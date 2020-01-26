



Иван Шилов ИА REGNUM Турция

Конференция по Ливии в Берлине

Как сообщает турецкий новостной телеканал NTV, канцлер Германии Ангела Меркель организовала международную конференцию в Берлине для поддержки усилий ООН по урегулированию ливийского кризиса. На конференции лидеры иностранных государств обсудили прекращение конфликта, установление атмосферы взаимного доверия между сторонами, начало переговоров о постоянном мирном соглашении, основанном на территориальной целостности Ливии. По итогам встречи Меркель заявила, что «лидеры договорились о всеобъемлющем плане» по ливийскому кризису. В свою очередь генсек ООН Гутерреш заявил, что в Ливии не может быть военного решения, война должна закончиться. «Политическое решение конфликта вступит в игру в ближайшее время», — сказал он. Меркель в своём заявлении также отметила, что во всеобъемлющем плане стороны договорились о том, что военного решения вопроса не будет. «Важно, чтобы генерал Хафтар и премьер-министр Сарадж были здесь. Чтобы они сами высказали своё мнение. Чтобы они сидели за одним столом переговоров над созданием более устойчивого перемирия. Мы ожидаем, что шаги в этом направлении будут предприняты в ближайшие недели. Все участники конференции дали обязательство, что до тех пор, пока не соберётся комитет 5+5, будут следовать перемирию. Здесь важно следовать и выполнять обещания, которые даны сегодня. Цель состоит в том, чтобы помочь ливийскому народу назначить свою судьбу. Дорога впереди очень сложная. В Ливии ведутся споры, но более важно, чтобы ужасные страдания и терроризм, которые мы видим, не распространялись», — заявила Меркель. Конференция в Берлине стала возможной после того, как Турция и Россия запустили процесс перемирия в Ливии. 12 стран и четыре многонациональные организации собрались за столом переговоров для решения углубившегося конфликта, из-за которого международное сообщество разделилось на две части.

Заявления Путина и Эрдогана на встрече в Берлине

Как передала турецкая газета Sözcü, перед берлинским саммитом по урегулированию ситуации в Ливии президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган встретился в отеле «Ритц-Карлтон» с президентом России Владимиром Путиным. Закрытая для прессы часть беседы продлилась 50 минут. Вот что сказали лидеры до того, как перейти к закрытой части встречи. Эрдоган: «Прошедший 2019 год мы очень хорошо оценили в том, что касается двухсторонних отношений. Несмотря на всяческое давление, мы решительно завершили сделку относительно С-400. Наряду с проектом «Турецкий поток» в энергетической сфере другой важный проект — строительство атомной электростанции «Аккую» — имеет очень большое значение, потому что имеет стратегическое значение». Путин: «Мы с вами, на мой взгляд, сделали очень хороший шаг во время встречи в Стамбуле, призвали ливийские стороны прекратить огонь, прекратить боевые действия, и, несмотря на то, что определённые инциденты имеют место до сих пор, всё-таки обе стороны прислушались к нашему призыву и крупномасштабные боевые действия прекращены. На мой взгляд, это уже очень хороший результат, который создал предпосылки для сегодняшней встречи в многостороннем плане здесь, где мы с вами находимся, в Берлине. Я и все мы удовлетворены результатами нашей поездки в Стамбул 8 января. Хочу вас поблагодарить за тёплую атмосферу, которая была создана во время нашей совместной работы при запуске «Турецкого потока». Это большое событие в энергетике наших стран, да и, я думаю, европейской энергетики в том числе».

