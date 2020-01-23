Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш рассказал нам о четырёх современных «всадниках Апокалипсиса» — ключевых, в его видении, проблемах, угрожающих существованию современного мира. Заход броский, но о таких вещах, тем более если ты употребляешь понятия из Священного писания, надо говорить предельно честно и ответственно. Гутерреш же, на мой взгляд, до конца не честен. Более того, то, на каких угрожающих миру «всадниках Апокалипсиса» он попытался сфокусировать наше внимание, демонстрирует его политические привязки — к миру «Золотого миллиарда», международному капиталу, мировым структурам неформального управления.

Альбрехт Дюрер. Четыре всадника апокалипсиса. 1498

Взглянем пристальнее.

«Первый всадник», по Гутеррешу, — это «высочайшая геостратегическая напряженность». Но разве она существовала не всегда (те тёмные 1990-е, когда Россия прогнулась перед Западом, не в счёт)? Международная напряжённость сопровождала нас все годы и до, и после Второй мировой войны, были времена, когда она, казалось, зашкаливала, но ведь выжили! Более того, в 1950-е — 1980-е годы жизнь простых людей и в нашей стране, и по всему миру только улучшалась: сказывалось положительное влияние той внутренней и внешней политики, которую проводило руководство СССР.

Понятно, что сказать о «высочайшей геостратегической напряженности» генсек ООН был просто обязан: того требует сама его должность, но для нас это точно не «первый всадник Апокалипсиса». Мировой капитал сегодня увеличивает свои богатства, уничтожать планету оружием он не будет.

Далее Антониу Гутерреш говорит об ухудшении климатической обстановки. Есть тут свои проблемы, но они не фатальны. В последнее время мы всё более наглядно наблюдаем, насколько экологическая тематика активно используется в интересах транснациональных корпораций. Мы, говорят ставленники этих корпораций развивающимся странам, стали теми, кем мы стали, не думая о последствиях для планеты и во многом благодаря этому, а вот вы, новые, свои желания и надежды уменьшите — нам они неудобны.

U.S. Mission Photo by Eric Bridiers Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш

«Глобальное недоверие», третий «всадник», — это вообще из серии «взгляд и нечто». Это о недоверии между кем и кем говорит Гутерреш? Понятно, что в мире растёт недоверие к глобализации, и это недоверие вполне обосновано: жизнь людей по мере её продвижения к свои целям становится не лучше, а хуже. И как доверять «политическим учреждениям», если они работают на интересы не большинства, а меньшинства, не обездоленных, а — тех, кто их обездоливает?

Из того, как генсек ООН развивает это пункт, становится понятно: это политкорректная вывеска. Мы видим, что понимание необходимости начать, наконец, засыпать растущую пропасть между богатством и бедностью, вернуть людям образование, обеспечить их достойно оплачиваемой работой у Гутерреша есть, но поставить эти проблемы на первое место он не готов.

Между тем если что-то и может взорвать планету, так это новый проект господства для одних и рабства для других, новая ставка на усиление эксплуатации подавляющего большинства жителей нашей планеты через расчеловечивание людей, в том числе и через «цифру» (об этом в своё время пророчески сказал поэт Николай Гумилёв), лишение их блага принадлежности к своему народу, своей стране, своей истории.

Вот он, настоящий «всадник Апокалипсиса», и он уже вострубил!