Есть везучие и невезучие люди, везучие и невезучие корабли. Удачливой на Северном флоте в годы Великой Отечественной войны можно назвать М-105, выдержавшую 19−20 октября 1943 года, при снятии с побережья Норвегии разведгруппы, обстрел противотанковых орудий, бомбардировку с воздуха, бомбардировку 191-й глубинной бомбой, и минное поле которое она миновала. А вот Щ-402 нельзя назвать удачливой — помимо опасностей в боевых походах два происшествия ставили ее на грань гибели. При этом экипаж лодки показал в чрезвычайных условиях волю к победе и изобретательность. Многие экипажи пропавших без вести подлодок этого не смогли. Если бы Щ-402 выжила в войне, то стала бы «счастливой щукой», но обстоятельства ее гибели не вызывали сомнений — лодка неудачлива.

Командир Щ-402 А. М. Каутский

«Первый звонок» поступил в феврале 1942 года по вине командира Щ-402 Н. Столбова и инженера-механика А.Большакова.

Сайт «Великая Отечественная под водой»: «Столбов Николай Гурьевич <…> 1910−14 августа 1942 <…> капитан 3 ранга <…> командир БЧ-1 ПЛ М-72 (1936 — 1937), командир М-87 (ноябрь 1938 — октябрь 1939), с октября 1939 — командир Щ-402. Погиб в результате аварии на подводной лодке <…> Награжден двумя орденами Красного Знамени (1941, 1942)» (1).

Мирослав Морозов, историк военно-морского флота: «1942: в 19:06 21.02 вышла в район м. Нордкап <…> В 01:46 24.02 прибыла на позицию <…> В 17:35 3.03 произвела торпедную атаку 2 тральщиков в районе Кьелле-фьорда <…> Контратакована большими охотниками, сбросившими в течении 1 ч 42 глубинных бомбы <…> В результате близких разрывов через ослабевшие заклепки топливных цистерн соляр начал фильтроваться за борт…» (2).

Евгений Чирва, историк военно-морского флота: «К ночи субмарина сумела оторваться от вражеских кораблей и всплыть в надводное положение. Рано утром 9 марта <…> обнаружилось, что сочившийся из поврежденных цистерн № 3 и № 4 соляр оставляет за ее кормой демаскирующий след. Считая, что запаса топлива (не менее 10−15 тонн) в топливных цистернах будет достаточно, командир субмарины приказал продуть в море соляр из поврежденных балластных цистерн. Однако утром 10 марта <…> оказалось, что его запас составляет всего 3,5 тонны, чего не хватало на переход в базу даже экономическим ходом <…> через 11 часов встала без топлива и легла в дрейф <…> в 30 милях к северо-западу от мыса Нордкап <…> экипаж Щ-402, создав смесь из машинного масла и слитого керосина из оставшихся торпед, смог дать кораблю ход 4 узла. Спустя 37,5 часов и этот «коктейль» закончился, и подлодка снова легла в дрейф…» (3).

Командир дивизиона подводных лодок капитан 3 ранга Н. И. Морозов и командир Щ-402 старший лейтенант Н. Г. Столбов. Полярный, лето 1941 г

Константин Сергеев, историк военно-морского флота: «Приказ — выйти в море для оказания помощи ПЛ Щ-402 — застал лодку К-21 в разгаре <…> ремонта <…> К-21 12 марта в 11:54 пришла в эту точку <…> «щуки» там не было <…> 13 марта в 03:17 штаб бригады передал по радио новые координаты «щуки"<…> наконец, в 11:53 в точке 71° 25' Ш, 32° 48' Д вахта заметила силуэт «щуки» <…> Командиры Николай Лунин и Николай Столбов одновременно крикнули друг другу «Здорово, Коля!» <…>

Шланг перекинули на «щуку», пропустили через ее открытый рубочный люк и оттуда — в открытую горловину внутренней топливной цистерны <…> Все оружие обеих лодок было приведено в полную готовность к немедленному действию. На швартовых обеих лодок встали краснофлотцы с топорами, готовые сразу их обрубить и дать лодкам возможность отойти и, если придется, погрузиться <…> связка кораблей <…> могла попасть в глазок перископа вражеской лодки, стать мишенью для внезапно вынырнувшего из-за облака «Мессершмитта», угодить под артобстрел надводных кораблей <…>

Наконец, в 13:43 перекачка соляра и передача масла были закончены. Было перекачано 12 т соляра и передано 120 л смазочного масла. Все вздохнули с облегчением, а особенно командир <…> и инженер-механик <…> поскольку очень опасная ситуация возникла из-за них. Через 2 минуты, в 13:45, Щ-402 отошла от «катюши»…» (4).

