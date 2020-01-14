Иранский кризис января 2020 года был купирован не только инстинктом самосохранения сторон, но и усилением дипломатического импульса в регионе. Визит российского президента в Дамаск, визит премьер-министра Японии в регион, визит эмира Катара к высокопоставленным иранским чиновникам, визит министра иностранных дел Пакистана в Иран и т. д., все это может характеризоваться эпитетом «неожиданный». Но эта та неожиданность, которая предотвратила силовую стычку, но не погасила (и даже не притушила) конфликт.

Иван Шилов ИА REGNUM Иран

Эксцессы, в том числе и «странные убийства» в Иране, продолжаются едва ли не каждый день. Из последнего: 22 января в Дарховине (провинция Хузистан) был застрелен командующий провинциальными силами добровольцев «Басидж» (союзники Корпуса стражей Исламской революции) Абдолхусейн Моджаддами. Поскольку никто из политических противников режима внутри страны не взял на себя ответственности за ликвидацию, то убийство может рассматриваться и как продолжение традиции политических ликвидаций, стимулированной гибелью Касема Сулеймани.

А если конфликт продолжается, то будут продолжаться и действия, связанные с укреплением позиций в конфликте. Со стороны Ирана тоже.

Arthosuchak.com Абдолхусейн Моджаддами

Среди политиков и политических экспертов многих удивила та скорость, с которой Иран признал свою вину в гибели украинского «Боинга» 8 января. Ведь подобного рода эксцессы могут расследоваться годами, а потом так и не получить своего завершения. Прекрасный тому пример — пропажа «Боинга-777» авиакомпании Malaysia Airlines, который исчез в небе над Южно-Китайским морем через 40 минут после взлёта. 8 марта 2014 года он исчез над Южно-Китайским морем, и с тех пор никакие расследования публичных объяснений причин катастрофы не дали.

Однако Иран признал вину практически сразу. Уже утром 11 января сначала министр иностранных дел Ирана Джавад Зариф, а затем и президент Хасан Рухани признали «человеческую ошибку, которая привела к трагической авиакатастрофе», и пообещали судебное расследование.

Ключевым моментом в этих заявлениях было, как по мне, обещание «судебного расследования». И суд иранцы готовят с целью международного резонанса: «специальный суд с верховным судьей и десятками экспертов», как заявил президент Рухани. И, судя по последующим событиям, судебное расследование готовится с целью доказательства американской вины в инциденте.

В первую очередь иранцы заявили об арестах лиц, непосредственно причастных к «человеческой ошибке». Список лиц персы не представили, но это в любом случае не только тот оператор «ТОР-М1», чьи две ракеты сбили самолет. По первым действиям было заметно, что иранцы намерены объяснять «ошибку 8 января» напряженной обстановкой в воздухе и ожиданием американского удара возмездия за атаки на базы США в Ираке. И в этом им не замедлили поспособствовать русские, чья загоризонтная РЛС «Контейнер» с большой долей вероятности «засекла и отслеживала полеты американских истребителей F-35 вдоль границ Ирана в момент крушения» украинского «Боинга».

Mil.ru Приемная часть РЛС ЗГО 29Б6 «Контейнер»

Но уже через два дня после иранской «явки с повинной» Лаборатория исследований киберпространства при Тегеранском университете выдвинула гипотезу, согласно которой американцы перехватили управление самолетом и обозначили его как крылатую ракету «с помощью радиолокатора и отключения оператора интегрированной системы противоракетной обороны». До настоящего времени в Иране эта версия определяется как гипотетическая, но персам явно «подставляют плечо» американские искатели правды.

74-летний Филипп Джеральди, специалист по контртеррору и экс-офицер военной разведки США, хорошо известен американским СМИ. Хотя он и считается антисемитом и сторонником белого превосходства, его приглашают такие медиаакулы, как «Доброе утро, Америка», «60 минут», MSNBC, FoxNews, BBC, «Аль-Джазира», «Аль-Арабия», «Россия сегодня».

И 16 января Джеральди опубликовал в авторитетном Global Research версию о том, что:

— возможно произошло целенаправленное отключение транспондера украинского самолета, «которое автоматически сообщало бы оператору и электронике Tor о том, что самолет был гражданским, а вместо этого автоматически указывало на его враждебность»;

— была взломана система обороны ТОРа, что позволило хакерам выдать себя за законных пользователей и получить контроль над системой. О подобного рода технологиях США стало широко известно после того, как в июне 2019 года американцы нанесли целевой киберудар по управляемому компьютерами оружию КСИР;

— подтверждением умысла летальной кибератаки было появление 9 января в аккаунте Instagram под ником Rich Kids of Tehran видео запуска иранской ракеты и ее удара по самолету. Как человек мог случайно появиться в бедном районе города, в шесть утра с камерой — и так «удачно» снять ролик — на этот вопрос ответить будет сложно.

Mil.ru Пуск ракеты ЗРК ТОР M1

Хотя, скорее всего, этот ответ будет представлен на планируемом суде. Потому что еще 14 января «Аль-Арабия» сообщила о задержании автора вирусного видео гибели украинского «Боинга»: «Иран заявил, что арестовал человека, который снимал кадры с украинским пассажирским самолетом, сбитым ракетой». А в способности исламских спецслужб добиваться нужных показаний сомневаться особо не приходится.

А все это означает, что на предполагаемом специальном суде над оператором ТОРа иранцы будут проводить линию не просто доказательства смертоносности нахождения США в регионе (они это делают, не останавливаясь), но и предположение о специальной операции ВВС США, приведшей к гибели украинского самолета и пассажиров в нем. В основном иранского происхождения.

Что позволит иранскому режиму снизить потенциал протестов в стране и перенацелить этот социальный гнев на борьбу с американскими «гяурами"-неверными. Что в целом Тегерану и требуется.