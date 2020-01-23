Основной темой медиаповестки страны продолжает оставаться назначение новых министров. Россияне задаются вопросом, кто же те новые чиновники, получившие портфели вместо ранее занимавших посты. ИА REGNUM проанализировало, что известно о замене Павла Колобкова на посту главы Минспорта РФ — Олеге Матыцине, которого 22 января 2020 года представили коллективу.

Kremlin.ru Владимир Путин и Олег Матыцин на открытии XXIX Всемирной зимней универсиады в Красноярске

Представляя сотрудникам министерства нового руководителя, вице-премьер Дмитрий Чернышенко отметил, что «массовый спорт является основой пирамиды, которая приведёт к высшим достижениям спортивных результатов, которые мы так любим и всегда ждём». Он также своими словами фактически поставил перед Матыциным первую задачу — «незамедлительно» «сделать всё, чтобы был заметен эффект для наших граждан». Сам же Матыцин добавил, что «в приоритете — здоровье нации, здоровье будущего поколения, чистый спорт, всемерная защита наших спортсменов, обеспечение максимально комфортных условий для реализации их потенциала». Своим девизом он выбрал фразу: «Там, где мы, там всегда победа!»

Биография

На сайте министерства биография нового главы пока не обнародована. Из открытых источников известно, что Матыцин родился в Москве, в мае ему исполнится 56 лет. Образование новый министр получил в Российском госуниверситете физической культуры, спорта, молодёжи и туризма (ранее назывался Государственный центральный ордена Ленина институт физической культуры).

ORoBryan Олег Матыцин на соревнованиях

На сайте Российского студенческого спортивного союза есть более полные данные о министре. В частности, там уточняется, что в 1991 году Матыцин обучался в Пекинском университете спорта, а в 2006 — в Российской академии государственной службы при президенте России. В активе Матыцина — свыше 80 научных трудов, семь книг, несколько учебников и пособий.

В 2005—2015 годы Олег Матыцин был главой Российского студенческого спортивного союза, а с 2011 года совмещал эту должность с должностью первого вице-президента Международной федерации студенческого спорта (FISU), президентом которой стал в 2015 году. На пост главы FISU был переизбран осенью 2019 года — до 2023 года.

«Во время его работы в организации были проведены самые яркие события в мире студенческого спорта, в том числе XXVII Всемирная летняя универсиада 2013 года в Казани и XXIX Всемирная зимняя универсиада 2019 года в Красноярске, которую признали лучшей за всю историю Студенческих игр», — отмечается на сайте студенческого союза.

В послужном списке свежеиспечённого главы Минспорта — должность ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма (2001−2005 годы), работа президентом этого же университета в период с 2006 по 2015 год.

ORoBryan Олег Матыцин на эстафете

На сайте Российской Академии образования уточняется, что Матыцин — доктор педагогических наук, профессор, а также член-корреспондент академии с 26 апреля 2005 года. В сфере научных интересов обозначены, в том числе, теория и методика настольного тенниса, мастером спорта СССР по которому он является.

Комментируя новое назначение Матыцина, генеральный секретарь FISU Эрик Сэнтрондотметил, что для FISU большая честь, что президент организации «назначен помогать России справляться с текущими проблемами и вновь взаимодействовать с мировым спортивным сообществом».

Участие в юрлицах и связи

Из единого реестра юрлиц известно, что Олег Матыцин был соучредителем двух юрлиц — регионального общественного фонда содействия социальной поддержке и медицинскому обеспечению спортсменов и ветеранов спорта, а также московского регионального отделения общероссийской общественной организации «Российский студенческий спортивный союз».

Фонд был учреждён в Москве в апреле 2005 года, но ликвидирован в ноябре 2013 года. Его директором являлся Григорий Воробейчук, который также был директором ЗАО Малое инновационное предприятие «Научно-производственное объединение «СпортМед», просуществовавшего с 2012 по 2015 год. Среди соучредителей ЗАО отметился и университет, ректором которого был Олег Матыцин, а также Владимир Симаков (соучредитель десятка на сегодня ликвидированных компаний и единственный собственник действующего строительного ООО «Русинтерком).

Интересный факт: в 2014 году университет, как соучредитель ЗАО, через суд требовал созвать общее собрание акционеров. На повестку было предложено вынести вопросы выкупа ЗАО Малое инновационное предприятие «Научно-производственное объединение «СпортМед» 26 обыкновенных акций (26% голосующих акций), принадлежащих университету, а также уменьшение уставного капитала ЗАО в связи с этой сделкой и выходом госуниверситета из состава учредителей. Суд понудил провести внеочередное собрание.