Экипаж Щ-402. Полярный, лето 1944 г

Евгений Чирва, историк военно-морского флота: «Вечером 14 марта Щ-402 прибыла в Полярное. Уже в базе выяснилось, что причиной несанкционированной выработки внутренних цистерн стал неправильно собранный во время ремонта запорный клапан замещения соляра во внешней цистерне <…> 3 апреля Указом Президиума Верховного Совета СССР «…за образцовое выполнение боевых заданий Командования на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленные при этом доблесть и мужество» корабль награжден орденом Красного Знамени» (5).

Весы судьбы качались до последнего. Щ-402 забросали глубинными бомбами, потекли заклепки — плохо. Но не потопили, она слила демаскирующий соляр, двинулась в базу — хорошо. Утром остались без топлива в море, где флот и авиация противника, — плохо. Придумали смесь из масла и керосина, никто не знал, потянет ли двигатель — потянул, хорошо. Но далеко на ней уйти не смогли — плохо. Зато помощь пришла вовремя и нашла Щ-402. Но две лодки в надводном положении — прекрасная цель для авиации. Но враг дремал, и топливо перекачали. Щ-402 вернулась в базу и вскоре получила орден Красного Знамени.

Командиру бы Столбову проанализировать ситуацию, определить причины и виновников, повысить бдительность и подтянуть экипаж — учения, экзамены, чтение инструкций. Как показали события, успешно закончившаяся история с соляром привела к противоположному результату — экипаж расслабился.

Командный состав Щ-402 в первом ряду в центре командир лодки гвардии капитан 3 ранга А.М. Каутский. Полярный, июль 1943 г

Евгений Чирва, историк военно-морского флота: «Днем 11 августа (1942) субмарина направилась в район Тана-фьорда <…> в момент зарядки аккумуляторов из V отсека сообщили, что там очень сильно пахнет кислотой <…> Вахтенный центрального поста <…> в нарушение Правил <…> переключил вдувной вентилятор с аккумуляторных ям <…> на вентиляцию V отсека. Спустя полчаса <…> произошел объемный взрыв батареи во II и III отсеках <…> Взрывная волна разрушила аккумуляторную батарею, выгнула переборки, повредила трубопроводы и магистрали систем, сдвинула с мест многие механизмы, вывела из строя измерительные приборы <…> во втором отсеке бушевал пожар. Из людей, находившихся в носовой части подлодки, уцелел лишь один торпедист в I отсеке, которого смогли извлечь на верхнюю палубу только через верхний люк <…> Все остальные члены экипажа подлодки (19 человек), находившиеся в носовых отсеках, включая командира, военкома, старпома и штурмана, погибли. Командование подлодкой принял командир БЧ-5 инженер-капитан-лейтенант А. Д. Большаков. Он привел потерявшую возможность погружаться Щ-402 в базу утром 15 августа.

Комиссия, расследовавшая причины аварии, пришла к выводу, что ее причиной стали грубые нарушения правил эксплуатации, техническая безграмотность и халатное выполнение служебных обязанностей членами экипажа подлодки. Как выяснилось, эпицентром взрыва была каюта командира. Так как почти весь командный состав Щ-402 погиб, виновными за аварию «назначены» командир БЧ-5 Большаков и командир отделения трюмных Алексеев, которые были преданы суду» (6).

Опять весы качались. Подлодка могла погибнуть сразу при взрыве, но не погибла. Экипаж мог не справиться с пожаром и погибнуть чуть позднее — но справился. Могли не дойти на проврежденной лодке до базы — дошли.

Казалось бы, удача. Но дважды выскочив из смертельных ловушек по причине субъективного фактора, следующему командиру следовало «дуть на воду». Командир на Щ-402 нашелся один из лучших.

