Спорт, развитие силы воли и духа всегда был эффективным способом воспитания молодёжи. Каратэ давно завоевало мировую популярность, превратившись из боевого искусства в уникальный и увлекательный вид спорта.

фото предоставлено клубом «Шотокан» Призеры чемпионата мира по всестилевому каратэ. Москва

С 1997 года в Стерлитамаке существует спортивный клуб «Шотокан», где обучают каратэ детей и подростков. «Шотокан» является представителем Международной лиги боевых искусств Башкирии и японской ассоциации «Шотокан каратэ» (JSKA) в Башкирии. Спортсмены клуба — постоянные участники соревнований республиканского, всероссийского и международного уровня.

Недавно в Москве прошли первый чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ. В столицу России приехали 2000 спортсменов из 39 стран. На церемонии открытия присутствовали представители Министерства спорта РФ и стран Европы, Азии и Африки, главы международных федераций всестилевого каратэ.

В состав сборной России вошли юные спортсмены Стерлитамака (руководитель Валерий Николаевич Махновский). Они добились лучших результатов. Чемпионами в своём весе стали Матвей Катков, Юлия Баимова (тренер А.В. Махновский), Альфред Гирфанов (тренер И.К. Двоеглазов).

Александр Сапунов (тренер В.Н. Махновский) и Тагир Хайретдинов, Юлия Баимова (тренер А.В. Махновский) завоевали серебряные медали.

Александр Сапунов (селфи) Александр Сапунов

Бронзовые медали получили Данир Максютов, Альфред Гирфанов, Егор Демичев (тренеры В.Н. Махновский, И.К. Двоеглазов, В.В. Демичев)

Серебряный чемпион I чемпионата мира по всестилевому каратэ в возрастной категории 16−17 лет Александр Сапунов рассказал о своих впечатлениях о первом в его жизни серьезном испытании.

«Мы очень долго готовились, в марте — апреле 2019 года прошли серьёзный отбор. Для получения путевки на чемпионат необходимо было занять призовые места на чемпионате России. Мы это сделали, а затем потратили много сил на подготовку к чемпионату мира, буквально всё поставили на кон, и у нас получилось!» Александр Сапунов

Чемпионат проводился впервые. Для всестилевого каратэ это главное состязание. Есть ещё олимпийская версия каратэ WKF (WKF — аббревиатура названия Всемирной федерации каратэ (World Karate Federation). На самом первенстве, как отмечают его герои, был невероятный эмоциональный накал. Для Александра соревнования начались только в 21:30 по московскому времени. Ему было очень тяжело побороть усталость и собраться, но в итоге всё получилось.

«Всестилевое каратэ для меня — это любимое дело, я занимаюсь им с 7 лет. Сначала целью было научиться самообороне. Я не был хилым, но навык самообороны никому не помешает. Сказались и спортивные гены. Мой дедушка — тренер по греко-римской борьбе. А в каратэ меня привёл отец, именно он привил мне любовь к этому виду спорта. Я очень горжусь, что мой отец — Сергей Сапунов, заслуженный артист Республики Башкортостан и при этом профессиональный спортсмен и тренер. Он — моя опора, поддержка и пример того, как можно сочетать в жизни, казалось бы, такие разные вещи, как спорт и творчество. Но каратэ — это не просто спорт, это сильнейшая жизненная философия». Александр Сапунов

Важно понимать, отмечает Сапунов, что каратэ воспитывает силу духа, личность человека, помогает не сломаться и с честью преодолевать какие-то сложные жизненные ситуации. Если уж ты взялся за дело, то просто не можешь сойти с этого пути. Свой первый спортивный успех Александр связывает с наставничеством тренера Валерия Николаевича Махновского, благодаря которому и был достигнут столь впечатляющий результат.

В планах у Александра выиграть мировое первенство во взрослой категории, но самое главное, отмечает спортсмен, это то, что предела совершенству нет. Вероятно, в этом и состоит глубокий смысл любого вида спорта, открывающего бесконечные возможности для человеческого тела и человеческого духа.