Kremlin.ru Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган

Турецкую организацию обвинили в содействии турецкой разведке

Как сообщает Euronews, представитель Ливийской национальной армии (ЛНА) Ахмед аль-Мисмари заявил, что турецкий гуманитарный фонд IHH является прикрытием национальной разведывательной организации (MIT). Аль-Мисмари выступил перед журналистами в преддверии Берлинской конференции на арабском и английском языках, раскритиковав Эрдогана и гуманитарный фонд. «Знаете ли вы, что за последние 48 часов более сорока сирийских террористов покинули побережье Триполи и отправились в Италию при помощи торговцев людьми, поддерживаемых ливийским Правительством национального согласия (ПНС)? В ближайшее время планируется перевезти еще больше людей», — сказал он. По словам Мисмари, неправительственные организации, которые на самом деле являются прикрытием MIT, поддерживают операции Анкары в Ливии. «Главная организация — это IHH, которая доказано оказывала поддержку «Аль-Каиде» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии. Также они доставляют джихадистам оружие, оказывают им материально-техническую поддержку и медицинскую помощь», — сказал представитель ЛНА. Он также заявил, что Эрдоган поддерживал ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и другие террористические организации в целях уничтожения курдов, их городов и подрыва их экономики. «Турция стала оперативной базой для всех членов ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Из этого следует, что мира с посредничеством Турции быть не может», — сказал Мисмари. По словам представителя ЛНА, Турция выставила на продажу тысячи сирийских беженцев. «Вы несёте ответственность за распространение террора в Европе, это вы присоединили сотни молодых людей в Европе к рядам ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и втянули их в войну».

Новое заявление о Ливии

Как передаёт турецкое издание sol.org.tr со ссылкой на саудовский канал «Аль-Арабия», якобы Турция направила силы специального назначения в Триполи, чтобы защитить силы Правительства национального согласия (ПНС) от Ливийской национальной армии (ЛНА), которой руководит фельдмаршал Халифа Хафтар. Анкара, подписавшая военное соглашение с ливийским правительством, занялась отправкой войск в страну, говорится в сюжете «Аль-Арабия». Телеканал утверждает, что подразделения турецкого спецназа прибыли в Триполи с целью защиты сил, связанных с ПНС во главе с Фаизом Сараджем. Кроме того, Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека предположил, что в Ливию были отправлены около 1750 человек из различных районов на севере Сирии, в основном из Африна.

Al Jazeera English Ливия

«Показатель кризиса в Турции в правовой сфере и в вопросах демократии»

Как передаёт турецкая редакция «Голоса Америки», Организация по мониторингу прав человека (HRW) уделила широкое внимание Турции во Всемирном отчёте 2019 года. Согласно докладу, за последние четыре года в Турции произошла серьёзная эрозия в области верховенства закона и демократии. В докладе говорится, что с ростом контроля и влияния исполнительной власти и политики на турецкую судебную систему суды систематически признавали необоснованные обвинения. Без убедительных доказательств были вынесены приговоры журналистам, оппозиционным политикам, активистам и правозащитникам, которые считаются политическими диссидентами. В докладе также отмечается, что в июле 2018 года губернаторам было предоставлено больше полномочий по обеспечению безопасности и общественного порядка. В результате были введены серьёзные ограничения на право мирных собраний, стала наблюдаться практика непропорционального давления в отношении курдского населения на юго-востоке страны и на ЛГБТ-сообщество по всей стране. В докладе также говорится о том, что судебная реформа была принята парламентом в октябре, но некоторые двусмысленности в предложении о реформе помешали принять конкретные меры для устранения глубоких недостатков в турецкой судебной системе.

Жертвы президентских указов

Турецкая редакция Deutsche Welle рассказала своим читателям о том, что число госслужащих, подвергшихся массовым чисткам после попытки переворота в 2016 году при помощи «указов с силой закона» (KHK) со стороны властей и обратившихся в комиссию по ЧП, чтобы вернуть свои права и работу, составило 126 300 человек. Однако лишь 9600 из них смогли вернуть свои должности. Всего после путча в результате президентских указов было уволено 134 тыс. человек. Несмотря на то, что среди жертв KHK были десятки тысяч реабилитированных, они не смогли вернуть свою прежнюю работу. Как пишет автор, «по их собственным словам, их обрекли на социальной смерть». Депутат от Демократической партии народов (ДПН) Омер Фарук Гергерлиоглу, который сам является жертвой президентских указов — один из тех, кто часто выносит проблемы жертв на обсуждение в турецком парламенте. По его словам, несмотря на то, что прошло три с половиной года после попытки государственного переворота, влияние чрезвычайного положения продолжается, страна как будто находится в бесконечном режиме ЧП. «KHK затронул миллионы людей и продолжает влиять на них. Сотни тысяч людей были изгнаны с госслужбы. Они не смогли найти работу в частном секторе, им запретили выезд за границу. Их не принимают на курсы повышения квалификации и программы Центра занятости. Когда они пытаются завести бизнес, чиновники муниципалитетов мешают им в этом. Им даже запрещают снимать деньги, отправленные из-за рубежа», — сказал депутат.

