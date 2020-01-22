«Война — это путь обмана»

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сунь Цзы «Искусство войны»

Правительство Ирана 5 января 2020 года распространило официальное заявление о пятом, финальном шаге отхода от договорённостей по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по своей ядерной программе: «Иран окончательно откажется от ограничений по ядерной сделке, прежде всего касающихся числа центрифуг.

Таким образом, иранская ядерная программа не будет иметь никаких ограничений в части производства, включая мощности по обогащению, процентное соотношение и количество обогащенного урана, а также исследования в этой области и дальнейшее развитие программы».

В данном заявлении также отмечалось, что Иран продолжит свое сотрудничество с МАГАТЭ и вернется к выполнению своих обязательств по ядерной сделке, если санкции в отношении страны будут сняты и учёт интересов Ирана будет гарантирован.

На это заявление иранского правительства сразу же отреагировал президент США Дональд Трамп. 6 января он написал у себя в Твиттере заглавными буквами одно предложение: «ИРАН НИКОГДА НЕ БУДЕТ ИМЕТЬ ЯДЕРНОГО ОРУЖИЯ».

Если взять же всю ситуацию в целом, то платформа для компромисса между США и Ираном отсутствует. США хотят сменить режим в Иране, а Иран хочет выдавить США с Ближнего Востока. Эти позиции сблизить невозможно, что в конечном итоге предполагает дальнейшую эскалацию конфликта между странами.

6 января состоялась встреча послов стран — членов НАТО, на которой обсуждалась ситуация на Ближнем Востоке. По результатам встречи генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сделал итоговое заявление от имени всех стран Североатлантического альянса.

Столтенберг сообщил, что на этой встрече Соединённые Штаты проинформировали о ситуации в регионе после недавних нападений на коалиционные силы в Ираке и удара по иранскому генералу Касему Сулеймани. Он также отметил, что в течение многих лет все союзники выражали обеспокоенность дестабилизирующей деятельностью Ирана в более широком Ближневосточном регионе.

Кроме этого, в итоговом заявлении Ирану были посвящены следующие тезисы: «Мы согласны с тем, что Иран никогда не должен получить ядерное оружие. Мы разделяем озабоченность по поводу ракетных испытаний Ирана. И мы едины в осуждении поддержки Ираном различных террористических группировок».

Следует обратить внимание, что единство стран — членов НАТО по этому вопросу означает, что данного мнения придерживается и Турция, которая участвует в урегулировании сирийского кризиса в рамках астанинского формата с Россией и Ираном.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Противостояние

13 января главы МИД ФРГ, Франции и Британии, стран — участниц Совместного всеобъемлющего плана действий, объявили, что запускают механизм урегулирования споров в рамках 36-го параграфа СВПД.

14 января верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель в своём выступлении на пленарной сессии Европейского парламента в Страсбурге сказал, что Париж, Берлин и Лондон правомочно задействовали механизм урегулирования споров в рамках СВПД. Он также добавил: «Я как координатор договора считаю, что Иран не выполняет своих обязательств в ядерной сфере». Позже в прессе появилась информация, что европейцев вынудил к такому шагу Вашингтон.

Российский МИД назвал действия европейской тройки нагнетанием ситуации и шагом, который ставит под вопрос перспективы «ядерной сделки».

В воздухе запахло выходом ФРГ, Франции и Британии из СВПД вслед за США. Таким образом, потенциально в ядерной сделке с Ираном могут остаться только Россия и Китай.

20 января министр иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммад Джавад Зариф заявил, что, в случае направления вопроса о соблюдении Ираном Совместного всеобъемлющего плана действий Совету Безопасности ООН, Исламская Республика выйдет из Договора о нераспространении ядерного оружия: «Если европейцы продолжат ненадлежащее поведение или направят дело Ирана в Совбез ООН, мы выйдем из Договора о нераспространении ядерного оружия».

В этот же день российский МИД устами заместителя министра Сергея Рябкова предостерёг Иран от подобных действий: «Мы предостерегаем иранскую сторону от опрометчивых шагов в части сохранения обязательств Исламской Республики по ДНЯО. Мы считаем, что оснований ставить вопрос в этой плоскости нет».

Кроме того, Сергей Рябков добавил: «Мы также призываем Иран твёрдо придерживаться обязательств, имеющихся у него с МАГАТЭ в рамках соглашения о гарантиях, обязательств в рамках дополнительного протокола о гарантиях. Иранские коллеги хорошо осведомлены об этой нашей позиции».

Против возможности появления ядерного оружия у Ирана всегда выступал и выступает Израиль. Израильское руководство неоднократно подчёркивало, что пойдет на любые меры, чтобы не допустить появления у Ирана ядерной бомбы.

Следует заметить, что Тель-Авив неоднократно предпринимал конкретные шаги военного характера против тех стран региона, которые, по его мнению, могли обзавестись ядерным оружием.

Agencia de Noticias ANDES Мохаммад Джавад Зариф

В 1981 году Израиль провёл операцию «Опера», в рамках которой был нанесён превентивный удар по иракскому атомному реактору «Осирак». Международное сообщество осудило действия Тель-Авива. Совет Безопасности ООН вынудил еврейское государство выплатить Ираку денежную компенсацию. Соединённые Штаты на некоторое время даже приостановили продажу оружия Израилю. Но военного ответа со стороны Ирака не было.

