Варшава очень зря подняла тему старых долгов за Вторую мировую войну. Тем более затронув вопрос выплаты компенсации. Ибо палка, как известно, о двух концах. В том смысле, что мотивы, толкавшие Советский Союз и другие страны-победительницы не трогать этот момент из политических соображений, к настоящему моменту кардинально изменились.

Иван Шилов ИА REGNUM Холокост

В строгом соответствии с третьим законом Ньютона (помните — с какой силой кулак бьет по стенке, точно с такой же силой стенка бьет по кулаку?) бездумная и крайне недальновидная попытка Польши переписать историю первой половины ХХ века как бы в свою сторону немедленно обернулась для польской элиты крайне неприятным вопросом к зеркалу. Кто и кому на самом деле должен платить компенсацию?

До начала Второй мировой войны в Польше проживало более 3 млн евреев. В 1945 году их осталось всего 380 тысяч, то есть почти на порядок меньше. Немногие выжившие в немецких концлагерях, также немногие выжившие из воевавших в партизанских отрядах, еще часть из тех 300 тысяч, которым удалось в войну бежать на территорию СССР, попытались вернуться домой. Но тут выяснилось, что их дома заняты, а имущество присвоено поляками. Попытки вернуть свое через обращение к властям успеха не имели.

Евреев из Варшавского гетто отправляют на принудительные работы. 1941 год

Сейчас официальная Варшава всю ответственность за произошедшее перекладывает исключительно на Гитлера. Мол, Германия вероломно вторглась, полностью оккупировала и творила ужасы ужасные, в том числе против евреев. Вот только позднее оказалось, что немцы, безусловно, свою ответственность за произошедшее несут, но в части Холокоста изрядная доля вины лежит и на самих поляках. Как во время войны, так особенно после ее окончания.

Достаточно вспомнить хотя бы еврейский погром в Кракове от 11 августа 1945 года (то есть после окончания войны), прекращенный лишь после вмешательства частей Войска Польского и Советской армии. Или погром в Кельце 4 июля 1946 года. До войны в городе проживало 20 тысяч евреев, составлявших на тот момент не менее половины населения города. К моменту освобождения Польши от немецко-фашистских захватчиков в Кельце не осталось ни одного еврея. После нее туда вернулось 200 человек. В результате устроенного поляками погрома из них убили 40, еще больше 50 ранили.

Стоит ли удивляться тому, что в мае 1946-го из Польши уехало 3,5 тысячи евреев, в июне — 8 тысяч, после погрома в июле — уже 19 тысяч, и еще 35 тысяч в августе? Сегодня в Польше проживает всего менее 2 тысяч евреев. Таким образом, самая крупная и важная еврейская община в Европе перестала существовать. И, как мы видим, не только из-за зверств фашистов, но и самих поляков.

Поляк проводит санитарную обработку еврея. Томашув Мазовецки, Польша, сентябрь-октябрь 1939

Про важность — это совсем не фигура речи. До войны еврейская диаспора составляла 10% населения Польши и владела примерно 20% собственности Польши, обеспечивая в ряде отраслей (например, в легкой промышленности и сельском хозяйстве) до 30% объема производства.

20 сентября 1945 года председатель Еврейского агентства Хаим Вейцман обратился к правительствам держав-победительниц с просьбой вернуть владельцам изъятую нацистами собственность, а в случае отсутствия владельца среди живых передать ее уполномоченным еврейским организациям.

Это, пусть и не сразу, но запустило процесс компенсации жертвам Холокоста. Реституция касалась не только предметов искусства, но и утраченной собственности, принудительного труда и особенно ограбления при «окончательном решении еврейского вопроса».

10 сентября 1952 года между ФРГ и Израилем было заключено соглашение о выплате немецким правительством 3 млрд бундесмарок израильскому государству и 500 млн марок «Конференции по материальным претензиям евреев к Германии». С учетом паритета покупателной способности в нынешних деньгах сумма составляет порядка 178 млрд евро, а вместе с другими последующими выплатами она более чем удвоилась.

Это, безусловно, не оправдывает преступления гитлеровцев, однако подтверждает принцип неизбежности последующей платы за них, в том числе материальной. Он был впоследствии подтвержден и закреплен в материалах Терезинской декларации 2009 года, подписанной представителями 46 стран в Чехии.

Обитатели гетто. Копия немецкой фотографии, сделанной во время уничтожения Варшавского гетто. 1943

Словом, компенсации за былое платили все виновные — Австрия, Норвегия, Венгрия, Бельгия, Швейцария, даже Литва. И лишь Польша ограничилась крошечной выплатой только за утраченное культовое имущество.

Сколько она на самом деле должна — вопрос, конечно, спорный. Точного реестра на август 1939 года не существует. Однако, согласно американским расчетам, долг Варшавы евреям составляет 300 млрд долларов. Так сказано в законе 477 «О возвращении жертвам Холокоста утраченного имущества» в рамках «правосудия для выживших, не получивших компенсации», подписанном лучшим польским союзником в мире президентом США Дональдом Трампом в 2018 году.

О точности подсчетов, конечно, можно поспорить. Как и о праве одной страны устанавливать обязательства для другой в пользу третьей. Однако если учесть, что курс нынешнего американского доллара к довоенному считается как 54,5 к 1, а номинальный ВВП Польши на душу населения в 1938 составлял 2 182 доллара, то только отсюда получается, что долг страны евреям исчисляется суммой 392 млрд долларов. И это, подчеркиваю, лишь если считать один годовой ВВП, который всегда меньше совокупной стоимости имущества. Так что, если в Белом доме и ошиблись, то явно в меньшую сторону.

[president.pl Президентская чета приглашает представителей еврейской общины Польши в Президентский дворец

Так что если поднимать тему долгов, то «за все былое» и только в рамках вопроса о Холокосте Польша должна еврейской общине 51% своего годового ВВП по итогам 2018 года, или всю доходную часть годового бюджета страны за 3,3 года.

И было бы крайне хорошо потерявшие здравомыслие польские власти общими усилиями заставить заплатить буквально. Как минимум в воспитательных целях. В этом контексте слова Владимира Путина о том, что Польша несет свою долю ответственности за развязывание Второй мировой войны и ее итоги, имеют большой положительный смысл. Сначала Варшава должна заплатить и раскаяться, а потом уже говорить что-то о своем понимании истории и ее версий.