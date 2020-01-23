



Иван Шилов ИА REGNUM Президент и премьер на открытии памятника

Президент России Владимир Путин сегодня, 23 января, совершает визит в Иерусалим. Здесь он принял участие в двух знаковых мероприятиях — выступил на пятом Всемирном форуме памяти Холокоста и открыл вместе с израильскими коллегами, президентом Реувеном Ривлиным и премьер-министром Биньямином Нетаньяху, памятник блокадному Ленинграду «Свеча памяти». И есть нечто символичное в том, что 27 января 1944 года части Красной армии полностью освободили город на Неве от окруживших его нацистов, а 27 января 1945 года — вошли в «лагерь смерти» Аушвиц-Биркенау.

«Мы глубоко взволнованы по случаю той даты, которую сегодня отмечаем — даты освобождения концлагеря Аушвиц, — подчеркнул Ривлин на встрече с Путиным. — На международной арене есть общее понимание того, что недопустимы проявления как антисемитизма, так и ксенофобии и фашизма. И, конечно, вы, как представитель семьи народов мира, и мы тоже, знаем, откуда происходит антисемитизм. Но мы не знаем, где это заканчивается. И поэтому важно, чтобы мы все вместе боролись против него. И, конечно, эту войну невозможно вести без того, чтобы Россия не принимала в ней активное участие». Поднятый вопрос продолжил Путин. «Вы сейчас сказали, что неизвестно, где заканчивается антисемитизм, — ответил президент России. — К сожалению, мы знаем это. Он заканчивается Освенцимом. Поэтому нужно быть очень внимательным для того, чтобы не пропустить чего-то подобного в будущем и противостоять любым проявлениям ксенофобии и антисемитизма, где бы это ни происходило и от кого бы не исходило. Красная армия не только освободила Освенцим. Она внесла решающий вклад в борьбу с нацизмом. И советский народ, русский народ очень пострадал во время этой войны. Что касается трагедии Холокоста, 40% убитых и замученных евреев — это евреи Советского Союза. Так что это в полном смысле этого слова — наша общая трагедия».

Kremlin.ru Встреча Владимира Путина с Президентом Израиля Реувеном Ривлином. 23 января 2020 года, Иерусалим

Дух сплочения, который был обозначен двумя лидерами, особо присутствовал на церемонии открытия памятника «Свеча памяти». Надо сказать, что израильтяне не просто хорошо подготовились, они приблизили мероприятие к российским традициям. А некоторые израильские телеканалы транслировали в прямом эфире все, что происходило. Причем, транслировали полностью — в отличие от телеканалов российских, не решивших поменять сетку вещания и в лучшем случае лишь показавших выступления первых лиц. Те же, кто, как автор этих строк, смотрел израильский телеканал 13, могли узнать, что означала передача звука метронома в блокадном Ленинграде, познакомиться с основными этапами и нюансами жизни осажденного города, услышать исполнение военных песен — «Синий платочек», «Священная война» и «День Победы». Перед разрезанием ленточки выступил председатель израильского Союза ветеранов Второй мировой войны Авраам Гринзайд. Он рассказал, что сегодня «мы открываем памятник солдатам и офицерам Красной армии, которые отстояли город на Неве». Добрым словом помянул тех, кто был на передовой, и кто стоял у станков в тылу, вывезенных из Ленинграда «детишек, которые сегодня с нами в строю», как их отцы. «Это наша с вами совместная страница, уважаемый Путин, страница, которая велит нам жить в дружбе и взаимопонимании», — подчеркнул ветеран.

Kremlin.ru На церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти». 23 января 2020 года, Иерусалим

Тему блокадного города подхватил Нетаньяху. Премьер обратился к личным чувствам российского президента, напомнив, что его семья потеряла в блокаду Виктора, брата Путина. Еще раз Ленинград прозвучал во время выступления Нетаньяху на Всемирном форуме памяти Холокоста. «Я пришел сюда вместе с президентом Ривлиным и президентом Путиным после участия в очень интересной церемонии — церемонии открытия памятника ленинградским блокадникам, — сказал премьер. — Это важнейшая церемония, очень важно, что этот памятник был открыт. Но именно в этот день мы должны сказать, что для 6 миллионов наших соотечественников, из них полтора миллиона — детей, эти врата, врата ада открылись слишком поздно». Что касается выступления российского президента, то он в своей речи сделал два важных заявления. Во-первых, Путин напомнил, что евреев уничтожали не одни только нацисты, у них были пособники. «На оккупированных территориях Советского Союза, где орудовали эти бандиты, было убито наибольшее количество евреев, — заметил президент. — Так, на Украине погибло порядка 1,4 миллиона евреев. В Литве уничтожено 220 тысяч человек. Это, обращаю ваше внимание, дорогие друзья, это 95% довоенного еврейского населения этой страны. В Латвии — 77 тысяч. И так далее. Холокост пережили лишь несколько сотен латышских евреев». Не исключено, это намек на то, что Москва будет теперь очень серьезно отслеживать попытки ревизии истории Второй мировой и восхваления пособников нацистов особенно на постсоветском пространстве.

Kremlin.ru Реувен Ривлин, Владимир Путин и Биньямин Нетаньяху на церемонии открытия памятника жителям и защитникам блокадного Ленинграда «Свеча памяти». 23 января 2020 года, Иерусалим

Во-вторых, Путин выступил со следующей инициативой в контексте необходимости отстоять и защитить мировой порядок: «Пример, на мой взгляд, могут и должны подать страны-основательницы ООН. Пять держав, которые несут особую ответственность за сохранение цивилизации. Мы обсуждали с некоторыми коллегами и, насколько я понимаю, в целом увидели положительную реакцию, провести встречу глав государств-основателей ООН — России, Китая, США, Франции и Великобритании. В любой стране, в любой точке мира, где это будет удобно коллегам. Россия готова к такому серьезному разговору, мы намерены, не откладывая, отправить соответствующие послания лидерам «пятерки»… Проведение такой встречи в этом, 2020 году, считаю важным и символичным. Ведь мы отмечает 75 лет окончания Второй мировой войны и основания ООН». За этим можно увидеть предложение будущего мироустройства на основах, которые позволили трём таким разным странам, как Великобритания, СССР и США, на Тегеранской конференции, несмотря на идеологические различия, найти общий язык. Было бы желание находить, как это сейчас продемонстрировали Путин и Нетаньяху в Иерусалиме, сплотившись вокруг блокадного Ленинграда и Холокоста.