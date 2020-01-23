



Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Украины

Неизвестные вандалы разрисовали красной краской памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге, передает «Днепр Вечерний» (Днепропетровск). Фото памятника опубликовал в своем блоге посол Израиля на Украине Джоэл Лион, который также обратил внимание, что памятник находится неподалеку от дома родителей президента Украины Зеленского. «За несколько дней до Международного дня памяти жертв Холокоста памятник жертвам Холокоста в Кривом Роге повредили вандалы. Надеюсь, правосудие восторжествует», — отметил посол Израиля. Как сообщила пресс-служба Национальной полиции, по данному факту открыто уголовное производство по ст. 194 Уголовного кодекса Украины («Умышленное уничтожение или повреждение имущества»). Проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств преступления, а также задержания причастных к его совершению лиц.

МИД Израиля оказался на московском крючке, утверждает «Сіверщина» (Чернигов). МИД Израиль сделал официальное заявление о недопустимости чествования на Украине «лиц, ответственных за убийства евреев во время Холокоста и в погромах, а также антисемитских идеологов». Как заявляет издание, «украинское национально-освободительное движение, в частности ОУН (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и УПА (организация, деятельность которой запрещена в РФ), никогда не было антисемитским, а ставило целью освободить Украину от всех оккупантов. Ни одна страна мира, в том числе Израиль, не имеет права указывать украинцам, кого и как им чествовать в своем государстве. Украинцы для того и брали в руки оружие и сражались за независимость Украины, чтобы стать хозяевами на своей земле, а не жить по указаниям иностранцев».

Кабинет министров Украины обязан утвердить Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны 1939−1945 годов, сообщает «Редпост» (Харьков). Такое решение принял 22 января окружной административный суд города Киева по иску Харьковского городского совета к правительству. Как сообщил заместитель директора юридического департамента Константин Прокопьев, предъявление иска обусловлено тем, что, начиная с апреля 2015 года и до настоящего времени, правительство не выполнило требование закона — не утвердило Единый национальный реестр памятников Второй мировой войны. По его словам, отсутствие этого реестра препятствует осуществлению полномочий, возложенных законом на органы местного самоуправления в сфере присвоения имен (переименования) улицам, проспектам, другим объектам топонимики и в сфере увековечивания победы над нацизмом во Второй мировой войне, в том числе памяти маршала Георгия Жукова. Также Прокопьев отметил, что утверждение Единого национального реестра памятников Второй мировой войны необходимо для того, чтобы обеспечить финансирование содержания, охраны и прочих мероприятий относительно этих памятников из государственного или местного бюджетов.

Avaness Памятник воину-освободителю. Харьков

Верховная рада Украины пошла на уступки Венгрии, информируют «Новини Закарпаття» (Ужгород). 16 января депутаты приняли во втором чтении законопроект «О среднем образовании», который вывел частные школы из-под действия статьи 7 языкового закона. Отныне частные учебные заведения, которые обеспечивают получение полного общего среднего образования за средства физических и / или юридических лиц, имеют право свободного выбора языка образовательного процесса и обязаны обеспечить овладение их учениками государственным языком в соответствии с государственными стандартами. Таковым было одно из требований Венгрии в конфликте с Украиной из-за законопроекта об образовании, а именно Будапешт и венгерскую общину на Закарпатье не устраивала модель, рассчитанная на учащихся школ с обучением на языке национальных меньшинств, языки которых относятся к языкам Европейского союза.

