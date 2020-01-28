Как известно, основания для того или иного курса внешней политики принимаются руководством страны, исходя из комплекса рекомендаций, разрабатываемых экспертным и разведывательным сообществом и аппаратом МИД. После распада СССР, на мой взгляд, в Москве был проведён аудит ресурсных возможностей РФ в плане внешней политики, и было принято решение, что главным рычагом влияния России на зарубежье является снабжение топливно-энергетическими ресурсами по заниженным по сравнению с мировыми ценам.

Mil.ru СНГ и Россия

Проблема состояла в том, что в этом секторе возникла конкуренция России с нефтяным Азербайджаном и газовыми республиками Средней Азии, но её удалось сгладить со временем, хотя до конца устранить не удалось. Однако адаптация состоялась, и Россия смогла наладить поставки в ключевые для себя зоны влияния — на Украину, в Белоруссию, в Армению и Грузию, а также в Прибалтику — энергоносителей по льготным ценам в надежде на обретение рычагов влияния на местные элиты.

Основой дипломатии и разведработы на этом этапе стало налаживание отношений с местной элитой и её подкуп через предоставление возможностей личного обогащения вследствие тех или иных ценовых льгот.

Коррупция считается преступлением лишь с точки зрения внутреннего законодательства. Во внешней политике подкуп — мощный инструмент вербовки и подчинения. Личные интересы лидеров элитных групп чаще всего входят в противоречие с интересами их государств.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Если в корпоративных переговорах порой удаётся через систему откатов добиться нужного решения, когда корпорация партнёра проигрывает, но зато лидер переговорной команды уезжает на Мальдивы и покупает элитную недвижимость, то в политике такие возможности намного шире.

Надо сказать, что во взаимоотношениях России с Европой такой подход полностью себя оправдал и не был заблуждением. Экспортные нефте‑ и газопроводы настолько плотно привязали западноевропейские элиты к России, что те стали позволять себе даже споры с главным сеньором — США. Вполне естественно, что то, что сработало в Европе, перенесли на СНГ.

Однако тут всё оказалось иначе. Снабжение бывших республик дешёвыми углеводородами привело лишь к усилению как российских, так и местных олигархических групп, которые по мере усиления всё больше становились антироссийскими и русофобскими, так как полученные деньги вывозились на Запад и таким образом становились уже оружием влияния в руках США.

Как замечают эксперты, США вложили в Украину 5 миллиардов долларов и полностью подчинили себе её правящий класс, а Россия вложила 100 миллиардов долларов и получила яростного врага. Элита Армении практически потеряна для российского влияния.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа. Россия и Украина

В уходящей к Западу Белоруссии десятками и сотнями свободно открываются западные НГО, действуют английские спецслужбы, американские дипломаты, немецкие и австрийские фонды, а у России нет ни одного лоббистского института, ни одной общественной организации, ни одного представителя в легальном политическом пространстве.

И дело не в том, что Россия не пыталась их создать. Им просто не давали работать, потому что влияние западных структур на местные власти было намного более сильным. Ни на Украине, ни в Белоруссии, ни в Армении, ни в Грузии, ни в Прибалтике политика личных контактов и откатов по энергоресурсам не привела к формированию прочной позиции. То, что сработало в Европе, совершенно не сработало в СНГ.

Надо сказать, что в России всегда были эксперты, которые это понимали. Несомненно, были они и в высшем руководстве. Однако внутриполитическая ситуация в России характеризовалась сильным расколом элит по интересам, которые формировались именно в сфере торговли углеводородами и логистике. МИДу в задачу было поставлено обслуживать сырьевой бизнес, так как доходы от него были основой бюджета и валютного курса. А значит, и устойчивости вертикали власти, которая и так испытывала много разрывающих давлений и выживала только за счёт компромисса.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Тем временем во внешнеполитическом ведомстве сложился симбиоз чиновников, силовиков и руководителей бизнеса, которые требовали от власти любой ценой сохранять отношения с Европой, идя на геополитические уступки ради сохранения контрактов.

Политическая обслуга превратилась в закрытое сообщество, главной задачей которого стало освоение ежегодных бюджетов и всемерное избегания ссор с местным руководством, с которым оно вступило в отношения сделки. А порой и вовсе было откровенно прикормлено.

Мы это видели по той политике, которая проводилась Черномырдиным и Зурабовым на Украине, Суриковым в Белоруссии, по тому, как открыто действуют в России группы влияния Лукашенко из числа российских экспертов и чиновников.

Любая попытка Путина усилить позицию России на переговорах за счёт требований увязать экономические преференции с учётом политических интересов немедленно блокируется внутренним активным давлением и сводится на нет.

Kremlin.ru Владимир Путин и Александр Лукашенко

При этом шкурные интересы лоббистов выдаются за государственные, и под угрозой нарушения элитного консенсуса власть раз за разом отступала. Сокращение субсидий окружающим Россию лимитрофам встречает сильнейшее политическое сопротивление именно внутри российского правящего класса.

