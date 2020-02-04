На весну, ориентировочно на март текущего года, в Европе запланированы крупнейшие за последние 25 лет комплексные учения войск НАТО под кодовым наименованием «Defender Europe 2020». На территории 10 стран Евросоюза (в том числе Германии, Франции, Голландии, Бельгии, Польши и стран Прибалтики) пройдут военные игры с участием 40 тысяч личного состава.

Иван Шилов ИА REGNUM

Из них контингент армии США составит более половины: 20 тысяч армейцев с американского континента, 9 тысяч из состава частей, расквартированных в Европе, в дополнение к ним 7 тысяч человек Национальной гвардии из 12 штатов и 750 резервистов. Особо подчеркивается предполагающаяся переброска через Атлантику механизированной бригады из состава 1-й кавалерийской дивизии, одной из шести тяжелых дивизий американской армии.

Впервые за историю Альянса вторую по размеру группировку, около 2 тысяч штыков, выставит Польша. В этом смысле предстоящие учения обещают стать уникальными. Союзники из Западной Европы выставят меньше войск, чем поляки.

Впрочем, заявленные цифры еще не окончательны. Даже для обеспечения простого приема 20 тысяч американских солдат и обеспечения необходимых условий их деятельности одной польской бригады тылового обеспечения откровенно недостаточно.

По опыту учений «Capable Logistician-2019» на развертывание только одной стандартной дивизии НАТО требуется не менее тыловой бригады. К участию в DE-2020 заявлен эквивалент 4,5 усредненных дивизий. Для их переброски только через польскую территорию потребуется 90 железнодорожных эшелонов и 20 морских конвоев (так как ряд частей должны выдвигаться своим ходом, в процессе форсируя водные преграды).

Так что объема возможностей одной бригады тыла организаторам не хватит никак. Следовательно, общая численность реально задействованных частей по факту выйдет больше.

NATO North Atlantic Treaty Organization Учения НАТО в Литве. 2016

Согласно оперативному замыслу, командование НАТО планирует отработать наступательную операцию в виде встречного сражения с целью остановки вторжения противника и удержания северного сектора потенциальной линии фронта в Центральной Европе до подхода основных сил «из глубины».

В частности, океанские конвои будут разгружаться в портах Бремерхафен (Германия) и Антверпен (Бельгия), аэродромах «Михаил Когэлничану» (база румынских ВВС), Нюрнберг (Германия), а также на базе ВВС США Рамштайн. Дальше бросок на восток и вступление в бой сходу.

Словом, планы грандиозные. К тому же пресс-службы, особенно Пентагона, их раскрашивают максимально ярко. Подчеркивая не только давно невиданный масштаб идеи, но и подводя к мысли о восстановлении боевой мощи Альянса до уровня его пика в 70-х годах ХХ века.

Надо признать, меры имеют определенный успех. Многие источники заговорили об отработке возможного захвата Калининграда, а то и не исключая вторжение в Белоруссию. Нет, это, конечно, еще не война, Североатлантический военный блок всему упомянутому только учится, однако комментаторы часто подчеркивают, что именно крупные военные учения являются наилучшим способом замаскировать концентрацию ударной войсковой группировки на исходных позициях. Дальше останется только заменить учебные патроны боевыми…

В общем, выглядит все грозно и милитаристски даже красиво. Для людей, от военного дела далеких. Потому что даже 100 тыс. военных сил абсолютно недостаточно для вторжения в Россию хотя бы с минимальными шансами на успех. Да и фактор ядерного оружия никто не отменял.

NATO North Atlantic Treaty Organization Учения НАТО в Литве. 2016

А президент РФ уже сказал, что, «в случае чего», мы отвечать станем не только по стрелочникам. Более чем достаточно достанется и центрам принятия решений. Где они расположены — никому объяснять не надо, тем более в российских Вооруженных Силах.

Тогда зачем все эта шумиха? Для рекламы! Соединенные Штаты активно крутят анонсы действительно крупнейшей за всю послевоенную историю рекламной кампании по выколачиванию из Европы больших денег. И это ни разу не шутка.

17 января 2020 года официальный представитель МО США Ребекка Ребарих уведомила общественность о поступлении от Саудовской Аравии платежа в 500 млн долларов в счет компенсации Америке расходов по переброске и размещении на территории Королевства американских войск.

С учетом ранее переведённых денег, общая сумма депозита «за помощь в безопасности» достигла 1 млрд. Как поясняют в Пентагоне, это лишь «первый взнос». То есть схожие суммы саудиты должны будут платить и дальше.

Точно так же Трамп указал Багдаду на необходимость «компенсировать затраты на помощь». Общие расходы США на войну в Ираке достигают 800 млрд. Треть из них, где деньгами, где разными рыночными преференциями, включая нефть с большой скидкой, Вашингтон уже вытряс из монархий Залива. По мнению Белого дома, Багдад Америке должен по меньшей мере 100 млрд долларов. В идеале — не менее 260 млрд долларов.

И ведь получается так, что вытрясти приличные суммы из союзников выходит довольно успешно. Так почему бы не проецировать такой «вкусный» опыт на все подвластное пространство? На данный момент в мире развернуто примерно 730 военных объектов и баз США, на которых дислоцировано по меньшей мере 120 тыс. солдат и офицеров. Плюс три постоянно находящиеся в море авианосные ударные группировки, одна из которых вообще базируется в Японии. Это же солидные деньги!

NATO North Atlantic Treaty Organization Учения НАТО в Литве. 2016

К примеру, на свой контингент в Германии США тратят 1 млрд ежегодно. Из которых ФРГ покрывает всего 28%, да и то преимущественно налоговыми льготами и бесплатной арендой земли. Трамп же считает союзников обязанными покрывать не менее 200% фактической суммы расходов. Причем именно деньгами. Учитывая прочие страны, ожидаемый размер «военной контрибуции» с европейских стран НАТО оценивается в 11−16 млрд долларов ежегодно.

Но просто так они делиться не желают. Даже имеют наглость заикаться про какую-то там собственную отдельную Общую армию Европы. Как учат в солидных книжках по маркетингу и расширению продаж, задача решается масштабной демонстрацией «товара лицом».

В данном случае — показом сохраняющейся у США возможности оперативно перебросить через океан огромную, несокрушимую военную мощь и неумолимо обрушить ее на любого противника. Естественно, с безоговорочно победным результатом.

Вот этой вот большой рекламной акцией предстоящие учения НАТО «Защитник Европы 2020» и являются: союзников запугать — милое дело.