



White House Дональд Трамп и папа Франциск

Папа Римский Франциск дал аудиенцию в минувшую пятницу, 24 января, в Ватикане вице-президенту США Майку Пенсу. После понтифика с американским гостем побеседовали государственный секретарь Святого престола кардинал Пьетро Паролин и секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Галлахер. По итогам переговоров Ватикан мог бы выпустить расширенное коммюнике, но не стал этого делать, сославшись на традицию делать официальные заявления только в случае, когда аудиенцию получают главы государств и правительств. Однако, как передает итальянский портал Vatican insider, «в знак уважения к гостю на встречу были допущены журналисты» ватиканского пула.

Возможно, дело было не столько в «уважении», сколько в настойчивости американской стороны, которая по полной разыграла встречу с папой. Пока журналистов не вывели из зала, Пенс поспешил сказать понтифику: «Я хочу передать вам самое теплое приветствие от президента США Дональда Трампа, которому так понравился его визит сюда». Судя по всему, это должно было продемонстрировать миролюбие президента на фоне уже закрепившегося в последние годы ощущения, что не все ладно в американо-ватиканских отношениях. Однако Трампу сегодня нужно показать своим католикам, что он вовсе не оппонент папе Франциску. Президент идет на второй срок, ему нужны голоса. А католики, в отличие от белых евангелистов, которые абсолютным большинством поддерживают президента, еще во время первой кампании Трампа не были единодушны и не сказать, чтобы обрели консенсус сейчас. Более того, «прогрессивные» католики ищут единомышленников среди белых евангелистов и организуют агитационные поездки по всем штатам США, чтобы помешать переизбранию действующего главы Белого дома. В этой ситуации штабу Трампа важно продемонстрировать, во-первых, что разговоры о серьезных разногласиях Вашингтона со Святым престолом, как говорится, «изрядно преувеличены». Во-вторых, дать сильный пас американским католикам.

White House Дональд Трамп в Ватикане

Ставка делается на фирменную фишку католицизма в США, тему, которую в этой стране религиозные лидеры и их паства разыгрывают больше, чем где-либо, — защиты жизни и борьбы с абортами. Пенс отыграл данный вопрос по полной программе. В тот день, когда его принимал в Ватикане папа и его сотрудники, Трамп отправился на Марш жизни — 2020, став первым американским президентом, сделавшим такой важный шаг. Поэтому в интервью американской религиозной сети EWTN News сразу после аудиенции Пенс первым делом сообщил, что для него «было большой честью провести время с папой Франциском и иметь возможность сделать это в день, когда буквально сотни тысяч американцев, включая многих католиков, собрались на Национальной аллее в Вашингтоне, отстаивая право на жизнь… И слышать о его пристрастии святости жизни, слышать, как американские епископы посещали его в этом месяце и говорили о своей решимости видеть Церковь в Соединенных Штатах продолжающей, как всегда, стоять без компромиссов за святость человеческой жизни… Шаг за шагом президент Дональд Трамп последовательно отстаивал право на жизнь, и я ожидаю, что теплый прием, который он получит сегодня от тех сотен тысяч людей, собравшихся на Национальной аллее, отразит тот факт, что люди по всей Америке знают, что у них есть президент — защитник жизни».

Надо признать, что Трамп действительно последовательно выполняет свои обещания в этой области. При этом президент не упускает возможности поддеть своих оппонентов. В своей речи на Марше жизни он напомнил, что практически все «ведущие демократы в Конгрессе теперь поддерживают финансируемые налогоплательщиками аборты вплоть до момента рождения ребенка», а в прошлом году «законодатели Нью-Йорка с восторгом приветствовали принятие закона, который позволит вырвать ребенка из материнской утробы вплоть до родов». Президент указал на то, что демократы в Сенате «заблокировали закон, который предоставлял бы медицинскую помощь детям, пережившим попытку аборта». Он косвенно сопоставил их с «крайними левыми», которые «работают над тем, чтобы уничтожить наши Богом данные права, закрыть религиозные благотворительные организации, запретить религиозным лидерам выходить на площади и заставить замолчать американцев, которые верят в святость жизни. Они идут за мной, потому что я сражаюсь за вас, а мы сражаемся за тех, у кого нет голоса. И мы победим, потому что знаем, как победить [аплодисменты]». Последовательность Трампа дает результаты. В среде американских католиков постепенно преодолевается исторически сложившееся недоверие к республиканцам, которые начинают выглядеть лучше демократов. Помимо того, Трампу не нужно конкурировать с однопартийцами на выборах, в то время как в Демократической партии есть несколько претендентов, которые могли бы разыгрывать католическую карту.

Gage Skidmore Майкл Пенс

В итоге 2020 год в контексте президентской избирательной кампании не будет легким для Ватикана. Конечно, защита жизни, борьба с абортами и против эвтаназии — это святое. Но только ими повестка Святого престола не ограничивается. На следующий день после визита Пенса папа Франциск принимал президента Ирака Бархама Салеха. Как говорилось в заявлении Зала печати Святого престола, «в ходе сердечных переговоров были затронуты хорошие двусторонние отношения, стороны сосредоточились на проблемах, с которыми сталкивается страна в настоящее время». Они также говорили о «важности сохранения исторического присутствия христиан в стране, неотъемлемой частью которой они являются, о значительном вкладе, который они вносят в восстановление социальной структуры, подчеркивая необходимость гарантировать их безопасность и место в будущем Ирака». Между тем вспыхнувший в начале января сего года американо-иранский конфликт оказывает негативное воздействие и на Ирак. Как иракские религиозные лидеры, так и некоторые западные католические эксперты высказывают опасения, что столкновение Вашингтона и Тегерана негативно отразится на Багдаде и Эрбиле, присутствии христиан в регионе, вплоть до окончательного и полного их исхода. По словам Пенса, во время беседы с понтификом Франциск высказал «большую обеспокоенность в отношении христианских и религиозных меньшинств в Ираке и на всей равнине Ниневия».

Но был ли Ватикан удовлетворен ответом? Святому престолу предстоят непростые времена. Ведь сложные переговоры с Белым домом по вопросам международной повестки не должны создать впечатления, что Ватикан пренебрегает американским католицизмом и его внутренней повесткой, связанной в основном с защитой жизни.