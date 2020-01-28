В январе 2019 года подростковая трагикомедия с говорящим названием «Половое воспитание» наделала немало шума. Откровенное, бесстрашное и при этом уморительное шоу от Netflix не побоялось говорить со своими зрителями о том, что им было действительно интересно — о сексуальности, первых шагах во «взрослую» половую жизнь и принятии себя. История британского школьника-девственника, ставшего сексологом для своих же одноклассников, была обречена на успех, поэтому Netflix незамедлительно продлила шоу на второй сезон.

Иван Шилов ИА REGNUM

Его премьера состоялась 17 января 2020 года. За прошедшее время все герои сделали шаг вперёд на пути познания самих себя, но при этом так и не отделались от преследующих их проблем. Второй сезон «Полового воспитания» вновь говорит о сексуальных дилеммах, возникающих у подростков, — правда, на этот раз чуть менее убедительно.

Отошедший от своих консультационных дел Отис (Эйса Баттерфилд) наконец-то избавился от страха самоудовлетворения, но пристрастился к постоянной мастурбации, что сильно мешает его начинающейся половой жизни. Эрик (Шути Гатва) скучает по Адаму (Коннор Суинделс) и пытается найти себя в отношениях с новым учеником из Франции Рахимом (Сами Уталбали), который с первого же дня в школе открыто заявляет о своей гомосексуальности. Мэйв (Эмма Маккей) же, в свою очередь, пытается вернуться на учёбу и снова впустить в свою жизнь бросившую её ещё в детстве мать-наркоманку.

С первой же серии сиквел «Полового воспитания» заявляет о проблемах героев, решению которых и будут посвящены ближайшие восемь эпизодов. В отличие от первого сезона здесь сексуальные трудности не становятся камнем преткновения для персонажей — на этот раз они больше страдают от нежелания (и неумения) найти общий язык друг с другом и своими родителями. Так, Мэйв, влюблённая в Отиса, не может найти в себе силы рассказать другу о чувствах. Отис не может принять отца своей девушки Олы в роли ухажёра матери. А всеми брошенный и забытый Адам не знает, как завести диалог с самим собой и, наконец, признать свою гомосексуальность.

Несмотря на количество и масштаб поднимаемых проблем, авторы сериала раз за разом предлагают героям простое и действенное решение: «Просто поговорите». Неумение делиться своими проблемами и открыто обсуждать их лишь создаёт новые трудности и морально-этические дилеммы — что в сериальной, что в реальной жизни. При этом авторская «мораль» во втором сезоне видна куда яснее, чем в первом. Некоторые серии и вовсе можно рекомендовать в качестве учебника по поведению для подростков в современном мире.

Цитата из т/с «Половое воспитание». Реж. Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Софи Гудхарт. 2019. Великобритания Заинтересованный взгляд

Так, в одном из эпизодов жизнерадостная и немного глуповатая Эйми становится жертвой сексуального домогательства прямо в автобусе на глазах десятка очевидцев. Осознав свою беспомощность и увидев, с каким безразличием к этому отнеслись окружающие, героиня замыкается в себе и отгораживается от реального мира сразу несколькими психологическими барьерами. Устами Мэйв авторы сериала сразу же говорят: «В такой ситуации нельзя молчать. Нужно сразу идти в полицию и не стыдиться произошедшего». Конечно же, к концу сезона героиня справится с этой проблемой благодаря поддержке друзей. А юные зрительницы по ту сторону экрана отметят для себя возможные способы решения похожим дилемм.

В остальном же сиквел «Полового воспитания» продолжает оставаться очень трогательной, изобретательной и безумно толерантной комедией: гомосексуалы, транссексуалы, полиаморы, феминистки, асексуалы, веганы и многие-многие другие представители современной молодёжи здесь показаны во всём своём многообразии и с присущими им особенностями. При этом никого из них в сериале не пытаются задеть или оскорбить. Тем не менее, несмотря на мнимую открытость и вседозволенность, второй сезон шоу резко поубавил в откровенности и «вау-эффекте».

Цитата из т/с «Половое воспитание». Реж. Бен Тэйлор, Кейт Херрон, Софи Гудхарт. 2019. Великобритания Близкое общение

Первый сезон с дебютного кадра демонстрировал, что его авторы не боятся и не стесняются вообще никаких тем. Второй же старается избегать наготы, откровенных сексуальных сцен и любых эпизодов, которые могут шокировать юных зрителей. Действительно, от просмотра продолжения то и дело складывалось ощущение, что у сериала изменился возрастной рейтинг. Возможно, это было сделано из-за успешной премьеры «Эйфории», которая проходилась по похожим темам, но делала это намного серьёзнее, взрослее и «жёстче». «Половое воспитание» же на её фоне теперь воспринимается как наивный ситком о жизни подростков.

В любом случае столпы, на которых держался первый сезон, не дрогнули и во втором. Молодые актёры всё ещё блестяще играют свои роли, а сценарная работа заставляет не только смеяться, но и плакать вместе с героями. Пускай ощущения от сиквела и не такие «сильные», как от оригинала, но это всё ещё то шоу, которое нужно молодёжи: актуальное, честное и очень доброе.