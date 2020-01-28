Создание космических сил США вызвало обеспокоенность во всем мире. Президент США Дональд Трамп в конце 2019 года подписал закон о бюджетных ассигнованиях на национальную оборону на 2020 финансовый год, в котором предусмотрено выделение $40 млн на обеспечение и обслуживание космических сил. Предполагается, что с 2020 года в течение пяти лет на создание космических сил будет потрачено около $13 млрд, пишет эксперт Ян Ченцзюнь в статье для издания The Global Times.

Илья Григорьевич Чашник. Космос. 1925

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Однако использование оружия в космосе является нарушением резолюций ООН. Генеральная Ассамблея ООН учредила Комитет по использованию космического пространства в мирных целях в 1959 году для управления исследованиями и использованием космоса на благо всего человечества. Кроме того, в соответствии с Договором о космосе, который был утвержден Генеральной Ассамблеей и вступил в силу 10 октября 1967 года, государства-участники договора, включая США, признали «общую заинтересованность всего человечества в исследовании и использовании космического пространства в мирных целях». Договор призывает всех участников «воздерживаться от размещения на околоземной орбите любых объектов, несущих ядерное оружие», и запрещает «создание военных баз, объектов и укреплений».

Стыковка с МКС

Создание космических сил США и намерение Вашингтона разместить военные силы в космосе нарушают договоры ООН по космосу. Тем не менее ранее США также принимали подобные решения. Бывший президент США Рональд Рейган 23 марта 1983 года инициировал стратегическую оборонную инициативу, также известную как «Звездные войны», с целью разработки системы уничтожения ракет противника, направляющихся в США.

США объявили, что их космические силы нужны для защиты Соединенных Штатов от военных угроз, исходящих от других государств. Но реальное намерение Вашингтона заключается в том, чтобы получить абсолютное военное преимущество в космосе и сохранить свою гегемонию. 18 июня 2018 года Трамп призвал к созданию космических сил в качестве отдельного вида ВС, несмотря на сопротивление со стороны ВВС США, которые тогда контролировали военные космические программы, сообщает журнал Time.

Космические силы США привнесут в мир больше неопределенности. Как заявил министр обороны США Марк Эспер, сохранение космического господства является задачей космических сил. Вашингтон не только стремится защитить свои спутники, но и хочет усилить свои возможности по обнаружению действий других стран и нанесению военных ударов из космоса. Это сделает космическое пространство более опасным и неизбежно вызовет гонку вооружений, причем некоторые страны уже рассматривают возможность повышения собственной космической безопасности. Например, правительство Японии утвердило рекордный проект оборонного бюджета на 2020 финансовый год на общую сумму в $48,5 млрд. Токио намерен укрепить оборонные возможности страны в космосе и киберпространстве.

Во время саммита НАТО в Лондоне, состоявшегося на фоне 70-й годовщины Североатлантического блока в декабре 2019 года, генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг объявил «космос пятой оперативной областью НАТО, наряду с сушей, воздухом, морем и киберпространством». Таким образом, глобальной стратегической стабильности может угрожать серьезная опасность.

Президент России Владимир Путин заявил в начале декабря 2019 года, что Москва выступает категорически против милитаризации космоса, но действия США означают, что Россия должна продолжить развитие своего космического сектора. «Ситуация требует, чтобы мы уделили повышенное внимание укреплению орбитальной группы, а также ракетно-космической промышленности в целом», — цитирует слова Путина CNBC.

Старт ракеты Союз 2.1

Следовательно, космическое пространство может превратиться в пороховую бочку, в нем будут размещать все больше оружия, угрожающего всему человечеству на Земле.

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Китай привержен мирному освоению космического пространства и выступает против его милитаризации. Несмотря на то, что космическим силам США может потребоваться более 10 лет для развития реальных боевых возможностей, к американским космическим силам нельзя относиться легкомысленно, нужно начать готовиться прямо сейчас.

На этом фоне Китаю необходимо ускорить разработку собственного противоракетного и противоспутникового оружия. Более того, Китай должен разработать эффективную и подробную стратегию борьбы с возможными космическими угрозами. И последнее, но не менее важное: Китай должен быть готов к чрезвычайным ситуациям, он должен иметь возможность эффективно противостоять провокациям других стран и даже военным ударам из космоса.