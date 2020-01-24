Польские политики и аналитики осмысляют состоявшийся вчера, 23 января, в Иерусалиме пятый Всемирный форум памяти Холокоста. В центре их внимания — президент России Владимир Путин. Кто-то, обращая внимание на то, что в выступлении главы российского государства не было слов о Польше, видит в этом «великую победу» правящей партии «Право и Справедливость» (PiS). Кто-то, напротив, считает, что Путин «переиграл» Варшаву. Кто-то демонстрирует свои комплексы, утверждая, что упоминание президентом России «о немецкой резне в белорусской деревне Хатынь, название которой — очень похожее на Катынь — часто использовалось в этом контексте как преднамеренная попытка затруднить различие между двумя местами массовых убийств (и, следовательно, их виновников и жертв). Возможно, что сейчас Хатынь появилась по той же причине». На их фоне бывший польский президент Бронислав Коморовский заявляет: «По моему мнению, Путин прибыл в Иерусалим, имея другие цели, нежели атаковать Польшу».

Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Прежде всего, в Варшаве опасаются появления новой международной коалиции, в которой самой Польше не будет места, и она окажется маргинализованной. Отчего прямые атаки идут не только на российского президента, но и на его французского коллегу Эммануэля Макрона. Как заявил в одном из интервью польский президент Анджей Дуда, он не может согласиться с ситуацией, когда в Иерусалиме «президент Франции, чьи власти сотрудничали с Германией и послали евреев в лагеря, имеет право голоса, президент России может говорить, президент Германии может говорить, но президент Польши не может говорить». В свою очередь посол Польши в Израиле (2006—2012 годы) Агнешка Магджак-Мишевская отмечает, что «если Макрон выступил в Иерусалиме, а речь президента Польши не предвиделась, в этом можно увидеть дурную волю организаторов Форума», в то время как «польский вклад в борьбу с нацистской Германией был, безусловно, не меньше, чем у французов. Отняв у Польши голос, ее де-факто исключили из антигитлеровской коалиции. Что, конечно, было хорошо для Путина». Этот «франко-российский альянс» беспокоит Варшаву с учетом предыдущих заявлений Макрона о «смерти мозга НАТО» и призыва перезагрузить отношения Европейского союза с Россией.

Эммануэль Макрон

Тем более что по итогам Всемирного форума памяти Холокоста польские эксперты видят перспективы расширения его на основе общей памяти о борьбе с гитлеризмом и необходимости сегодня помешать возрождению антисемитизма и реваншу пособников нацистов. Ведь эта концепция может быть принята ЕС и НАТО, а в таком случае антироссийские выпады отдельных членов этих двух блоков будут рассматриваться уже не в пользу инициаторов «войны с Москвой». Помимо того, новая международная коалиция будет в состоянии отодвинуть на периферию те государства, которые не разделяют ее цели. Определенные намеки сделал российский президент, когда говорил: «Фабрики смерти, концлагеря обслуживали не только нацисты, но и их пособники во многих странах Европы. На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев. Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве уничтожено 220 тысяч человек. Это — обращаю на это ваше внимание, дорогие друзья — это 95% довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии — 77 тысяч. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев. Холокост — это целенаправленное уничтожение людей. Но надо помнить, что нацисты готовили такую же участь и многим другим народам: «недочеловеками» были объявлены и русские, и белорусы, и украинцы, поляки, представители многих других национальностей».

Видимо, не случайно потому в Иерусалим за несколько дней до того отказался вылететь Гитанас Науседа, президент Литвы, где готовится законопроект о запрете обвинять государство и литовцев в соучастии в Холокосте. Видимо, не случайно от участия в заседании пятого Всемирного форума памяти Холокоста в последний момент увильнул президент Украины Владимир Зеленский. Возможно, они прогнозировали, что на этом мероприятии их ожидает неприятный разговор, и вовсе не с Путиным, а с главами других государств. Причем не только по поводу ситуации с реабилитацией в этих странах пособников нацистов, но в связи с их внешнеполитической ориентацией. Что касается Варшавы, то она уже получила «желтую карточку» и балансирует на грани выдачи ей «красной карточки». Ей нужно определиться, с кем она и где она. Невозможно географически находиться в Европе, однако работать против Европейского союза. Причем наращивать эскалацию, задирать не только Германию, но теперь еще и Францию. Польше пора вернуться в Европу, иначе вместе с Литвой и Латвией она рискует оказаться в «серой зоне» ЕС. Кстати, серьезность ситуации понимают в Эстонии, где представители возглавляющей правящую коалицию Центристской партии не поддерживают проект заявления парламента, осуждающего позицию России по истории Второй мировой войны.

President.pl Президент Польши Анджей Дуда и президент Израиля Реувен Ривлин присутствовали на «Марше жизни» на месте бывшего нацистского лагеря смерти Освенцим-Биркенау

Проблема Польши в том, что пока она будет действовать в парадигме противостояния Москве, предпринимать попытки помешать «возвращению России в группу крупных плеймейкеров», Варшава не только не найдет союзников, но и потеряет тех, кто ей ранее симпатизировал. Политическая обстановка меняется, меняются приоритеты мировых держав. Кто не с ними, тот против них. Похоже, Польша сделала сегодня неправильную ставку.