На встрече экспертов под названием «Победит ли Москва шантаж Минска? Круглый стол «Итоги переговоров лидеров России и Белоруссии в Сочи» Богданом Беспалько был приведён как раз такой пример: политолог Дмитрий Болкунец не был допущен на конференцию по Союзному государству по личному распоряжению Елены Овчаренко, редактора одноимённого журнала «Союзное государство», входящей в аппарат комитета СГ.

Причиной недопуска объявили нехватку мест в зале из 500 посадочных мест при наличии заявки, поданной в день выхода информационного сообщения о проведении конференции. Комитет Союзного государства — это 8 миллиардов рублей в год, 29 автомобилей, 120 страховок по 118 тысяч рублей.

Это проведение всяких «дней дружбы», где пляшут артисты в вышиванках и кокошниках, которых никто не знает, выпускаются дорогие буклеты, которые никто не читает, и проводятся банкеты, на которые приглашаются только свои из узкого круга заинтересованных.

Такая имитация политики и создание благоприятной отчётности при полном провале работы вовсе не только лишь проявление бюрократической синекуры для чиновных бездельников. Проблема системы МИДа и его экспертного сообщества заключается в том, что там за 50 лет сложился весьма специфический идейно мотивированный кадровый корпус.

Во времена позднего СССР в МГИМО шли в основном дети партийной номенклатуры и мидовских чиновников. Эта категория лиц отличалась корыстью, карьеризмом любой ценой, крайним цинизмом, антисоветской компрадорской мотивацией и замкнутым кастовым сознанием.

Когда СССР рухнул, из их среды особенно хорошо вербовались агенты всяческих спецслужб, особенно в эпоху Козырева, когда работа дипломата, по сути, стала разновидностью бизнеса, ибо официальная зарплата была нищенской, хотя дипломаты вовсе не бедствовали.

В дипломатическом сословии преобладает снобистская философия и чувство сословной элитарности. Простой сменой кадров проблему лояльности дипкорпуса не решить, ибо здесь много специальных компетенций, что делает невозможной спонтанную ротацию по политическим мотивам.

Да и то, что дипкорпус погружён в обслуживание интересов корпораций, делает его нужным посредником в контактах с элитами Запада. Всё это делает невозможной политику жёсткого давления на дотируемые государства, подобно тому, как поступают США с теми, кого они финансируют и поддерживают.

Кроме кадровой проблемы, существует ещё одна объективная причина краха ресурсной дипломатии России на пространстве СНГ. Мировая финансовая система покоится на долларе, а значит, и влияние на политические элиты вассалов у США всегда выше, чем у России, поставляющей ресурсы. Вассалы США охотно берут дешёвые энергоносители, превращают их в личную прибыль, которую немедленно вывозят в офшоры и становятся послушными игрушками в русофобском курсе Запада.

Это как минимум говорит о том, что необходимо срочно менять ресурсную дипломатию, превращая её из слабости в силу. Если дешёвые ресурсы дают элитам СНГ деньги, через которые потом Запад ими руководит, то дорогие ресурсы должны их этих денег лишить.

Первая проба на изменение курса произошла в 2019 году — на должность спецпредставителя президента посла РФ в Белоруссии был назначен Михаил Бабич. Он достаточно быстро провел ревизию сложившегося положения дел, подсчитал и суммировал все плюсы и минусы, оперативно вычленил «пятую колонну», которая под маской заботы о союзном государстве играла исключительно на белорусскую сторону и, главное, провел аудит экономических отношений.

Kremlin.ru Михаил Бабич

После чего оказалось, что игра идет, в том числе со стороны российских чиновников, исключительно в одни ворота — против собственной страны. Проделанная работа вызвала бешеную реакцию официального Минска, так как после этой ревизии тезис об «одних окопах, в которых гнили», пришлось выбросить на свалку.

Главный редактор ИА REGNUM Модест Колеров на уже упоминавшийся выше встрече экспертов высказал важное уточнение: «Нет проблемы Белоруссии самой по себе в отрыве от проблемы нашей государственности, от проблемы управления Россией, следования её национальным интересам и приоритетам».

Расширяя смысл сказанного про Белоруссию, можно сказать, что нет проблемы ресурсной дипломатии самой по себе в отрыве от проблемы нашей государственности, от проблемы управления Россией, следования её национальным интересам и приоритетам, от проблемы элиты, ее качества и ценностей, которыми она руководствуется.

Работа по приведению в соответствие этим интересам проводимой внешней политики в отношении стран СНГ только началась и возможна только при полном осуществлении замысла Владимира Путина в отношении конституционной реформы. Без национализации элиты уход от ресурсной экономики и её порождения в виде ресурсной дипломатии невозможен.