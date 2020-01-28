Предсказанная автором этих строк «ответка» на совершенно сознательно устроенную официальным Токио шумиху вокруг «российского шпионажа» в Японии «прилетела» даже раньше, чем ожидалось.

Александр Горбаруков ИА REGNUM

27 января МИД России рассказал о японском подданном, который был задержан во Владивостоке при попытке получения секретных материалов. По данным ведомства, в них содержалась информация о российском военном потенциале на Дальнем Востоке. Японца предупредили о недопустимости шпионажа и дали трое суток на отъезд из России. Советнику-посланнику посольства Японии вручили ноту протеста.

Выяснилось, что пойманный за сбором секретной информации журналист являлся сотрудником ведущего японского информационного агентства «Киодо цусин». Естественно, руководство агентства все опровергает и заявляет, что задержанный занимался «обычной репортерской деятельностью».

Обошлись наши власти с чрезмерно любопытным японцем весьма гуманно: в кутузку не посадили, скоро отпустили, да еще позволили трое суток находиться в нашей стране. А главное — не стали накануне Нового года устраивать шумиху, решили вопрос келейно, без скандала.

А вот японским властям скандал для чего-то потребовался. Мы, конечно, понимаем, для чего, но пока навязывать свое мнение не будем. Не имея «свежего материала», японские власти вытащили «факт» годовалой давности о том, как какой-то мелкий клерк японской корпорации «Софтбанк» (SoftBank) скачал с серверов этой корпорации, по свидетельству руководителей компании, малозначащие данные, да и якобы продал их, видимо, дабы немного развлечься. Как свидетельствовал арестованный японский бедолага, полученный «гонорар» не превышал сумму, сопоставимую разве что с «карманными расходами».

Лазарь Фрайман. Шпионские страсти. 1968

Но для «вскрывших шпионскую сеть» японских властей это и не важно. Им главное обвинить работающих в Японии российских сотрудников, которые (о, ужас!) якобы угощали японца яствами в ресторанах и снабдили арестованного энной суммой, в «нарушении законов страны пребывания». Правда, что об этом пишут японские СМИ, или нет, не нам решать. Но случай, на наш взгляд, настолько мелкий, что можно было решить все «полюбовно», как это сделали российские власти во Владивостоке. Вручили советнику-посланнику японского посольства соответствующую ноту и предупредили от повторения подобного поведения имеющих журналистское удостоверение граждан Японии.

А вот как комментирует происходящее ведущая японская газета «Асахи симбун»: «Десятилетиями между Японией и Россией длится спор по поводу территорий островов в акватории Тихого океана… Спор не позволяет двум странам заключить мирный договор и развивать взаимные отношения… Объявление о задержании японца во Владивостоке последовало через два дня после происшествия с сотрудником Софтбанка. Высказывается мнение, что информация о задержании и депортации японца является «реваншем за дело Софтбанка». В этой выдержке, полагаю, упоминание «территориальной проблемы» не случайно. Не намек ли это на то, что предпринятый Токио демарш является проявлением недовольства неуступчивостью Москвы, отвергающей притязания Токио на наши территории?

Ну, а что касается «реванша», то, что же вы хотели, господа хорошие? У нас, русских, есть поговорка: «Как аукнется, так и откликнется». Привыкайте к русскому фольклору.