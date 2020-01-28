В еврейской мифологии Азазель был предметом ужаса — как падший ангел, демон пустыни и совратитель мужчин и женщин. Хотя он научил людей делать вещи, совсем не лишние в жизни и общении: «обучил людей, как делать мечи, и ножи, и щиты, и нагрудные латы, ознакомил их с металлами земными и искусством их обработки, и с браслетами, и украшениями, и с применением сурьмы, и наложением краски на глаза, и со всеми видами драгоценных камней, и со всеми оттенками цветов» (Книга Эноха, VIII). Согласитесь, без этих знаний жизнь была бы куда более скучна и для мужчин, и для женщин. Поэтому Азазель почему-то совсем не вызывает страха и отвращения. Наоборот, он чем-то привлекателен как изменивший состояние человеческого общества.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Погремушка

Формирование нового, постпорошенковского украинского парламента, начавшего работу 29 августа прошлого года, грешным делом вызывало надежду: вот, пришли они, новые Азазели, которые дружными, считай, демоническими усилиями новой парламентской генерации «Слуг народа» сломают клептократическую действительность украинской жизни при Порошенко.

Но жизнь очень быстро показала: нет, не демоны! В лучшем случае господа Журдены, мещане во дворянстве, влюбленные, правда, не в аристократку Доримену, а в куда более прозаичные вещи: проституток, деньги, власть.

И еще: нет, генерация совсем не новая! На сцене, может быть, и новые лица, но совсем старые нравы.

А как все хорошо начиналось… Когда опять «вспомнили» о кнопкодавах, причем обещали разобраться с этим раз и навсегда, «ныне и присно и во веки веков». Аминь!

И что? Уже 3 сентября «слуга» Сергей Литвиненко, депутат от Ровенской области, был пойман на кнопкодавстве во время голосования за включение в повестку дня проекта закона о внесении изменений в статьи 85 и 101 Конституции. Пару ему в тот день составила «слуга» (или «слугиня»?) Елена Копанчук из Хмельницкой области. Поймали, пожурили, оштрафовали, да и отпустили души на покаяние. Но не «на фиг», как обещали поступать с кнопкодавами до выборов, а обратно — в парламентский зал заседаний.

Потом пошел секс. Председатель комитета Верховной рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества Богдан Яременко в октябре был пойман на переписке с проституткой. Вроде бы и ничего страшного: все, что ниже пояса, принадлежит Яременко эксклюзивно и неотъемлемо, но зачем это делать в парламентском зале во время заседания.

Rada.gov.ua Депутаты Верховной Рады Украины

А потом появился «Джокер». Этот аноним вступал в переписку с народными депутатами моноблока «Слуги народа» и, как детей, раскручивал их на такую информацию, опубликование которой в любой уважающей себя стране ведёт к немедленной отставке политика. Так, из Михаила Радуцкого (председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, 18-й номер в избирательном списке «Слуги народа») он вытащил и опубликовал информацию о «конвертных доплатах» парламентариям, из депутата Николая Тищенко — оценку монолитности президентской фракции — «Предатель на предателе».

Потом полезли «скелеты из шкафа». В конце ноября стало известно, что Роман Иванисов, депутат от Ровенщины, утаил факт своей судимости в 1996 году, причем по достаточно «вонючей» статье — изнасилование. В итоге Иванисов заявил о выходе из фракции «Слуг», но депутатский мандат продолжает греть его усталое сердце.

И что забавно: скандальные инциденты совсем не добавляют депутатом новой генерации если не ума, то хотя бы осторожности. Они по-прежнему продолжают не только заниматься коррупцией (что естественно для депутата), но и позволяют поймать себя на этом занятии (что неестественно для разумного человека). Уже во время написания этого сюжета пришла информация: депутат от «Слуги народа» Петр Павлиш обсуждает с замминистра охраны здоровья Андреем Семиволосом приказы Михаила Радуцкого (народный депутат от «Слуги народа», председатель Комитета ВРУ по вопросам здравоохранения), «который хочет нагло делить бюджет». Замминистра же в свою очередь обещает хорошо «прибарахлиться» в Минздраве, «внукам хватит».

Еще в конце прошлого года я, по наивности, поинтересовался у старых «депутатских волков», причем в погонах: почему они такие «абсолютно безнаказанные», герои подобных скандалов. И получил ответ: «Да разве только они? Здесь на треть сидящих есть полноценные криминальные материалы».

И вот теперь, глядя на парламентскую команду Украины, все дальше в туман уходит образ Азазеля, пусть страшного, но где-то привлекательного демона песчаной бури. А вместо него возникает другой персонаж — тоже «Азазель», но только не демон, а козел. Отпущения…

Согласно ветхозаветному «Левиту» (8;8) на праздник Йом-Киппур первосвященнику приводили козла, на которого возлагались все грехи еврейского народа. А затем сразу отсылали его с назначенным человеком, именуемым «Иззи», в пустыню. В пустыне же была «некая высокая скала, с которой посланник сталкивал его двумя руками, так,что тот разбивался на части».

Луи Бретон. Иллюстрация к статье «Азазель» в «Инфернальном словаре». 1863

К чему эта ассоциация? Да потому, что украинский «монобольшевистский» парламент нынешнего разлива себе в заслугу ставит «миф турборежима». Именно миф, поскольку по итогам первых полугодий «парламента Зеленского» и «парламента Порошенко» преимущество по количеству поданных законопроектов явно на стороне второго: 1831 против 1193. Кстати, законодательная производительность работы правительства Яценюка, который был сформирован парламентской коалицией, тоже была почти вдвое выше, чем у Гончарука, который является представителем монобольшинства.

Законов новый состав парламента в первые полгода принял несколько больше (72 против 60), но в том-то и беда. Принятые и предлагаемые в «турборежиме» законы монобольшинства в значительной своей части — Трудовой кодекс, Избирательный кодекс, закон о земле и другие — носят откровенно антисоциальный характер и отражают интересы олигархии и местных кланов. Парадокс, но они консолидируют против действующей власти силы, которые в остальном являются непримиримыми оппонентами. С точки зрения электората и, как показывает история, легко возбудимой и агрессивной толпы, это грех. Пока у лидеров «Слуг», в первую очередь у Владимира Зеленского, достаточно «зрелищ», чтобы отвлечь агрессию толпы даже при отсутствии «хлеба» (арест Порошенко, например, или ветирование наиболее одиозных законов).

Но о будущем задуматься уже пора, поскольку исполнение запросов и заданий МВФ, Сороса или иных рупоров глобализации не предполагает деятельности, которая будет приветствоваться подавляющей массой населения. Поэтому необходимо подготовить смещение его вектора недовольства со своей персоны или близкого круга на иную политическую группу. Коей парламент и является.

По-моему, наиболее полно возможную перспективу парламента описывает старый еврейский анекдот: Пришли евреи к Богу и попросили снять с них бремя «избранного народа». «Почему?» — спросил Бог. В ответ: «Да эти вечные погромы, преследования, костры. Не можем терпеть больше!» «Евреи, да кого же я сделаю избранным народом?» — вопросил Яхве. «ДА КОГО НЕ ЖАЛКО!!!»