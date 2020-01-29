



Иван Шилов ИА REGNUM Биньямин Нетаньяху

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху прибывает в Москву, где состоятся его переговоры с президентом России Владимиром Путиным. В столицу России он прилетает из Вашингтона после встречи и переговоров с президентом США Дональдом Трампом, который презентовал так называемую «сделку века» по палестино-израильскому урегулированию. Речь идет о плане по урегулированию ближневосточного конфликта, который разработал советник Трампа и его зять Джаред Кушнер.

Ставилась задача, как отмечала The New York Times, «привнести свежую струю в дискуссию о судьбе Ближнего Востока, которая не менялась с 1970-х годов». Отдельные детали этого проекта «засвечивались» в американских СМИ, сам Кушнер осуществлял так называемую челночную дипломатию, проводя консультации и семинары с представителями Саудовской Аравии, ОАЭ, Бахрейна, Омана и Турции. Потом объявили о готовности плана, но решили придержать его до выборов в Израиле, что предопределило, на наш взгляд, тактическую уязвимость проекта. Многие израильские политики стали усматривать в этом элементы «политической игры» и, похоже, предприняли усилия для ее срыва. Тогда Трамп объявил о признании Иерусалима столицей Израиля, признал израильскую юрисдикцию над Голанскими высотами с очевидным расчетом поддержать Нетаньяху. На том этапе не получилось. Нетаньяху не смог выиграть выборы, сформировать коалицию и правительство. Теперь запутанный израильский ландшафт пытаются привязать к «сделке века», объявив о ее презентации накануне предстоящих очередных выборов в Израиле.

U.S. Embassy Jerusalem Джаред Кушнер подписывает бумаги об открытии посольства США в Иерусалиме. 2018

Правда, уже с определенными нюансами. Нетаньяху пригласили в Белый дом не одного, а вместе с лидером оппозиционного блока «Кахоль-Лаван» Бени Ганцом, который будучи даже на вторых ролях не дал проигнорировать свое возможное подключение к «игре» с учетом его возможной победы на выборах. Но Нетаньяху сделал еще один ход, подключая, наверняка с согласия Трампа, к проекту уже и Путина, которому он намерен рассказать о всех деталях американского плана по урегулированию на Ближнем Востоке. Отсюда наш главный вывод: в конкретной сложившейся ситуации на первый план выводится внутриполитическая борьба в Израиле, а «сделка века» приобретает пока внешние фоновые характеристики. Но в чем это заключается? Проект урегулирования расписан почти на 90 страницах, детали его известны через опосредованное комментирование. И тут есть своя интрига. «Голос Америки», к примеру, заявляет, что «пока неясно, какую часть плана Трамп раскрыл Нетаньяху и его главному политическому сопернику Бени Ганцу в ходе раздельных встреч», что выводит на вопрос: а с чем тогда Нетаньяху прибывает в Москву?

Что касается контуров «сделки века», то, если судить по заявлению Трампа, Иерусалим будет оставаться «неделимой столицей» Израиля, при этом план американской администрации предусматривает создание «палестинской столицы в Восточном Иерусалиме, где Америка с гордостью откроет посольство». Президент США упомянул о 50 миллиардах долларов, ассигнуемых Вашингтоном на нужды будущего палестинского государства. Некоторые другие подробности обозначил Нетаньяху. По его словам, действие израильского права будет распространяться на часть Западного берега реки Иордан — Иорданскую долину и на все израильские поселения в Иудее и Самарии. Тем самым, говорит премьер, США фактически согласились признать долину израильской. Эксперты считают, что это «может свидетельствовать о поддержке Вашингтоном аннексии». Проблема в том, что палестинская сторона уже отвергла положение «сделки века», а премьер-министр Мухаммед Штайе заявил, что план Трампа — это не более чем способ «покончить с палестинским вопросом».

Более того, руководство Палестинской автономии не было приглашено в Вашингтон на презентацию проекта, что на данном этапе создает тупиковую ситуацию, которая изначально была очевидна. Палестинцы в рамках процесса мирного урегулирования с Израилем, который в данный момент приостановлен, требуют, чтобы будущие границы между двумя суверенными государствами проходили по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года, с возможным обменом территорий. Они надеются создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим хотят сделать его столицей. Израиль отказывается вернуться к границам 1967 года, а тем более делить с арабами Иерусалим, который уже объявил своей вечной и неделимой столицей. Сейчас «игра» переносится на московское поле, что вряд ли можно считать случайным фактором, поскольку начинают просматриваться новые контуры формулы урегулирования израильско-палестинского конфликта с участием России.

Иерусалим

В этой связи примечательно заявление главы МИД России Сергея Лаврова. Прежде всего он призвал дождаться официального опубликования текста «сделки века». По его словам, «в наших контактах с США нам они деталей каких-либо не сообщали» и «если информация о содержании документа, появившаяся в СМИ, правдива, то позиция России в том, чтобы обязательно учесть мнение палестинской стороны», так как «речь в сделке пойдет о совершенно ином подходе к палестино-израильскому урегулированию». Помимо того, Россия считает, что «необходимо также дождаться реакции других арабских стран, Лиги арабских государств, которой принадлежит арабская мирная инициатива, одобренная мировым сообществом как неотъемлемая составная часть решения данной проблемы». Плюс к этому, полагает Лавров, нужно, чтобы «провел анализ этой ситуации квартет международных посредников — Россия, США, ООН, Евросоюз — механизм, который в последние годы просто бездействовал по большому счету и никаким образом не задействовался для того, чтобы помочь найти общеприемлемые развязки». Это означает, что Москва не будет торпедировать «сделку века», но постарается запустить широкий переговорный процесс по урегулированию конфликта.

Иначе говоря, использовать американский проект как основу, которая в дальнейшем будет модернизироваться и меняться, хотя понятно, что Нетаньяху вполне устраивал бы переговорный процесс по формуле США, Израиль, Россия плюс Палестинская автономия. Видимо, он также рассчитывает на то, что в таком формате возобновится и прямой диалог США — Россия. Но сейчас в конкретной ситуации ему важно удачно разыграть «карты» Трампа и Путина, чтобы победить на предстоящих выборах. Если он не займет вновь пост главы правительства, то его шансы защитить себя от уголовного преследования с помощью закона об иммунитете уменьшаются. Но пока «схема Нетаньяху» широко обсуждается в Израиле, где даже его ярые противники воздерживаются от атаки на «сделку века» из-за соображений безопасности. «Большая игра» продолжается.