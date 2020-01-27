Уважаемый Евгений Владимирович! В минувшие выходные Вы приняли у себя в регионе полуфинал конкурса «Лидеры России». Как Вы оцениваете два предыдущих сезона конкурса и какие отличия видите в третьем?

Иван Шилов ИА REGNUM Евгений Куйвашев

Екатеринбург и Свердловская область в третий раз принимают окружной полуфинал конкурса «Лидеры России». Для того чтобы побороться за право выхода в суперфинал проекта, к нам приезжают талантливые, амбициозные управленцы из всех регионов Уральского федерального округа.

К слову, в этом году от УрФО поступило почти 22 тысячи заявок. И больше одной трети полуфиналистов — из Свердловской области. Отрадно, что наш регион не только становится площадкой проведения важного этапа «Лидеров России», но еще и каждый год бывает очень достойно представлен на конкурсе. Свердловская область в этом году занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по количеству своих участников, вышедших в полуфинал. Фактически в эти дни — с 24 по 27 января — за право получить образовательный грант в 1 миллион рублей и проявить себя в Сочи состязались 119 свердловчан. Еще 48 конкурсантов были из Тюменской области, 46 — из Челябинской области, 21 человек приехал к нам из Югры, 25 — с Ямала, и три человека из Курганской области.

Что же касается самого конкурса, то, на мой взгляд, он очевидно эволюционирует. С одной стороны, растет интерес к проекту, с каждым новым годом к движению «Лидеров России» присоединяются всё новые и новые специалисты. Кроме того, многие участники прошлых лет подают заявки вновь, а это значит, что они знают, что их ждет, они уже хорошо подготовлены. Всё это серьезно увеличивает уровень конкуренции. С другой стороны, и организаторы проекта корректируют подходы к его проведению в соответствии с требованиями времени. Так, мы знаем, что в этом сезоне к основному конкурсу добавлены три специализации — «Здравоохранение», «Наука», «Финансы и технологии». Это востребованные сегодня направления, в которых грамотные управленцы действительно востребованы.

— Какие ресурсы и площадки задействованы в Екатеринбурге для проведения полуфинала?

— Третий год окружной полуфинал проводится в отеле «Хаятт Ридженси Екатеринбург» — площадке мирового уровня, расположенной в центре уральской столицы, в районе «Екатеринбург-сити». Его удачное расположение позволяет задействовать и другие объекты. Часть мероприятий на полях конкурса прошла, к примеру, в Ельцин-Центре — культурном и образовательном центре высочайшего класса.

Стоит отметить, что Екатеринбург и Свердловская область обладают весомым опытом организации различных мероприятий, в том числе международного уровня. Мы успешно вот уже десять лет принимаем гостей выставки ИННОПРОМ, в этом году провели Глобальный саммит производства и индустриализации с участием главы государства, Всемирный день городов под эгидой ООН-Хабитат, крупные спортивные соревнования и так далее. Наша инфраструктура уже сейчас развита настолько, чтобы решать самые сложные организационные задачи. И мы делаем всё возможное, чтобы участникам конкурса «Лидеры России» было у нас комфортно и ничто не отвлекало их от главной цели — проявить себя и одержать победу.

Расскажите о лучших проектах «Сердце лидера» в Вашем регионе.

«Сердце лидера» — это новация прошлого года, предполагающая презентацию собственных социальных проектов конкурсантов. Появление такого задания вполне закономерно, потому что настоящий лидер — человек, замотивированный не только на собственное развитие и на развитие всей нашей страны, но еще и способный поддержать тех, кто в этом нуждается, сделать мир вокруг себя лучше. Рад, что уральцы сразу включились в этот подпроект конкурса, поскольку им есть что показать.

В прошлом году один из участников конкурса Виталий Плаксин представил свой проект по развитию телемедицины на селе. Ему удалось заручиться поддержкой местных властей и оснастить оборудованием медсанчасть деревни Починок в Новоуральском городском округе нашего региона. Есть хороший пример организации лекций по финансовой грамотности для подростков. Это проект екатеринбурженки Любови Буслаевой, участницы конкурса прошлого года. Наши «лидеры» помогают детям-аутистам, выпускают книги о милосердии и делают еще множество очень нужных людям дел. Проект «Сердце лидера» наполнил сам конкурс новым смыслом, придал ему еще большей значимости.

Что Вы хотели бы пожелать участникам конкурса «Лидеры России»?

Я искренне поздравляю тех, кто решился подать заявку, с честью прошел испытания, и тех, кто добился успехов на пути к завоеванию статуса «Лидера России».

И, конечно, желаю удачи нашим землякам. Ведь Средний Урал — крупный инвестиционно привлекательный регион, один из индустриальных, научных, деловых, финансовых, культурных центров России. Нам нужны профессиональные, опытные и ответственные люди. А конкурс «Лидеры России» дает возможность, с одной стороны, жителям региона проявить себя, с другой стороны — нам создать пул специалистов, способных двигать регион вперед.