



Иван Шилов ИА REGNUM

Пресс-служба президента Турции Реджепа Таийпа Эрдогана сообщила, что он планирует 3 февраля совершить визит на Украину. Правда, при этом указывается, что программа визита будет объявлена позднее. Судя по всему, речь идет об участии Эрдогана в заседании Стратегического совета высокого уровня, по итогам которого возможно подписание соглашения о свободной торговле между двумя странами. В то же время некоторые украинские СМИ считают предстоящий визит Эрдогана в Киев «неожиданным» и задаются вопросом, что бы это значило.

Интересно то, что предстоящее в Киеве украинско-турецкое мероприятие, вопреки прежней практике, нынче не анонсировалось. Интригу создает и тот фактор, что Эрдоган приедет после того, как поездка президента Украины Владимира Зеленского в Израиль для участия в пятом Всемирном форуме памяти жертв Холокоста оказалась провальной и скандальной. Анкара могла на это соответственно отреагировать, учитывая ее напряженные отношения с Израилем. На днях израильское издание The Times of Israel заявило, что контрразведывательное подразделение вооруженных сил Израиля впервые включило Турцию в список стран, которые рассматриваются как угроза безопасности Израиля. При этом израильские службы указывают не на какую-то конкретную угрозу со стороны Турции, а на политику Эрдогана и тесные отношения правящей Партии справедливости и развития с «Братьями-мусульманами» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). В свою очередь Анкара обвиняет США, Израиль и Францию в стремлении создать «региональное государственное образование курдов». Если Украина сейчас переживает фазу распада, то для Турции такую перспективу высвечивают на горизонте.

Турки и курды в Турции. Этническая карта

Это придает визиту Эрдогана в Киев определенные завихрения, хотя никто не знает, как они будут и будут ли раскручиваться дальше. Это первое. И второе: как ни крути, но в центре внимания переговоров двух президентов, помимо двухсторонних отношений, будет и обсуждение России. Но сперва о том, что представляется загадочным. Эксперты обратили внимание на то, что сразу после поражения во втором туре Пётр Порошенко почему-то запросил телефонный разговор с турецким президентом. Однако Анкара запрос не удовлетворила, Эрдоган тут же позвонил Зеленскому. Потом состоялся первый зарубежный визит новоизбранного президента — и это оказалась Турция. Турецкая пресса начала писать, что между «Эрдоганом и Зеленским существует доверительный личный контакт», хотя турецкая газета Hürriyet предупреждала: «У Зеленского нет никакого политического прошлого и неясно будущее». Турецкий публицист Ибрагим Варлы, рассуждая по этому поводу на страницах Birgün, сообщал: «Опасность для Турции в том, что Зеленский не сможет задать собственный курс движения страны и, по сути, будет по инерции продолжать катиться по нынешним рельсам, все больше раскачиваясь в сторону кризиса украинской государственности».

President.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский и президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган. 2019

Что же тогда стало тянуть Эрдогана к Зеленскому? Две страны сближает географическая принадлежность к Черноморскому региону. Возможный хаос на Украине может затронуть Турцию уже с северного направления. Вариант играть вместе с Киевом роль «общего антагониста» Москвы не проходит, учитывая нынешнее состояние, прежде всего, Турции. Другое дело, если украинский геополитический вакуум будет заполняться Россией, с которой Анкара в альянсе и не только на сирийском направлении. Симптоматично решение Турции, члена НАТО, приобрести российский зенитный ракетный комплекс С-400, что официально признано альянсом угрозой. Турция неявно блокирует и стремление НАТО увеличить присутствие ВМС альянса в Черном море, игнорировала недовольство Украиной «Турецкого потока», который делает южную линию украинской газотранспортной системы невостребованной. Единственно, турецкое руководство занимает двойственную позицию по Крыму, но при этом антироссийские санкции не поддерживает.

Поэтому Эрдоган будет разыгрывать российскую карту с Зеленским своеобразно, пытаясь оттянуть его от Запада, выдвигать себя на роль косвенного посредника между Киевом и Москвой. Игра может идти по принципу «баш на баш». В Турции существует та же проблема, что и на Украине — сепаратистские регионы. Поэтому заручиться надежной поддержкой России по данному вопросу Анкара очень стремится. Опыт такой уже есть: создание астанинского переговорного трека, который считается фундаментом для политического урегулирования в Сирии и на ливийском направлении. В этой связи германское издание Die Welt пишет, что хотя приведенный сценарий может многим казаться абсурдным, однако Эрдоган в Черноморском регионе имеет свои интересы, и он уже предлагал президенту России Владимиру Путину выступить посредником между Москвой и Киевом. Анкара видит, что вокруг Украины начинают затягиваться «тугие узлы». Как пишет информационно-публицистический сайт право-католической направленности Fronda, «Запад начинает склоняться к более жесткой позиции в отношении Киева, который в столкновении с Москвой оказался в международной изоляции, и активизировалась тайная дипломатия».

В Киеве некоторые эксперты считают, что «Украина готовится к развороту во внешней политике».Сложно сказать, задействован ли как-то в этих «играх» Эрдоган, но его «неожиданный» визит на Украину может иметь многозначительный характер. Переговоры двух президентов многое прояснят.