Венгерская община Закарпатья выступила против законопроекта «О среднем образовании», пишет Mukachevo.net (Мукачево). Руководители венгерских организаций опубликовали заявление, в котором выразили протест. Оно подписано председателем КМКС Василием Брензовичем, председателем ДСУУ Василием Зубаничем и председателем Закарпатского венгроязычного педагогического общества Илдикы Орос. Они считают, что некоторые положения, «пренебрегая Конституцией и международными обязательствами страны, лишают национальные меньшинства возможности обучения на родном языке». Подписавшие заявление «сожалеют, что при подготовке законопроекта ко второму чтению не были учтены ни рекомендации Венецианской комиссии, ни предложения представителей национальных меньшинств. У нас вызывает беспокойство тот факт, что вопреки обещаниям новое политическое руководство Украины продолжает политику, которую начало предыдущее правительство и которая направлена против национальных меньшинств. Если закон будет введен в действие, национальные меньшинства страны потеряют возможность свободного выбора языка образования, поэтому венгерские организации призывают президента не подписывать этот закон, который грозит и сохранению языка, и самобытности национальных меньшинств, в том числе закарпатских венгров».

«Волинські Новини» (Луцк) приводят данные опроса, из которого следует, что почти 70% украинцев против предоставления русскому языку статуса государственного. Исследование провели Фонд «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и центр Разумкова. Так, большинство украинцев (65%) считают, что русский язык должен свободно использоваться в частной жизни, но украинский язык остается единственным государственным. Статус русского языка как официального в отдельных регионах Украины поддерживают 15%, как второго государственного, наряду с украинским — 12%. Однозначно выступают за украинский как единственный государственный в западном регионе (92%), где статус русского языка как официального в отдельных регионах поддерживают лишь 4%, а в качестве второго государственного — менее 1%. Явно преобладают сторонники украинского языка как единственного государственного и в центральном регионе — 77%, за статус русского как официального в регионах там — 12% и как второго государственного — 4% респондентов. В южном регионе признание украинского как единственного государственного поддерживают 51% опрошенных, русского в качестве официального в определенных регионах — 27% и как второго государственного — 14%. Значимый статус русского языка поддерживают в восточном регионе, где преобладает поддержка русского языка как языка общения в повседневной жизни и за признание украинского как государственного, но 24% выступают за возможность русского языка как официального в регионах, а 31% выступают за то, чтобы русский язык стал вторым государственным.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Межа

В Одессе уволили продавца, которая оскорбляла украиноязычных покупателей, рассказывает «Думская» (Одесса). Уволена сотрудница магазина «Гурман», что на Пастера, 34. Об этом сообщила товаровед магазина Иванна Левицкая. Ее объяснение опубликовал в соцсетях одесский общественник Демьян Ганул. По словам представительницы магазина, с остальным персоналом провели разъяснительную беседу. «Ночью был очень неприятный инцидент с нашим сотрудником, но человек был на стажировке, и мы приносим извинения за этот инцидент, — рассказала Иванна. — Человек еще не был официально оформлен, поэтому после этой ситуации мы решили не принимать ее на работу. Еще раз приносим свои извинения».

Британская газета The Guardian опубликовала перечень экстремистской символики, предоставленный полицией Соединенного Королевства, передает «Галичина» (Ивано-Франковск). Среди примеров — татуировка в виде украинского трезубца. Посольство Украины в Великобритании потребовало от британской полиции изъять из перечня экстремистской символики украинский герб. «Мы осознаем и сожалеем о появлении украинского трезубца в наглядном пособии британской полиции. Как уже заявляли в полиции, в этом документе четко указано, что многие символы, перечисленных в нем, не представляют интерес в борьбе с терроризмом. Британские власти глубоко уважают официальные символы украинской государственности… Мы признаем, что трезубец как главный элемент государственного герба имеет конституционное, историческое и культурное значение для народа Украины», — заявил представитель правительства Великобритании, добавив, что Лондон «надеется на углубление наших двусторонних отношений в грядущие годы». Однако в правительственном заявлении нет упоминаний о том, будет ли полиция изымать оскорбительную для Украины публикацию из учебных материалов полиции, как того требовал официальный Киев. Речь не идет и о том, считает ли правительство своей ошибкой публикацию малого герба Украины — трезубца — в перечне символов экстремистских организаций.

