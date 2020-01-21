По итогам Послания президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию позиции мэра Москвы Сергея Собянина заметно укрепились. Причин этому, как минимум, три.

Герб Москвы

Во-первых, благодаря усилившейся роли Госсовета, в котором столичный мэр обладает особенным статусом и влиянием. Во-вторых, нельзя недооценивать контакты руководства столицы и Федеральной налоговой службы. Не секрет, что крупнейшие налогоплательщики России находятся в Москве. Успехи ФНС и его бывшего главы Михаила Мишустина, увеличивших сборы налогов, тесно связаны с экономическими успехами столицы. Это ранее отмечал в интервью и сам новый премьер-министр России. Можно сказать, что в прежней должности он находился в связке с руководством Москвы и лично Собяниным и был в определённой зависимости от него.

Это подтвердил и состав нового правительства, в котором неожиданно сформировался целый «Блок Собянина». Так, остался в обойме министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Владимир Якушев, с которым московский мэр работал в Тюменской области. Компанию ему составили ещё два бывших подчинённых Собянина — губернатор Пермского края Максим Решетников, ранее работавший в правительстве Москвы, а теперь возглавивший Минэкономразвития РФ, и вице-мэр столицы Марат Хуснуллин, занявший кресло вице-премьера. Из Тюмени прибыл и новый министр науки и высшего образования — Валерий Фальков.

О том, что Собянин был в курсе грядущих изменений, говорит его молниеносная реакция на переход Хуснуллина в федеральное правительство. Следом за этим известием пришло другое — в правительстве Москвы найдена замена Марату Шакирзяновичу в лице главы департамента строительства Андрея Бочкарёва.

Дарья Антонова ИА REGNUM День города. Москва. 2016

С другой стороны, новое правительство стало ударом по личным амбициям Собянина. Ухода Дмитрия Медведева ждали, строились многочисленные версии о том, кто может занять его кабинет, и в политических раскладах нередко находилось место мэру Москвы. Но до реального воплощения не дошло. Вместо повышения — компромисс в виде усиления политического влияния. Что помешало продвижению Собянина? Противоречия и конфликты, которые, помимо успехов, обосновались в Москве. Столица, может быть, похорошела и стала богаче, но попутно обзавелась рядом непростых проблем, решения которым не видно. И самому мэру всё чаще приходится отвечать на вопросы: а в чьих, собственно, интересах принимаются те или иные решения?

Насколько изменения чувствительны для самого Сергея Семёновича, мы сможем узнать уже в ближайшее время по тем действиям, которые он предпримет. Если заметно увеличит активность, начав информационную кампанию и реализуя имеющееся влияние, обозначит давление на своих потенциальных оппонентов и одновременно попытается уладить действующие споры, то, очевидно, намерен включиться в грядущую президентскую гонку.