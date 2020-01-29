Томские СМИ соревнуются, кто сильнее испугает население реорганизацией АО «Транснефть — Центральная Сибирь». Эта дочерняя компании ПАО «Транснефть» расформировывает томское подразделение, функции которого распределятся по соседним подразделениям компании.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Коммерсантъ-Сибирь» со ссылкой на начальника департамента финансов Александра Феденева сообщает, что вследствие ухода «Транснефти» бюджет региона ежегодно будет недополучать 400−500 млн руб. «РИА-Томск» увеличило потери до 800 млн рублей. Всех, как обычно, перещеголял «Московский комсомолец — Томск», дав новость под заголовком «Томская область потеряет от ухода «Транснефти» более 3 миллиардов рублей налогов»! Правда, где-то в глубине текста журналисты признаются, что это «предполагаемые» (!) потери за «пять лет» (!), но кто сейчас читает что-то дальше заголовка?

Всё как по старому армянскому анекдоту: «А правда, что профессор Айвазян выиграл в лотерею миллион рублей? Правда, только не профессор, а студент, и не миллион, а сто рублей, и не в лотерею, а в преферанс, и не выиграл, а проиграл».

Разучились томские журналисты писать правду, видимо, давно потребности не было. Помогаем.

«Транснефть — Центральная Сибирь», как и остальные дочерние компании ПАО «Транснефть», составляют «Консолидированную группу налогоплательщиков» (КГН, см. Налоговый кодекс ст. 25.1). Одна из особенностей этой формы уплаты налогов — независимость распределения налога на прибыль по регионам от того места, где зарегистрированы участники КГН. Налог на прибыль всех участников КГН суммируется, а его распределение по субъектам РФ производится исходя из среднесписочной численности работников и остаточной стоимости основных средств структурной единицы КГН на территории региона. Поскольку нефтеперекачивающие и прочие производственные объекты, формально переводимые на баланс других подразделений АО «Транснефть — Западная Сибирь», фактически продолжат работу в Томской области и число работников на этих объектах не изменится, не изменится и распределение налога на прибыль. Кстати, когда в 2012 году крупнейшие компании страны переходили на КГН, Москва и Петербург существенно потеряли в налогах.

Transneft.ru АО «Транснефть – Центральная Сибирь»

Основные региональные налоги — налог на имущество и налог на доходы физических лиц. В 2020 году «Транснефть» заплатит их в том же размере, как и годом раньше, они даже немного подрастут. Налог на прибыль действительно станет меньше, но его уменьшение не имеет ни малейшего отношения к реорганизации «Транснефть — Центральная Сибирь».

Снижение налога на прибыль в бюджет Томской области в 2020 году связано с общим снижением прибыли по группе «Транснефть». Это обусловлено несколькими причинами. Одна из самых существенных — ограничение тарифов на прокачку нефти и нефтепродуктов (единственный источник доходов компании) принципом «инфляция минус», которой придерживается регулятор: Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России. ФАС из принципа не воспринимает никакие аргументы «Транснефти» о реальном уровне инфляции по закупаемым компанией трубам и оборудованию, упрямо приравнивая рост цен на железные трубы к росту стоимости картофеля и дешевых сортов хлеба, инфляция по которым в два раза ниже. В результате расходы «Транснефти» растут гораздо быстрее ее доходов.

Вторая причина: в соответствии с дивидендной политикой правительства РФ в отношении компаний с госучастием ПАО «Транснефть» отныне должно ежегодно направлять на выплату дивидендов до 50% от консолидированной чистой прибыли по МСФО. Это также сказывается на прибыли дочерних обществ, уплачивающих налоги в бюджеты субъектов РФ. Настоящие цифры налоговых платежей в бюджет Томской области от организаций системы «Траснефть» приведены в таблице.

Налоговые платежи организаций системы «Транснефть» в бюджет Томской области за период 2019—2021 гг. в тыс. рублей

Видно, что единственный серьезный провал в налогах — это сокращение платежей по налогу на прибыль в 2020 году относительно прошлого года. Но в 2021 году компания планирует вернуться к прежнему размеру данного налога, а общий размер налогов значительно вырастет.

Возникает вопрос — зачем чиновники областного правительства занижают поступления в бюджет, если деньги всё равно поступят? А для того, чтобы самостоятельно распределять «неожиданно возникший» профицит, — без утверждения областной думы и информирования губернатора. Впрочем, этим грешат и на федеральном уровне, в Минфине, когда готовят годовой бюджет страны, закладывая самые пессимистичные ожидания как по стоимости нефти, так и по курсу рубля. Это, конечно, не коррупция, но на определенные размышления такие факты невольно настраивают.