Украинские СМИ загоняют в цифровое гетто, считает «Таймер» (Одесса), комментируя последние инициативы министерства культуры Украины в сфере регулирования деятельности прессы. Оно обещает внести законопроект о дезинформации. Текста его пока в открытом доступе нет, но есть презентация, которую провело на днях министерство культуры. Дезинформацией назовут любую «очевидно неправдивую» информацию, которая угрожает национальной безопасности Украины. Подчеркнем: не «заведомо» (как в случае с клеветой), а именно «очевидно» неправдивую. Иными словами, если в случае с клеветой надо тем или иным образом доказать, что клеветник заранее знал, что говорит неправду, то в случае с дезинформацией этого не потребуется: достаточно будет «очевидности». Кому это должно быть очевидно? По всей видимости, прежде всего уполномоченному по информации — это новая должность «смотрящего за медиа», которую создадут при кабинете министров. Именно этот уполномоченный должен будет выявлять дезинформацию и обращаться в суд: за дезинформацию новый закон будет предусматривать уже уголовную ответственность в виде штрафов в размере от 1 до 2 тысяч минимальных зарплат (4,7−9,4 миллиона гривен) либо тюремное заключение на срок от двух до пяти лет, а в случае повторной дезинформации — до семи лет тюрьмы. Впрочем, можно получить семь лет тюрьмы и за первую дезинформацию — в случае, если такая дезинформация распространена по предварительному сговору группой лиц. Так как любой редакционный коллектив в теории можно считать группой лиц, а его совместную работу — сговором, то «присесть» на срок до семи лет становится реальной перспективой для любой редакции, чья работа не понравится «смотрящему». Если вышеперечисленные законы действительно будут приняты и вступят в силу в их нынешнем виде, то власти Украины получат действительно мощный инструментарий, с помощью которого можно будет надежно держать в узде даже самые непокорные СМИ. По сравнению с ними «диктаторские законы» Януковича покажутся невинными детскими шалостями, и даже времена Порошенко будут вспоминаться как эпоха действительно «неслыханной свободы слова».

Константин Маковский. Секрет (фрагмент). 1884

«Укроборонпром» готовит на продажу Винницкий авиазавод, информирует «Реал» (Винница). Ранее сообщалось, что моторостроительная компания «Мотор Сич» заинтересована в покупке завода. Об этом заявлял председатель совета директоров «Мотор Сичи» Вячеслав Богуслаев. «Нам интересен этот завод. Но его отнесли к предприятиям обороной промышленности и частному инвестору не отдают», — пояснял Богуслаев. По его словам, предприятие сегодня находится в плачевном состоянии и требует капитальной модернизации.

Глава Верховной рады Украины Дмитрий Разумков надеется, что проблема с арестованным по запросу Генеральной прокуратуры Украины имуществом Николаевского судостроительного завода «Океан» будет решена таким образом, чтобы удовлетворить инвестора и работников, сообщают «НикВести» (Николаев). 13 января Печерский районный суд Киева наложил арест на имущественный комплекс завода. Это значит, что на предприятии будет запрещена любая хозяйственная деятельность, а 700 работников «Океана» могут потерять работу. Владелец завода, николаевский бизнесмен Василий Капацына, ранее заявлял о шести иностранных контрактах, реализация которых оказалась под угрозой из-за решения Печерского суда. В офисе президента Украины 21 января прошло совещание по ситуации, сложившейся в связи с арестом Николаевского судостроительного завода «Океан».