«Турция уничтожила собственные ВВС»

Издание Bold Medya опубликовало статью эксперта американского издания The National Interest Майкла Пека о том, как Анкара уничтожила собственные военно-воздушные силы после попытки переворота в 2016 году. Пек отметил, что, по данным ВВС США, стоимость обучения пилота, который будет использовать самолёт, такой как F-35, составляет около 11 миллионов долларов. «Более того, эта стоимость не включает стоимость опыта, полученного лётчиком-истребителем. Вот почему ВВС США готовы предложить бонусы в размере полумиллиона долларов, чтобы держать в руках опытных лётчиков-истребителей. Таким образом, нация, которая сажает лётчиков-истребителей в тюрьму, тратит не только свои деньги, но и чрезвычайно ценные человеческие ресурсы», — написал эксперт. Автор изобразил ситуацию в турецкой военной авиации после попытки переворота таким образом: «Турецкое правительство настолько плохо ликвидировало ВВС во имя своих политических амбиций, что в настоящее время с помощью отставных старых пилотов едва может летать на истребителях F-16».

U.S. Department of Defense Самолёт ВВС Турции

ЛАГ сделала заявление про Турцию

Как передаёт новостной канал Samanyolu Haber’de, генеральный секретарь Лиги арабских государств Ахмед Абу Гайт, комментируя конференцию по Ливии в Берлине, пригрозил Турции. По его словам, Турция должна отказаться от вмешательства во внутренние дела Ливии. Он также добавил, что вмешательство Турции осложнило ситуацию в этой стране и может привести к региональным конфликтам, которые выйдут за пределы Ливии. «Все государства, участвующие в конференции по Ливии, отклонили предложения Анкары. Видение Турции отличается от видения вопроса другими странами, участвовавшими в конференции», — заявил генсек ЛАГ.

«Новый лидер джихадистов может находиться в Турции»

Согласно новости на сайте интернет-издания Ahval со ссылкой на ANF, появилась информация о том, что новый лидер ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Эмир Мухаммед Абдул Рахман Аль-Мевла Аль-Селби, который, как говорят, возглавил его после убийства Абубакра аль-Багдади, может иметь связи с Турцией. Танер Сабри Гёреноглу, который, как утверждается, является одним из ближайших соратников Аль-Селби, заявил, что пытался отправиться в Турцию по инструкции от Аль-Селби в августе 2017 года. Гёреноглу сказал, что аль-Сельби и его два близких человека пересекли границу Турции незадолго до него. Он также отметил, что убийство Багдади больше всего играет на руку Турции. «Самое могущественное имя после Багдади — Хаджи Абдуллах. Хаджи Абдуллах также является туркоманом. Все туркоманы близки к Турции. Турецкая разведка может пользоваться этим», — заявил он.

