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ИА REGNUM: Ваше Высокопреосвященство, вы прибыли к нам в Россию в 2016 году, когда наша страна переживала, мягко говоря, непростой период в отношениях с Европой и США. Какое влияние этот фактор оказывал на вашу дипломатическую деятельность?

Архиепископ Мильоре: Для меня как представителя в России папы Римского Франциска точкой отсчета в 2016 году, несомненно, была его историческая встреча в Гаване с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Она придала другое качество отношениям между Католической и Русской православной церквами. И моей целью было наполнить это новое «качество» как можно более содержательным «количеством» — встречами на самом разном уровне и в самых разных частях огромной России, участием в больших и малых проектах как церковных, так и в сфере культуры, образования, благотворительности. Это помогает двигаться в направлении нашего единого свидетельства присутствию Христа в истории, но также — преодолевать накопившиеся за века «санкции» недоверия, недостаточного знания и понимания друг друга.

ИА REGNUM: Какие события вы назвали бы главными в отношениях между Ватиканом и Россией, Святым престолом и Московским патриархатом за годы вашей службы в нашей стране?

Главное в отношениях между Ватиканом и Россией, Святым престолом и Московским патриархатом — это регулярный, рабочий, открытый и доброжелательный характер этих отношений. О событиях, таких, как визиты президента России Владимира Путина в Ватикан и государственного секретаря Святого престола кардинала Пьетро Паролина в Москву, паломничестве мощей Святителя Николая, выставке Roma aeterna и тому подобном, уже говорилось много. Для меня не менее важно, что я оставляю своему преемнику насыщенную повестку дня документов и проектов в самых различных сферах, которые находятся в работе и которые ему предстоит продолжить и осуществить.

ИА REGNUM: Что вы заберете с собой из России во Францию? Какие воспоминания и впечатления?

Я — не «кабинетный» нунций. Для того чтобы лучше исполнять свое двойное — дипломатическое и пастырское — служение, я очень много ездил по необъятной России, поражаясь ее поразительному разнообразию. Все это остается в памяти и в сердце. И, уверен, будет вспоминаться и в Париже — динамизм и эклектика Москвы, ставшая русской европейская эстетика Петербурга, величественная красота Байкала, бесконечные степи Калмыкии, буддистский монастырь в Бурятии. И, конечно, отдельно — впечатления от посещения русских православных церквей и монастырей, от прекрасных икон, этой живописи русской веры. Одним словом, я увожу живую книгу впечатлений, которую буду всегда перечитывать.

ИА REGNUM: Ранее вы рассказывали нам о том, как получили возможность встретиться со многими так называемыми простыми людьми во время путешествий по России. Могут ли эти «простые люди» послужить дополнением официального общения между нашей страной и Ватиканом?

Да, это так. В самом начале служения в России я участвовал в презентации русского издания дневников итальянского капеллана ФИАТа времен строительства завода в Тольятти. После возвращения в Москву я получил вопросы от двух небольших местных газет. Кое-кто в апостольской нунциатуре не советовал мне на них отвечать (это не уровень апостольского нунция!). Но в отличие от больших городов, где газет уже почти никто не читает, в регионах газеты остаются важным источником информации. И следуя своей цели — доводить позицию папы Франциска и знания о Католической церкви не только до высших должностных лиц государства и Церкви, но для всех, кто интересуется вопросами совести и веры, — я ответил на них, так же как старался быть открытым любой форме общения. И поэтому я много получил взамен. И моя книга впечатлений о России прежде всего наполнена живыми лицами и человеческими историями. Не знаю, может быть, прав ваш поэт, что «умом Россию не понять». Но ее можно почувствовать — через обычных людей, составляющих ее кровь, плоть и дух, настоящее и будущее.

ИА REGNUM: Позвольте пожелать вам успехов и удачи на новом месте службы. И приезжайте к нам в Россию еще.

Спасибо за добрые пожелания.