Известный украинский историк Ярослав Грицак в интервью порталу «Збруч» (Галичина) рассказал, сколько сегодня существует Украин. «Вопрос простой, но ответ сложный, — сказал Грицак. — Мы привыкли к тем региональным разделам, которые являются историческими, которые идут с XIX века (Холмщина, Слобожанщина, Галичина, Подолье и т.д.). А, с другой стороны, есть такие простые разделы, как, скажем, две Украины — восточная и западная. Иногда пишут еще о четырех или пять Украинах, добавляют центр, север и юг. Разделов очень много. Это хорошо видно по тому, как различаются социологические исследования об Украине: чем они тщательнее подготовлены, тем сложнее разделение обозначают. Первый раздел, который я назвал, исторически устарел. Он отражал реальность XIX века. В ХХ веке очень многое изменилось. Что плохого в разделении, где говорят о двух Украинах? Ни одно крупное явление не делится на два без большого остатка. А в случае Украины этот остаток очень велик. Общий вывод, который следует из многочисленных исследований, звучит парадоксально: на самом деле на Украине есть сильный регионализм, но нет регионов. Нет регионов, имеющих четкую региональную идентичность, что проявляется в различных политических выборах, ориентациях на Запад или на Восток и т. д. При различных опросах эти регионы или распадаются, или на самом деле показывают себя частью мегарегиона, но каждый раз результат может быть другим. По привычке и инерции жители той или иной части могут называть территорию своего проживания регионом. Но при более глубоком рассмотрении видишь, что этот регион не имеет внятного лица. Исключение составляет только наша Галичина и, может быть, Волынь.

Вид на северную сторону Львовской рыночной площади с ратуши Часовой башни

А теперь, приняв во внимание эти оговорки, я просто попробую перечислить все регионы по мере их выразительности и двигаясь с запада на восток. Итак, первый наиболее западный и выразительный регион — это Галичина. Регион является выразительным Габсбургским наследием, потому галицкая идентичность проявятся сильно также на польской стороне границы. Что в нем удивляет — это его сильная живучесть. Со времени падения Австрийской империи он, по сути, был запрещен. Каждая новая власть, за исключением немецкой оккупационной, специально и тщательно вымазывала слово «Галичина». Польская власть называла этот регион «Малопольшей», советская включала его в более широкое понятие «Западная Украина». И поэтому появление Галичины напоминает мифическую птицу Феникс, которая возрождается из пепла. Но с 1991 года на всех выборах, референдумах, опросах Галичина появляется как самый стабильный регион. Второй регион, близкий с Галицией, Волынь. Она близка своей стабильностью. Но она не такая четкая, там идет соревнование между Луцком и Ровно, кто является столицей.

Далее есть три области, которые делятся на две части по оси Север-Юг. С тем, что север более украинский, а юг — менее, там много национальных меньшинств. Это Буковина, Закарпатье и Одесская область. То есть суммарно уже восемь регионов. Одесса — это такой маленький субрегион. Он отдельный, его не удается включить в другие регионы. Далее имеем огромный регион, который условно можно назвать Центром. Он тянется от Хмельницкой области на западе до Полтавской на востоке, Черниговской на севере, Криворожской на юге. Это бывшие Черниговщина, Сиверщина, Подолье, Полтавщина. Хотя это старые исторические регионы, их идентичность относительно слаба. Она размыта, поскольку ее поглотил Киев. Условно говоря, Киев извлекает из этих областей все ресурсы — и человеческие, и интеллектуальные, и экономические. И поэтому они — просто размытая территория. Но на этой территории тоже есть свои маленькие разделы. Запад Хмельницкой области тянется к Галиции. Зато в последние годы, особенно после первого и второго майданов, Винница сдвигается в новый центр. Если ей получится им стать, можно будет говорить о происхождении Подолья как «старого нового» региона. Но пока об этом говорить рано.

