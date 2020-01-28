Якобус Ланингдэл — малоизвестный преподаватель, работавший в Департаменте Народного здравоохранения Нью-Йорка. Данный человек — выдуманный персонаж, герой фантастического рассказа Джека Лондона «Беспримерное нашествие (или «Необычное вторжение»).

Иван Шилов ИА REGNUM

Согласно рассказу Джека Лондона, «в 1976 году конфликт между Китаем и остальным миром достиг высшей точки». Основная проблема была в том, что население Китая достигло одного миллиарда человек. Миллионы китайцев стали колонизировать остальные страны. Вскоре мир пришёл к убеждению, что «Китая надо бояться не в войне, а в торговле».

Джек Лондон

Европа и США выступили против Китая. Однако методы ведения традиционной войны не дали результатов. Решение президенту США предложил Якобус Ланингдэл. Вскоре вокруг Китая была организована сухопутная и морская блокада. А 1 мая 1976 года над всей территорией Китая появилось большое количество самолётов союзников, с которых вниз сбрасывались стеклянные трубочки из тонкого стекла, которые при падении разбивались на мелкие осколки.

Оказалось, что в этих трубочках были микробы, бактерии и бациллы десятков болезней, выращенных в лабораториях Запада. Джек Лондон пишет: «Это была ультрасовременная война, война двадцатого века, война ученых и лабораторий, война Якобуса Ланингдэла». В результате от десятков эпидемий в течение короткого времени вымерло всё население Китая.

Фантастические рассказы часто рисуют образ будущего. Недавняя неожиданная вспышка в Китае ранее неизвестного коронавируса, получившего обозначение 2019-nCoV, заставляет задуматься о возможном искусственном происхождении данного вируса, а также об использовании его против определённой этнической группы.

Какие же аргументы говорят в пользу данной версии?

Это не первая эпидемия в Китае. У коронавируса есть пугающее сходство с «атипичной пневмонией» или SARS. От этой болезни в 2002—2003 годах умерло почти 800 человек в 37 странах. Первый случай заболевания был зарегистрирован в ноябре 2002 года в китайской провинции Гуандун.

По поводу эпидемии атипичной пневмонии в 2002—2003 годах в Китае ранее высказался один из китайских профессоров, который уже умер. Учёный сказал следующее: «SARS был разработан ЦРУ специально для убийства китайцев и не будет заражать японцев».

Цитата из т/ф «Эпидемия». Реж. Павел Костомаров. 2018. Россия В противогазах

Каким-то странным образом вспышка нового вируса совпала с временным отрезком, который очень подходит для быстрого распространения данной болезни. В 2020 году китайский новый год по восточному календарю празднуется в ночь с 24 на 25 января. Первый зафиксированный случай заболевания коронавирусом произошёл 31 декабря 2019 года. В преддверии новогодних праздников в Китае каждый год наблюдается самая масштабная миграция в истории. В 2020 году в течение месяца поезда должны перевезти около 440 миллионов пассажиров, а самолёты — около 80 миллионов человек.

Следует заметить, что в Китае очень высокая мобильность населения. В стране развитая сеть высокоскоростных железных дорог, автомобильных магистралей и авиационного транспорта. Это делает Китайскую Народную Республику очень уязвимой перед стремительным распространением эпидемий.

Вспышка коронавируса 2019-nCoV приходится на период торгового конфликта между США и Китаем. Первая фаза торговой сделки подписана в начале 2020 года, но это просто короткое перемирие, да и отвлечь внимание от себя, подписав мало что значащий документ, — очень выгодная позиция.

В отношении нового коронавируса 2019-nCoV некоторых экспертов удивила очень быстрая реакция медиков из США. Они заявили, что через несколько месяцев уже готовы приступить к клиническим испытаниям новой вакцины. Это достаточно быстрый результат, что вызывает вопросы. Российские врачи, в свою очередь, пока говорят только о том, что в обозримом будущем смогут получить лишь экспресс-тест на выявление носителей 2019-nCoV.

По словам главы Национальной комиссии по здравоохранению Китая Ма Сяовэя, новый вирус способен передаваться от человека к человеку даже во время инкубационного периода сроком от 1 до 14 дней. Он также добавил: «У некоторых пациентов нормальная температура, существует множество умеренных по тяжести случаев. Есть скрытые носители, что значительно затрудняет контроль инфекции».

То есть зараженный человек может не подозревать, что он уже болен, и при этом целых две недели общаться с другими людьми, заражая всех вокруг.

Географически местом вспышки нового коронавируса является китайский город Ухань провинции Хубэй. В этом городе проживает около 12 миллионов человек. Что интересно. В Ухане в 2017 году была открыта лаборатория Академии наук Китая, которая способна проводить эксперименты с высокопатогенными микроорганизмами, которые могут вызывать смертельные заболевания.

Данный факт сразу же породил версию из разряда «пробирку разбили». Однако для маскировки специальной операции по применению биологического оружия против Китая город Ухань, в котором есть такая лаборатория, является идеальным местом.

В США давно и активно занимаются разработкой биологического оружия. Ещё в 1998 году директор ЦРУ Уильям Кейси поставил следующую задачу: создать биологические агенты, которые будут этнически специфичными. На данную программу было потрачено огромное количество денег — десятки миллиардов долларов. Есть основания полагать, что американцы уже достигли определённых успехов в разработке и производстве этноориентированных биогенных вооружений.

Central Intelligence Agency Уильям Кейси

Ряд экспертов утверждают, что от коронавируса 2019-nCoV невысокая смертность — всего 2%. Однако делать такие выводы преждевременно.

Например, по состоянию на 13:50 по московскому времени 28 января 2020 года количество заражённых во всех странах составляет 4474 человека (в материковом Китае — 4409), умерших — 107 человек, выздоровевших — 63 человека. Соответственно — 4304 человека ещё болеют, и итог ещё не известен. Процент смертности от вируса можно будет узнать, когда по всему этому списку из 4474 человек будет определённая информация: либо выздоровел, либо умер. На данный момент такой информации пока нет. Возможно, она появится только после окончания вспышки или эпидемии этого заболевания.

Версия о том, что коронавирус 2019-nCoV относится именно к этноориентированному биогенному оружию, имеет право на жизнь, пока не доказано обратное. Конечно же, правдивую картину даст только детальная «расшифровка» данного вируса. Однако даже в случае подтверждения наихудших опасений не факт, что эта информация будет доступна широкой общественности.