Помимо этого, в январе 2014 года университет взыскал с ЗАО долг в размере 200,4 тыс. рублей за аренду «помещение площадью 17,6 кв. м по адресу: г. Москва, Сиреневый бульвар, д. 4, стр. 6, для осуществления медицинской деятельности».

Возвращаясь к деятельности фонда содействия социальной поддержке и медицинскому обеспечению спортсменов и ветеранов спорта. Среди создателей, помимо Олега Матыцина, отметились Михаил Разинский, Валерий Кузин, Михаил Самознаев (совладелец ликвидированного в 2016 году ООО «Центрстрой», соучредитель действующего издательского АО «СКС»), Андрей Смоленский (совладелец ликвидированного в апреле 2019 года ООО «Агентство возобновляемых ресурсов здоровья») и сам директор Григорий Воробейчук.

Московская организация, где министр Матыцин по-прежнему числится в составе участников, — действующее юрлицо. Оно учреждено 19 февраля 2013 года на Сиреневом бульваре, 4 в Москве (юрадрес). Председатель и один из создателей — Сергей Пономарёв. Последний является совладельцем долей в двух действующих коммерческих компаниях — транспортного ООО «Паркинг777» (доля 100%) и ООО «Вираж», ведущего деятельность школ подготовки водителей автотранспортных средств (доля — 67%, второй совладелец — Владимир Бахметьев (владелец созданного в 2018 году торгово-фармацевтического ООО «Медимпорт-МСК»).

Также в составе соучредителей московского отделения организации «Российский студенческий спортивный союз» — Николай Плотников, Юрий Нечушкин (президент и создатель волейбольного клуба студентов и сотрудников МГТУ имени Н. Э. Баумана), Юрий Краев (учредитель и глава спортклуба МАИ, а также клуба выпускников Московского авиационного института), Виталий Побыванец, Александр Блеер (совладелец десятка коммерческих компаний в Тверской области и Москве, соучредитель ликвидированных лиги подводного спорта России, фонда поддержки и развития детского спорта, футбольного колледжа, московской федерации рукопашного боя и других), Александр Минаев и Дмитрий Кисилёв (соучредитель Ассоциации студенческого бокса и одноимённой федерации, руководитель торгового ООО «Евросибтрейд»).

По данным из открытых источников, организация, в числе создателей которой — новый министр, являлась поставщиком в 56 госконтрактах на сумму 17,554 млн рублей. Среди основных заказчиков — университеты, в том числе МГИМО МИД России. К примеру, в 2018 году с ним были заключены контракты на организацию и проведение соревнований между образовательными организациями высшего образования Москвы и Московской области, а также соревнования между образовательными организациями высшего образования Москвы и Московской области, входящих в программу ХХХ Московских студенческих спортивных игр 2017−2018 учебного года, и участие студенческих спортивных команд Заказчика в ХХХ МССИ, включённых в Единый календарный план физкультурных и спортивных мероприятий Москвы.

Скандалы

Министр, занимая пост ректора Российского государственного университета физической культуры, спорта и туризма, в 2009—2010 годы стал фигурантом скандала, связанного с уголовным делом, возбуждённым в отношении него.

Летом 2009 года стало известно, что в отношении Матыцина возбудили уголовное дело по статье «злоупотребление должностными полномочиями». Следователи посчитали, что, пользуясь положением, фигурант заключил договоры аренды федеральной собственности — участка площадью около 665 тысяч кв. м на Сиреневом бульваре, д. 4. Арендатором было ООО «КБФ Аст», которое использовало участок для торговых рядов Черкизовского рынка. В сообщении следователей отмечалось, что на рынке торговали в том числе товарами, ввезёнными в страну контрабандно. Плата за аренду поступала не в федеральный бюджет, а на счета университета.

Александр Невзоров Торговые ряды Черкизовского рынка. Москва

В августе 2009 года Следственный комитет России сообщил, что СУ СК при прокуратуре совместно с ФСБ России проводит обыски в здании на улице Арбат, 2/1, где также размещается ресторан «Прага».

В октябре 2009 года по ходатайству следствия Олег Матыцин, тогда занимавший уже пост президента университета, от него был отстранён. В конце октября 2010 года стало известно о предъявлении обвинения. Тогда же следствие озвучило ущерб бюджету РФ по этому делу — свыше 120 млн рублей.

Скандальное дело Измайловский суд Москвы рассмотрел в марте 2012 года — бывшего ректора признали виновным и оштрафовали на 20 тыс. рублей. Прокурор с вердиктом не согласился, назвав наказание чрезмерно мягким, и попытался оспорить вердикт. А уже в июле того же года стало известно об освобождении Матыцина от наказания в связи с истечением срока давности. Как сообщало агентство РАПСИ, срок истёк ровно за день до того, как была рассмотрена кассационная жалоба.