Подводная лодка Щ-402 на ходовых испытаниях. Весна — осень 1936 г

Сайт «Великая Отечественная под водой»: «Каутский Александр Моисеевич <…> 1906−1944 <…> капитан 3 ранга <…> моторист-ученик Учебного отряда подводного плавания им. Кирова (октябрь 1928 — май 1930), старший моторист <…> ПЛ «Красногвардеец» (май 1930 — ноябрь 1934) <…> командир БЧ-2−3 (август 1938 — январь 1940) ПЛ Д-2 <…> минёр 3-го дивизиона ПЛ СФ (март 1941 — февраль 1942), помощник командира ПЛ Щ-421 (февраль — июнь 1942), офицер штаба бригады ПЛ СФ (июнь — август 1942). Командир Щ-402 с августа 1942 года. Награжден тремя орденами Красного Знамени (1942, 2 — 1943), Красной Звезды (посмертно, 1944)» (7).

И лодка избавлялась от репутации неудачливой — на немецких минных заграждениях она трижды касалась минрепа, после чего должен следовать взрыв. Взрыва не было. Но что у кого на роду написано, того не избежать. В сентябре 1944 года Щ-402 вышла в боевой поход и погибла. Обстоятельства гибели не оставили сомнений, была лодка удачливой или нет. Ее потопил советский торпедоносец А-20.

Мирослав Морозов, историк военно-морского флота: «1944: в 21:06 17.09 вышла в район Кингс-фьорда <…> В дальнейшем на связь не выходила и в базу не вернулась. Не ответила на многочисленные вызовы по радио с 22:09 <…> На подводной лодке погибло 45 членов экипажа» (8).

Подводная лодка Щ-402

Г. Гавриленко, капитан 1-го ранга в отставке: «В оперативной сводке штаба ВВС Северного флота об этом сказано так: «21 сентября 1944 года в 06:42 на траверсе мыса Гамвик <…> летчик капитан Протас с дистанции 600 м, высота 30 м, атаковал подводную лодку <…> и торпедировал. Подлодка погрузиться не успела. Экипаж (торпедоносца) наблюдал сильный взрыв <…> на основании дешифровки фотоснимка подводная лодка потоплена. На снимке видна рубка нашей подлодки типа «Щ». Находящаяся в том районе подводная лодка на запросы не отвечает. Вероятно, потоплена наша подлодка…»

<…> оценки командующего Северным флотом адмирала А. Г. Головко: «Вследствие отсутствия должной организации боевой работы минно-торпедной авиадивизии и отсутствия должного контроля за выполнением указаний со стороны штаба ВВС имел место случай потопления самолетом «Бостон» подводной лодки Щ-402».

27 сентября Протас снова пошел на задание. Самолет с задания не вернулся. Весь экипаж погиб, кроме Протаса, который оказался в плену у немцев <…> После возвращения из плена он был направлен в авиацию Черноморского флота, но в апреле 1946 года исключен из партии, понижен в должности и вскоре уволен из ВМФ» (9).

Это официальная версия. Есть версия неофициальная, которую наиболее подробно изложил историк военно-морского флота Владимир Бойко (10). Он считает, что вместо Щ-402 торпедоносец Протаса потопил норвежский мотобот, а подлодка подорвалась на минном заграждении NW-30, скрытно выставленном немцами летом 1943 года. Версия менее обоснованная, чем официальная, так как основана на отсутствующем снимке фотофиксации торпедоносца и дедуктивных рассуждениях.

Зная особое отношение церкви к удаче и неудаче, я спросил богослова — в чем, кроме боевой и политической подготовки экипажей и материальных обстоятельств, причина такой заметной разницы между путем М-105 и Щ-402. Ответ был следующим — кто-то в экипаже «Малютки» молился о спасении и победе или имел молитвенников из числа родных, кто мог бы обращаться к Господу. Богослов привел ряд аналогичных примеров из Великой Отечественной. Щ-402 таких молитвенников могла не иметь.

Подводная лодка Щ-402 стала последней погибшей подводной лодкой Северного флота.

Возвращение Щ-402 из боевого похода. На мостике — командир ПЛ А. М. Каутский

Примечания: