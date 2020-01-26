Почему, касаясь сегодняшней ситуации вокруг Ирана, стоит говорить лишь о гипотетической атаке с воздуха, но не о вторжении десанта с моря или широкомасштабной операции сухопутных сил?

Иран

Объяснение лежит на поверхности. Дело в том, что Пятый флот США, контролирующий Персидский и Оманский заливы и прилегающие к ним проливы, базы в ОАЭ, Катаре и Кувейте, на сегодняшний день не увеличил свой качественный состав авианосными ударными группами, ограничиваясь обычным ротационным ресурсом и тральщиками, дислоцирующимися в Бахрейне.

Средиземноморский 6-ой флот также не вышел на усиление. В район предполагаемых боевых действий не перебрасываются аэромобильные силы, Тихоокеанский 7-ой флот также не спешит в район Бендер-Аббаса и Ормузского пролива. Это может означать только одно: эскалация в ближайшее время Пентагоном не намечается.

Для вторжения в Иран коалиции потребовались бы силы как минимум вдвое превышающие контингент США и сателлитов, вторгшихся в Ирак в 2003 году. Тогда в интервенции было задействовано более 160 000 военнослужащих. Это означает, что оперативно нарастить группировку союзники не смогут, что исключает внезапность нападения.

Максимум, чего может ожидать Иран, это атаки с воздуха на свои ядерные объекты, военные базы и инфраструктуру ВПК.

Может ли Иран дать отпор подобному развитию событий? Имеются ли у Ирана средства защиты от предполагаемой массированной атаки с воздуха? Надежно ли прикрыты средствами ПВО иранские стратегические объекты, включая порт в Бендер-Аббасе, остров Фарси в Персидском заливе, где размещена военная база КСИР (Корпуса стражей Исламской революции), ядерные объекты и иные инфраструктурные элементы обороны? Надежен ли противоракетный зонтик над Тегераном, где сосредоточено 45 процентов иранской промышленности?

Как известно, Иран на протяжении десятков лет эксплуатирует не только зенитно-ракетные комплексы С-200. Есть и более современные средства: С-300 — четыре дивизиона, «Тор-М1» — в 2000-х годах Иран закупил у России 29 установок и «Бук» российского производства — в Иране разработан концептуальный аналог «Бука» ЗРК «Раад».

Mil.ru ЗРС С-300

Нельзя не учитывать и комплексы, закупленные в Китае, а также собственные разработки типа «Талаш» и «Мерсад». Здесь стоит заметить, что ЗРК «Мерсад» — это модификация советских комплексов.

Преодолевая техническое отставание в результате санкций и эмбарго, иранские специалисты из Аэрокосмических сил КСИР придумали, как эффективно использовать устаревшие средства ПВО, а именно зенитную артиллерию.

Обзорные радиолокационные станции, модулями которых напичкана вся территория страны, позволяют наводить на цели не только ракетные установки, но и артиллерию. Средства РЛС позволяют осуществлять единое управление всеми средствами ПВО через радиорелейную и оптоволоконную связь с высокой помехозащищенностью, вывод из строя которой возможен только с помощью диверсионно-разведывательных подразделений, либо же предателей, но обученных.

При воздушной атаке Иран способен отразить массированный удар авиации и ракетный обстрел, нанеся противнику значительные потери.

Вот в этом месте начинается самое интересное!

Нужны ли Трампу, на которого повесят всех собак в случае неудавшейся попытки урезонить Хаменеи, потери? Безусловно, нет.

И здесь сама собой напрашивается историческая аналогия предвыборной гонки 40-го президента США Рональда Рейгана, одержавшего в 1980 году убедительную победу над Джимми Картером во многом благодаря тому, что попытка Картера вызволить заложников из американского посольства в Тегеране обернулась не просто фиаско операции «Орлиный коготь», но и гибелью восьми американских военнослужащих. «Неприемлемые потери» — все, что с тех пор беспокоит американских президентов.

Обмены ракетными ударами: кто точнее и каковы возможные последствия

Как бы кощунственно и цинично ни прозвучало, но факт остается фактом: Трампу повезло, что после уничтожения по ошибке иранских ПВО гражданского «боинга» медиа-пространство было занято объяснимой реакцией на трагедию, а не ожиданием военного ответа Вашингтона на «дерзость» Ирана.

Трамп облегченно вздохнул, когда Пентагон сообщил всего лишь о 34 контуженных военнослужащих после ракетного обстрела Ираном американских военных баз. Но можно с уверенностью утверждать, что ответный удар Ирана все равно достиг цели. Причем не только военной, но и политической.

Иран продемонстрировал как минимум решительность и как максимум — способность уничтожать объекты военной инфраструктуры на территории другого государства, не взирая на реакцию этого государства.

Самое невероятное: реакция страны, подвергшейся 8 января ракетному обстрелу, а речь идет об Ираке, выразилась в том, что парламент и вышедший на улицы народ потребовал выдворить именно американскую военщину с территории страны, посчитав, что суверенитет страны нарушили американцы, когда для ликвидации иранского генерала Касема Сулеймани и его соратника из иракского шиитского ополчения Абу Махди нанесли точечный ракетный удар по Багдаду.

Такая реакция была не просчитана в Пентагоне, полагавшем, что возмущение иракцев перерастет в анти-иранский демарш, а не наоборот.

Мы пришли к выводу, что в случае с Ираном вторжение неминуемо приведет к потерям, а это значит только одно — вторжения не будет. Но мы рассматриваем возможность большой военно-воздушной операции с нанесением бомбового удара и обстрел крылатыми ракетами «Томагавк» объектов Ирана.

Ракетам «Томагавк» с дальностью полета до 2500 км Иран может противопоставить свои ракеты.

Что касается ракетного ответа Ирана на убийство своего национального героя, то, не смотря на заявления официальных лиц Пентагона, он был высокоточным.

Инфраструктура двух американских баз пострадала целиком, а военнослужащие, включая солдат из Датского контингента НАТО, получили шок, увидев после выхода из своих бункеров развороченные бетонные укрытия и воронки, где можно было закопать рефрижератор. И это при том, что в ракетном обстреле американских баз в Ираке использовались не самые мощные баллистические ракеты «Киам» и «Зульфагар», дальность которых не превышает 700 километров, а «полезная» нагрузка не превышает тонны.

Радиус действия баллистических ракет «Шахаб» и «Хорремшехр» достигает двух тысяч километров. Эти ракеты Ирана без труда смогут долететь не только до баз ВМС США, но и до территории Евросоюза.

Прокси-война: наиболее вероятный сценарий

Возникает большое сомнение в том, что страны коалиции НАТО поддержат гипотетическую инициативу США по эскалации иранского конфликта в 2020 году до его горячей фазы и прямого вторжения, как это было в случае с Ираком в 2003.

Вероятность воздушной атаки не исключена, но так же сомнительна с учетом продемонстрированной готовности Ирана принять бой.

Mil.ru ЗРК Тор-М2У

Скорее всего, США предпримут новую попытку ведения так называемой прокси-войны, натравливая, как всегда, одни племена на другие и разжигая межрелигиозный конфликт.

Однако усиление шиитской милиции и восстание шиитов в Бахрейне может поставить крест на любых попытках разжечь эти страсти с помощью лояльных США государств. Саудовская Аравия, прежде всего, хочет продавать нефть и богатеть, а не подвергать династию Сауда опасности.

К тому же Иран имеет влияние не только на йеменских хуситов, но и на собственные прокси-силы в лице шиитского ополчения Ирака, которое, по последним данным, имеет численный состав в 100 000 бойцов и не особенно подчиняется иракскому президенту, который, по законодательству, обязательно должен быть этническим курдом.

Именно по этой причине, а так же по причине дороговизны войны, усугубленной перекрытием Ормузского пролива и неминуемым уничтожением танкерного нефтяного флота Саудовской Аравии ракетами, авиацией, подводными лодками и быстроходными катерами иранского флота (а их насчитывается не менее 1500) в случае горячей фазы конфликта, сегодня стоит говорить лишь о нагнетании ситуации, но не о прямом вооруженном столкновении в регионе.

Когда большая война с Ираном станет реальностью

Поводом для интервенции Альянса в Ирак послужил фейк о наличии у того ядерного арсенала. Только этот повод может быть использован для развязывания реальной войны.

Являясь космической державой, успешно запустившей четыре околоземных спутника с собственного космодрома Семнан на севере страны, Иран обладает не только превосходной ракетой-носителем, проверенной в деле, но и эффективным ракетным оружием, способным нести ядерные боеголовки. Но есть ли у Ирана атомная бомба? Вопрос не праздный. От ответа на него зависит, как бы цинично это ни звучало, дата вторжения.

Перед тем как дать даже гипотетический ответ на вопрос: есть ли бомба у Ирана, стоит упомянуть, что после убийства главы спецназа «Аль-Кудс» Касема Сулеймани Иран заявил об окончательном выходе из так называемой «ядерной сделки», которая предусматривает отказ Ирана от обогащения урана на своих центрифугах для создания атомной бомбы взамен на отмену санкций.

Это может свидетельствовать о начале интенсивной работы в вопросе создания ядерного оружия. То есть в течение 5−10 лет Иран вполне способен создать бомбу и обезопасить себя от любых поползновений на свою независимость, войдя в пул ядерных стран.

Объекты ядерной инфраструктуры, пусковые установки ракет и предприятия военно-промышленного комплекса глубоко засекретят, замаскируют, поместят в шахты горных тоннелей.

С учетом закрытости иранского общества, отсутствия информации (вспомните об известном сайте «Букинг» по бронированию отелей — там нет ни одного иранского отеля), жесткой практики репрессий в отношении предателей сделать это и дезинформировать МАГАТЭ иранцы смогут достаточно просто.

Известная всему миру «россыпь» ядерных объектов Ирана останется видимой частью айсберга, ширмой, отвлекающей мишенью. В недрах иранских горных хребтов будут произведены тайные работы. Иран, испытывающий 40 лет беспрецедентное давление, умеет хранить тайны и не выдавать своих партнеров.

И вот еще что… Практика тайных закупок вооружений функционирует во всем мире. В условиях санкций многие страны бесперебойно торгуют нефтью. Вспомним хотя бы о закупке Ираном у Украины советских ракет X-55, изучение которых позволило Ирану наладить серийное производство крылатых ракет «Сумар» с дальностью 700 км.

Также напомню о том, что самой проиранской страной является Пакистан, где 75 процентов населения поддерживает иранцев в их борьбе с янки. Речь идет о Пакистане, граничащем с Ираном. О Пакистане, который сотрудничает с иранским правительством в борьбе с афганскими талибами и сепаратистами белуджи. О Пакистане, обладающем ядерным оружием.

Янки против персов: страна с великой историей устала быть изгоем

Есть ли у Ирана право на разработку ядерного оружия в условиях постоянного унижения страны, невероятного давления на ее экономику и фактическое издевательство над ее народами, включая попытки США финансировать террористические организации, признанные таковыми мировым сообществом, но великодушно прощенные только за то, что они противостоят официальным властям? Вопрос риторический.

Mil.ru ЗРК Бук

Но ответ на него страшен. И страшен он хотя бы потому, что именно США подталкивает страну с великой историей к созданию чудовищного оружия, так как именно янки украли у этой страны надежду дать отпор иным способом.

Иран выстоял, когда под благовидными предлогами террористы-леваки Раджави осуществляли теракты, когда связанные с Аль-Каидой (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сепаратисты из остана Систан и Белуджистан взрывали иранских военных, когда стране запрещали торговать, когда разжигали ненависть между шиитами и суннитами.

Когда США становятся выгодны террористы, они забывают даже о том, что Масуд Раджави сотрудничал с Саддамом Хусейном и вычеркивают в 2012 году леворадикалов из списка террористических организаций. Теперь их называют анти-фундаменталистами.

Рельеф как естественный союзник Ирана

По населению Иран превосходит разгромленный коалицией Ирак в два с половиной раза. Причем более 60 процентов из восьмидесяти одного миллиона населения исламской республики составляет молодежь, не достигшая 30 лет.

Потенциальных интервентов очень волнует финансовая составляющая, возможности военно-промышленного комплекса исламской республики. А Иран, занимающий второе место в мире по запасам газа и третье — по запасам нефти, даже при том колоссальном экономическом прессинге, который испытывает с 1979 года, умудряется ныне наращивать не только свой индустриальный потенциал, но и получать маржу от продажи нефти в размере не менее 25 миллиардов долларов в год. Растет товарооборот с Китаем, крупнейшим покупателем иранской нефти, а торговля с соседним Пакистаном приближается к цифре в 5 миллиардов долларов в год.

На положительное сальдо товарооборота влияют и новые открывшиеся рынки сбыта для иранских товаров. Иран, который имел довольно натянутые отношения с Ираком, после войны в заливе, устроенной коалицией, стал главным выгодоприобретателем после свержения Саддама Хусейна и теперь является основным экспортером в эту страну.

Но самым сильным естественным союзником Ирана является его рельеф.

По территории Иран больше Ирака в три раза, в географическом рельефе страны, в отличие от равнинного Ирака, достаточно гористых участков и горных лесных массивов, что дает шанс иранским силам держать оборону в труднодоступной местности в хорошо замаскированном ландшафте.

Это делает практически неуязвимыми силы ПВО Ирана, дислоцирующиеся в горах, а горы с большим количеством пиков высотой более 2000 метров составляют до 50 процентов территории государства. Именно в горах укроются партизаны, если янки вдруг вздумают вторгнуться в страну…