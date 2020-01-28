Участвуя в мероприятиях Всемирного форума памяти Холокоста в Израиле, президент России Владимир Путин предложил идею провести в текущем году саммит лидеров России, Китая. США, Франции и Британии, посвященный теме восстановления механизмов международной безопасности. Именно механизмов как совокупности неких нерушимых базовых принципов, основанных на однозначных и безоговорочных фундаментальных смыслах.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Путин

Формально Владимир Путин обосновал инициативу необходимостью основавшим ООН странам подать остальному миру явный положительный пример борьбы с антисемитизмом. Эта проблема в последние годы обострилась особенно сильно. Достаточно вспомнить «прецедент» Польши и особенно Украины.

Пресса и в наибольшей степени блогеры увидели в этом аналогию чуть ли не с знаменитой конференцией «Большой тройки» в Ялте в феврале 1945 года, на которой были окончательно конкретизированы послевоенные механизмы международной безопасности.

Собственно весь современный мир, каким мы его знаем, и является ялтинским. Именно с этой точки зрения абсолютное большинство обозревателей оценивают реакцию на инициативу российского президента.

На данный момент ее четко поддержали Франция и Китай. Что в целом понятно. Пекин набирает геополитический вес и уже не удовлетворен ролью простого наблюдателя. Парижу также требуются дополнительные внешнеполитические очки в борьбе с Берлином за лидерство в Евросоюзе, а Макрону хоть какие-то успехи на фоне падающего во Франции рейтинга.

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Предложение Путина также поддержал генсек ООН. Бывшая великая Британия в лице Бориса Джонсона окончательного ответа пока не дала и попросила «более развернуто пояснить идею». США на присланное по официальным дипломатическим каналам предложение пока не отреагировали никак. Даже на традиционном брифинге для собственных журналистов не высказались.

А все потому, что реальное положение дел с журналистской аналогией про ялтинскую встречу не просто не совпадают, оно ей прямо противоречит. Что во Второй мировой мы побеждаем, стало ощущаться еще в 1943 году в Тегеране, где стороны синхронизировали свои представления о правилах послевоенного мира и обозначили границы своих интересов в нем.

В 1945 в Ялте все это лишь обрело окончательную форму, включая ООН в качестве официальной международной переговорной площадки для решения спорных моментов. И все равно потом потребовалось дойти до «Кубинского кризиса» 1962 года, чтобы сложившуюся конструкцию стороны признали на время до хельсинского провала советской внешней политики в 1975 году. Но 13 лет передышки получили.

Тогда как нынешнее международное положение выглядит совершенно иначе. Ялтинский мир на наших глазах идет глубокими трещинами. И не только юридически. Вон, США официально убили официальное лицо Ирана — генерала Сулеймани во время его официального визита в Ирак и не получили за это даже официального морального осуждения от мирового сообщества. Важнее другое. Под сомнение начали открыто ставиться основополагающие морально-этические принципы добра и зла.

И Холокостом тут дело не ограничивается. Попытки переписать историю с принципиально иных позиций предпринимаются везде. В том числе в Германии, где журналисты все чаще открыто пытаются спорить «с позицией Путина».

Причиной тому является накопление критично большого количества разнообразных перемен, далеко выходящих за рамки ялтинской системы базовых понятий. Идея президента РФ фактически является последней попыткой вернуть эффективность действующему механизму международной безопасности. Потому что в противном случае мы все получим войну. В реальности, а не только по телевизору.

Учреждение ООН знаменовало собой признание объединения государств и регионов в единое общее пространство с одинаковыми абсолютными правилами и нормами. Сегодня набирает силу обратный процесс — его распада на отдельные экономические кластеры.

Грубо говоря: Юго-Восточная Азия и значительная часть АТР уходят под Китай. Бывшее пространство СССР и Ближний Восток — под Россию. Оба американских континента полностью поглощает кластер США.

Непонятной остается перспектива Евросоюза, фактически упершегося в потенциальные границы своего кластера. Открытым также выглядит вопрос Африки, чье самостоятельное существование в подобных условиях маловероятно, Индии, Японии, Турции, Ирана и ряда других стран.

Это сопряжено с перспективой неизбежного возникновения внешних острых конфликтов на новых границах. Подобные процессы мирно не происходили в истории человечества вообще никогда. И тем более резко повысится вероятность открытой войны внутри кластеров при приведении там лимитрофов к послушному виду. Слишком сильно укоренилась в людях вера в какие-то абстрактные права на особое собственное мнение, на свободы и на гарантии.

sanjitbakshi Флаг ООН

А самое главное, эти убеждения фатально оторвались от осознания ответственности за любые желания и тем более требования. Примеров государственной неадекватности хватает уже сегодня — Польша, Украина, Британия и так далее.

В этих условиях, в случае развала ялтинской системы планета имеет все шансы вернуться к реалиям глубокого средневековья, в период задолго до Тридцатилетней войны, где право сильного являлось определяющим, а в период активной жизни одного любого поколения в любой точке мира случались минимум две большие войны.

Владимир Путин предложил попытаться удержать мир от сползания туда. И это вовсе не преувеличение. Достаточно посмотреть, что сегодня происходит с территориями, где ялтинский механизм государственности оказался разрушен. Ливия. Сомали. Даже во вполне европейской Югославии. Не говоря уже про Ирак или Сирию. Пациент еще не умер, а всерьез перечерчивать государственные границы уже начала Турция.

Так что вопрос в действительности выглядит иначе. В состоянии ли входящие в Совет Безопасности ООН страны удержать мир от начавшегося сползания в состояние большой войны или шансы на это окончательно исчерпаны?