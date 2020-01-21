Чемпионат мира по всестилевому каратэ принёс успех спортсменам из Башкирии
Спорт, развитие силы воли и духа всегда был эффективным способом воспитания молодёжи. Каратэ давно завоевало мировую популярность, превратившись из боевого искусства в уникальный и увлекательный вид спорта.
С 1997 года в Стерлитамаке существует спортивный клуб «Шотокан», где обучают каратэ детей и подростков. «Шотокан» является представителем Международной лиги боевых искусств Башкирии и японской ассоциации «Шотокан каратэ» (JSKA) в Башкирии. Спортсмены клуба — постоянные участники соревнований республиканского, всероссийского и международного уровня.
Недавно в Москве прошли первый чемпионат и первенство мира по всестилевому каратэ. В столицу России приехали 2000 спортсменов из 39 стран. На церемонии открытия присутствовали представители Министерства спорта РФ и стран Европы, Азии и Африки, главы международных федераций всестилевого каратэ.
В состав сборной России вошли юные спортсмены Стерлитамака (руководитель Валерий Николаевич Махновский). Они добились лучших результатов. Чемпионами в своём весе стали Матвей Катков, Юлия Баимова (тренер А.В. Махновский), Альфред Гирфанов (тренер И.К. Двоеглазов).
Александр Сапунов (тренер В.Н. Махновский) и Тагир Хайретдинов, Юлия Баимова (тренер А.В. Махновский) завоевали серебряные медали.
Бронзовые медали получили Данир Максютов, Альфред Гирфанов, Егор Демичев (тренеры В.Н. Махновский, И.К. Двоеглазов, В.В. Демичев)
Серебряный чемпион I чемпионата мира по всестилевому каратэ в возрастной категории 16−17 лет Александр Сапунов рассказал о своих впечатлениях о первом в его жизни серьезном испытании.
Чемпионат проводился впервые. Для всестилевого каратэ это главное состязание. Есть ещё олимпийская версия каратэ WKF (WKF — аббревиатура названия Всемирной федерации каратэ (World Karate Federation). На самом первенстве, как отмечают его герои, был невероятный эмоциональный накал. Для Александра соревнования начались только в 21:30 по московскому времени. Ему было очень тяжело побороть усталость и собраться, но в итоге всё получилось.
Важно понимать, отмечает Сапунов, что каратэ воспитывает силу духа, личность человека, помогает не сломаться и с честью преодолевать какие-то сложные жизненные ситуации. Если уж ты взялся за дело, то просто не можешь сойти с этого пути. Свой первый спортивный успех Александр связывает с наставничеством тренера Валерия Николаевича Махновского, благодаря которому и был достигнут столь впечатляющий результат.
В планах у Александра выиграть мировое первенство во взрослой категории, но самое главное, отмечает спортсмен, это то, что предела совершенству нет. Вероятно, в этом и состоит глубокий смысл любого вида спорта, открывающего бесконечные возможности для человеческого тела и человеческого духа.