают, что участок находится в особо охраняемой зоне, где добыча ресурсов постановлением правительства РФ запрещена, впрочем, также как и Лесным кодексом (ЛК), но ЛК могут трактовать двусмысленно.

Geograph.org.uk Добыча золота

Это лишь несколько примеров возникающих вокруг ООПТ дискуссий. В октябре прошлого года на форуме Гринпис руководитель лесного отдела Алексей Ярошенко сообщил, что Россию ждут серьезные лесные перемены. По его наблюдениям, сейчас ситуация напоминает 2004−2007 годы, когда рушилась старая система государственного управления лесами и принимался в действие нынешний Лесной кодекс РФ. В числе предпосылок, которые натолкнули на такие выводы, Ярошенко называет депрофессионализацию системы государственного управления лесами, которая явно, по его мнению, достигла критического уровня, не позволяющего добиваться каких бы то ни было системных улучшений. Также он напомнил, что в стране готовится обширная земельная реформа (переход от категорий земель к территориальному зонированию), которая может привести к крупнейшему после распада СССР переделу государственной земельной и лесной собственности.

Думается, что Ярошенко не так уж и далек от истины. Можно понять факт скупки земель, так как живем мы всё же при капитализме, и более эффективное использование земли и территорий соответствует духу времени, но понять, что земли, причем национальных парков, просто так или за бесценок отойдут тем, кто каким-то образом, скорее незаконно, оказался их жителями, невозможно! Можно понять строительство туристических зон, спортивных баз — это может пойти на пользу государству. Но «пойдет ли»? Большой Вопрос! Можно понять интересы бизнеса и заинтересованность государства в развитии бизнеса и добычи ресурсов, денег в бюджете лишних не бывает. Но придут ли эти деньги в бюджет, и в каком объеме — в размере «для отвода глаз»? Насколько российский бизнес стал ответственным, и есть ли он еще в природе — «российский», который будет или уже имеет доступ в нацпаркам, чтобы не обнести их высокими заборами, сделать недоступными для посещения, или не оставить после своего бизнеса пустыни и руины? Может и есть, но на это приходится только надеяться!