В 2007 году Израиль провёл операцию «Фруктовый сад» против Сирии. В результате удара израильских ВВС был полностью разрушен предполагаемый ядерный реактор в провинции Дейр-эз-Зор. Дамаск опровергал обвинения в возведении ядерной инфраструктуры.

Однако эксперты МАГАТЭ обнаружили на месте, где располагался объект «Аль-Кибар», частицы урана. На просьбу допустить на подозрительный объект новую группу экспертов МАГАТЭ Сирия ответила отказом. Международное сообщество не осудило данную атаку. Сирия силой на эту акцию Израиля не ответила.

Кстати, Израиль постоянно наносит удары по иранским военным объектам в Сирии, однако какого-либо серьёзного военного ответа от Дамаска или Тегерана не последовало.

14 января был опубликован ежегодный аналитический доклад военной разведки Израиля. В докладе делается вывод, что к концу 2020 года Иран будет располагать достаточным количеством обогащённого урана для производства собственной ядерной бомбы.

По оценке израильской разведки, устранение иранского генерала Касема Сулеймани, главы подразделения зарубежных спецопераций КСИР «Аль-Кудс», повлияет на снижение активности в регионе в ближайшее время, а также представляет шанс нанести мощный разрушительный удар по десяткам объектов в Сирии, подорвав закрепление иранского присутствия вблизи границ Израиля.

Можно сделать вывод, что в случае попытки Тегерана развивать военную ядерную программу и создать потенциал в этой сфере вероятность удара по Ирану со стороны США и Израиля и, возможно, других союзников, близка к 100%.

Для такого удара, конечно же, должен быть выбран удобный момент. Попробуем теоретически подобрать какую-нибудь дату. Гипотетически это может быть дата, подобная, например, 23 января 2020 года.

В этот день мировые лидеры соберутся в Иерусалиме по случаю 75-й годовщины освобождения концлагеря Аушвиц и Международного дня памяти жертв Холокоста. Мероприятие пройдёт в мемориальном комплексе «Яд Вашем» в Иерусалиме.

В пятом Всемирном форуме памяти Холокоста примут участие сорок семь глав государств, членов королевских семей, президентов, премьер-министров и глав парламентов из Европы, Северной Америки и Австралии. Мероприятие откроется в 13:30 речью президента Израиля Реувена Ривлина.

На Форуме также выступят: президент Российской Федерации Владимир Путин, премьер-министр Государства Израиль Биньямин Нетаньяху, вице-президент Соединённых Штатов Америки Майкл Пенс (ожидается официальное подтверждение), президент Франции Эммануэль Макрон, принц Уэльский Чарльз и президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер.

Что интересно, пока ожидается официальное подтверждение участия в мероприятии и от спикера палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси.

Khamenei.ir Касем Сулеймани и Али Хаменеи

Тегеран ранее неоднократно заявлял, что в случае удара по своей территории немедленно нанесёт ответный удар по территории Израиля. В случае военной акции против Ирана 23 января 2020 года иранское военно-политическое руководство будет поставлено перед непростым выбором: наносить ли ответный удар по Израилю с учётом присутствия на мероприятии мировых лидеров из десятков стран мира, в том числе и тех, кто относится к Ирану положительно или нейтрально.

Кстати, в этот день даже не требуется приводить в повышенную боевую готовность израильские вооружённые силы, т.к. в период проведения мероприятий такого уровня все военные и полицейские силы, спецслужбы, службы экстренной помощи уже находятся в состоянии повышенной готовности.

Убийством иранского генерала Касема Сулеймани 3 января 2020 года Соединённые Штаты искусственно раскрутили новый виток напряжённости в ситуации с Ираном. В отношении Ирана со стороны США введён новый пакет экономических санкций. При этом Вашингтон активно втягивает в данный конфликт и своих союзников по НАТО или пытается, по крайней мере, получить от них одобрение своих действий.

Произошло усиление давления на Тегеран и по дипломатической линии в связи с запуском ФРГ, Францией и Британией механизма урегулирования споров в рамках Совместного всеобъемлющего плана действий. Следующее логичное действие в этом процессе — вынесение вопроса о соблюдении Ираном СВДП на Совет Безопасности ООН. В качестве ответной меры Тегеран уже пригрозил выходом из Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

Тактика Ирана в повышении эскалации для последующей деэскалации с большой степенью вероятности не сработает, т.к. его военный потенциал всё-таки несопоставим с военным потенциалом США. Кроме того, в деэскалации не заинтересованы ни Соединённые Штаты, ни Израиль. Тегеран именно и подталкивают к повышению градуса противостояния. Складывается такое ощущение, что Иран постепенно подводят под санкции по линии ООН и удар по объектам его ядерной инфраструктуры.

Таким образом, велика вероятность сценария, что Тегеран официально выйдет из ДНЯО или предпримет шаги, которые могут быть расценены как действия, направленные на создание ядерного оружия, тем самым развязав руки США и Израилю для принятия мер военного характера, как минимум в отношении объектов ядерного комплекса Ирана.