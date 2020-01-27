Президент Путин в своём послании предложил ввести цензы для чиновников, министров, депутатов и президента, согласно которым все выше перечисленные не могут иметь видов на жительства и собственность в зарубежных странах. Президентом же вообще может стать человек, который 25 лет прожил на территории России и никогда не имел иностранного гражданства и вида на жительство. Тем самым от возможной активной политической деятельности отстраняются российские соотечественники, а сами поправки не отвечают реалиям современного мира.

Иван Шилов ИА REGNUM Российский паспорт

Президент России фактически провёл границы Русского мира по государственным границам Российской Федерации и в конечном итоге свёл на нет все те усилия, которые были потрачены на создание Русского мира и работу среди соотечественников. При этом граждане России, которые вступили в гражданство России за рубежом и постоянно проживают за рубежом, лишаются пассивного избирательного права.

Идиотизм чиновников, которым полностью наплевать на Конституцию, привёл к тому, что у иностранцев в России прав больше, чем у её граждан. Какому-то чиновнику пришло в голову, что на территории России гражданином может быть только человек с внутренним, общегражданским паспортом. В результате доходит до абсурдно смешного: иностранный гражданин по иностранному паспорту, где ни слова по-русски, обслуживается в банках, на почте и в прочих учреждениях, а вот гражданин России с загранпаспортом — нет. Как сказали мне в одном банке, подразумевается, что у всех граждан России есть внутренний паспорт.

Не было проблемы, если бы внутренний паспорт можно было бы получить, приехав в Россию и предоставив свой заграничный паспорт, заполнив заявление. Но Россия своим гражданам не доверяет. Паспорт заберут как минимум на 10 рабочих дней. Зачем забирать паспорт, объяснили в паспортном столе: а вдруг вы пойдёте в другой паспортный стол и ещё один паспорт получите.

MediaPhoto.Org Российские паспорта

Все эти внутренние и заграничные паспорта, весь этот анахронизм с системой перепроверок и потенциального недоверия к своим гражданам — всё это страх и слабость государства перед своими гражданами и миром. И вот теперь президент Путин, с одной стороны, говорит нации, насколько она слаба и неспособна справиться с иностранным влиянием и с той самой пресловутой пятой колонной, с другой же стороны, точно даёт сигнал чиновникам — граждане России, постоянно проживающие или когда-то проживавшие за рубежом, — враги и их второсортное состояние оправданно.

Хочу заметить, что в современном мире нормально путешествовать, жить по несколько лет в разных странах, изучая культуру и обычаи, перенимать опыт других наций. Многие страны стимулируют своих граждан выезжать за рубеж. Через них пытаются нести свою культуру, образ жизни и влияние. Учёба и работа за рубежом позволяют в конечном итоге импортировать лучшие технологии и управленческие решения в науке, в экономике, в политике. Да и сам мир стал таковым, что понятие эмиграции стало размыто.

Возьмём, к примеру, Китай. Поднебесная на протяжении 40 лет буквально выпихивает свою талантливую молодёжь за рубеж. Многие из них получают иностранное гражданство, чтобы устроится на работу или создать свой бизнес. По прошествии какого-то времени эти люди возвращаются в Китай, захватив с собой технологии и знания. Китайское правительство стимулирует как их отъезд, так и их возвращение, после которого эти люди получают большие субсидии для открытия или переноса бизнеса, получают высокие должности в корпорациях и государственных структурах. Китайцы не боятся, что эти люди попали под влияние врагов Китая и могут стать пресловутой пятой колонной.

MykReeve Чайна-таун. Лондон

России в этом вопросе даже легче, чем Китаю. У России, так исторически сложилось, огромная диаспора по всему миру. Подавляющее большинство российских соотечественников патриотически относят к России. Они могли бы переехать, со своими знаниями, бизнесом и опытом. Однако достаточно хоть немного столкнуться с паранойей российской бюрократии, чтобы очень серьёзно задуматься, — а стоит ли. Предложенные же президентом поправки недвусмысленно говорят: как бы вы ни работали в России, сколько бы ни внесли в неё своего труда, как бы вы её ни защищали, вы будете гражданами второго сорта.

Ясно же, что корень проблемы скрыт не в видах на жительство или в зарубежной недвижимости. Проблема в том, что та небольшая кучка чиновников, против которых были предложены эти поправки, оказались у власти. Они — временщики, видящие в России колониальную территорию, из которой надо как можно быстрее и как можно больше вывезти богатства. Эти люди ради денег изловчатся, схитрят, сделают вид, что якобы они патриоты, что они «вернулись» в Россию, но сознание у них останется прежним, и они по-прежнему будут угрожать нашей Родине. Бороться с ними должна не Конституция, а созданные для этого специальные органы, которые, если появилась такая потребность в конституционных поправках, не справляются со своей работой.

Страх перед «заграницей», недоверие, а порой злость и зависть к тем, кто из-за кордона, это черта слабого, застойного, неуверенного общества, которое не способно к экспансии в мир. Именно те, с кем пытается бороться наш президент при помощи внесённых им поправок, и внедряют в нацию комплекс неполноценности. Именно они пытаются под видом стабильности навязать нам «застой», с его коррупцией и нефтяной иглой, после которого неминуемо приходит «перестройка».

Нельзя конституционно закрыть части своего народа возможность служить России, нельзя своим гражданам указывать, где им иметь недвижимость и где им жить. Если из страны выводят капиталы, а продолжается это все последние 30 лет, то спросить прежде всего надо у руководителей страны: почему по-прежнему выгодней вывести капитал, а не инвестировать его в России, почему проще и дешевле купить дом на Кипре или в Таиланде, чем в России.

Поправки в Конституцию только усугубят проблему. В конечном итоге: эти поправки отделят от власти наиболее пассионарную часть населения. Во власть же будут приходить всё те же временщики, мечтающие «отсидеть» и «поднакопить» на службе, а затем свалить из страны. Без свежей же крови, без людей, знающих изнутри реальное положения дел как у них, так и у нас и сделавших свой сознательный выбор в пользу родины, Россия и Русский мир могут быстро исчезнут с арены цивилизации, как после времён застоя исчез Советский союз.