Есть также два южных региона. Это Николаев и Херсон, с одной стороны, и Днепр и Запорожье, с другой. То есть еще два региона. Это такой клин, который тянется от низовья Днепра до Черного моря. И он разделяет то, что мы когда-то называли «востоком Украины» (юг Одесской области) от «дальнего востока» (то есть Слобожанщины и Донбасса). Со времен первого Майдана он качается, как качели, но все больше и больше в сторону украинства. Если говорим о Слобожанщине, то она делится на Харьковскую и Сумскую области. Главная разница в том, что в Сумской области не было сепаратизма. И не могло быть. Из того, что мне рассказывают сумчане, их область — это такая Галичина на севере. Там довольно сильная украинская идентичность и сильный украинский сепаратизм. Зато Харьковская область имеет эффект Харькова. Это не только крупный индустриальный центр — один из крупнейших образовательных центров Украины, он вытягивает к себе студентов из всех окружающих областей. Еще четыре региона континентальной Украины — это Донбасс. Донбасс как целостный регион исчезает — это результат майдана и российской агрессии. Сейчас он разбивается на четыре территории: две псевдореспублики (в Донецке и Луганске) и две неоккупированные территории. В то же время очень важно, что север тянется к Слобожанщине, а юг с центром в Мариуполе позиционирует себя как новый регион Приазовья. Последний крупный регион — это Крым. Хотя там тоже есть свое разделение: условно говоря, причерноморское побережья и северные степи. Но о Крыме я знаю слабее, говорю больше о континентальной Украине.

Andrew Butko Митинг возле захваченного здания Донецкой ОГА, проходивший 7 апреля 2014 года

Чтобы составить полную картину, стоит выделить Киев и Днепропетровск как города-регионы. И Одессу. Я считаю, что Киев и Днепропетровск — это сейчас одна ось, которая тянется от Львова. И именно эта новая ось держит Украину. В частности, Львов и Киев сейчас очень сильно между собой сблизились, во многих вопросах они почти города-близнецы. Зато Днепропетровск приближается к Киеву. Эта новая ось возникла после Майдана. И самый большой вопрос и самый большой вызов — удастся и куда ее продолжить? В частности, в Харьков и Одессу. Если опираться на данные наших исследований, то получается, что эту ось легче провести дальше в Харьков, чем в Одессу. Одесса, по моему мнению, продолжает оставаться наиболее проблематичным и важнейшим городом Украины. Мой тезис: если мы хотим изменений на Украине, должны очень сильно работать с Одессой. И это связано не столько с какой-то пророссийской идентичностью, как с тем, что Одесса — это город-порт. Как порты, так и места, где добывают природные ресурсы, являются территориями, которые имеют повышенную криминогенность. Там есть большие ресурсы и большие прибыли, которыми пытаются завладеть различные группировки, и в своей борьбе они очень быстро сливаются с местными властями. Очевидно, что в Донбассе это — уголь, а в Одессе — большой поток товаров, который идет через порт. Поэтому борьба за Одессу — это не просто борьба за украинскость. Это борьба за переквалификацию в нечто иное экономически, за радикальную судебную, политическую трансформацию, которая бы уменьшила криминогенность города.

Итак, минимально я насчитал 19 регионов, максимально — 21. В то же время эти разделения очень и очень неустойчивы. Потому что Украина — очень мягкая и динамичная территория. Ее разделы подвижны. Но есть две четкие тенденции. Первая: большая линия раздела «Восток — Запад» сейчас движется на восток. В 2004—2014 годах она застряла на «Харьков — Умань». Она уже где-то между Донбассом и Днепропетровской областью. Вторая: сегодня и человеческий, и экономический капитал медленно движутся с востока в центр и на запад. Это, с одной стороны, следствие войны, с другой, более стабильной мировой тенденции: отмирании тяжелой индустрии и перехода к сервисной экономике. Подытоживая, мы имеем очень изменчивую политическую географию. С одной стороны, это вызывает проблемы, потому что украинскому правительству приходится постоянно учитывать различные интересы. С другой стороны, я считаю, что это благословение для Украины. Если бы у нас не было так много регионов, такого регионального разнообразия, мы, наверное, были бы сейчас больше похожи на Белоруссию или Россию. В них однородность. Выньте из Украины любой регион, особенно Галичину, и станет совсем иная Украина».