Меркель в Стамбуле

Канцлер Германии Ангела Меркель, которая провела однодневный официальный визит в Турцию, вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом открыла новые здания турецко-немецкого университета в Стамбуле, передаёт турецкая редакция Deutsche Welle. Получив первое слово на церемонии инаугурации, канцлер отметила важность свободы в университетах и в исследовательской работе. «Чем больше научная свобода, тем больше научная эффективность», — заявила Меркель. Она также подчеркнула, что на личном опыте испытала, как отсутствие свободы препятствовало науке в бывшей Восточной Германии. Эрдоган заявил, что хочет, чтобы турецко-немецкий университет стал символом дружбы между двумя странами, открыв путь для иностранных учёных, приезжающих в Турцию. «Турецко-немецкий университет стал символом дружбы между двумя странами. «Мы ожидаем, что наша страна станет привлекательной для квалифицированных иностранных преподавателей, утечка мозгов превратится в состояние притяжения», — сказал Эрдоган. После открытия новых зданий турецко-немецкого университета состоялась двусторонняя встреча Эрдогана и Меркель. Стороны обсудили напряженные отношения двух стран, а также вопрос решения военных конфликтов, таких как в Ливии, Сирии, а также кризис, возникший из-за геологоразведки Турции в Восточном Средиземноморье. Меркель в очередной раз напомнила Эрдогану о необходимости принятия конкретных шагов в направлении укрепления независимости судебной системы и верховенства закона. На повестке дня лидеров были вопросы задержания в Турции граждан Германии и адвокатов, оказывавших юридическую консультацию посольству Германии в Анкаре по обвинению в «шпионаже». Правительство Германии следит за делами политиков, таких как Селахаттин Демирташ и Фиген Декудаг, правозащитников, таких как Осман Кавала, которые содержатся в тюрьме, несмотря на решения Европейского суда по правам человека. Эрдоган выразил большую радость от встречи с Меркель в Турции через пять дней после берлинской конференции по Ливии. Президент Турции отметил, что человечество сталкивается со многими проблемами, от террора до исламофобии, от культурного расизма до нацизма, подчеркнув, что в то время, когда средства связи и транспорта стали настолько распространёнными, никто не может позволить себе роскошь оставаться в стороне от этих проблем, независимо от того, где они находятся в мире. «Мы благодарны и признательны Турции за эти усилия», — сказала Меркель, оценивая помощь, которую Турция уже оказывает миллионам сирийских беженцев. Меркель отметила, что эти усилия Турции внушают сирийцам надежду на будущее, подчеркнув потенциальный вклад этих людей в восстановление Сирии, когда они вернутся в свою страну.

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Ангела Меркель

Землетрясения в Турции

По меньшей мере 31 человек погиб в результате землетрясения, произошедшего в пятницу на востоке Турции. По данным Управления по чрезвычайным ситуациям и стихийным бедствиям Турции, землетрясение магнитудой 6,8 было зафиксировано в 20:55 по местному времени в восточной провинции Элязыг, население которой составляет приблизительно 400 тысяч человек. Очаг залегал на глубине 10 км. Подземные толчки ощущались во многих соседних провинция страны, а также в Израиле, Ираке и Сирии.

КОРОТКО, НО ВАЖНО

Авиакомпания Turkish Airlines побила рекорд всех времён по количеству женщин-пилотов. Число женщин-пилотов, которых в 2006 году было всего шесть, в этом году выросло в 35 раз до 211. В национальной авиакомпании женщины-пилоты дежурят на каждом самолёте, включая рейсы на дальние расстояния. С 39 капитанами и 172 вторыми пилотами, включая тех, кто проходит обучение, Turkish Airlines стала одной из передовых авиакомпаний в мире, в которой работает больше всего женщин-пилотов.

Давление на прокурдскую Демократическую партию народов продолжается. Почти каждый день в Турции проводятся новые рейды в отношении представителей этой партии. В рамках расследования, проведённого генеральной прокуратурой Измира, было принято решение о задержании руководителей прокурдской партии в Измире, Эскишехире, Конье и Мардине.

В новом году в Турции продолжили расти цены. Больше всего подорожал алкоголь и табак. Решение о повышении цен было опубликовано в официальном вестнике Resmi Gazete.

Согласно информации международных информационных агентств, американские прокуроры по делу Халкбанка, рассматриваемому в США, отныне требуют штрафовать адвокатов Халкбанка за пропуск слушаний в размере 1 миллиона долларов за каждый день. Несмотря на то, что Анкара доверяет тесным отношениям президента США Дональда Трампа с президентом Эрдоганом, юридические полномочия не позволяют Анкаре вмешиваться в дело Халкбанка.

Депутат Абдуллатиф Шенер — один из основателей правящей Партии справедливости и развития (ПСР), который покинул её, перейдя в ряды главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП), заявил, что время, когда выбирали власть в Турции, закончилось. «Эра выборной власти закончилась. Лидер ПСР Реджеп Тайип Эрдоган может принять решение об отмене голосования. Потому что у него больше нет шансов быть избранным. А он не из тех, кто с этим может смириться», — сказал Шенер.