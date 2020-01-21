



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Польские историки становятся очень востребованными властью. «Канцелярии президента Польши и председателя совета министров Польши готовятся к четвергу, 23 января, когда в Израиле будет проходить пятый Всемирный форум памяти холокоста, посвященный 75-й годовщине освобождения гитлеровского концлагеря Аушвиц, — передала польская радиостанция RMF FM. — В Иерусалиме выступит президент России Владимир Путин и, как можно ожидать, может еще раз обвинить Польшу в соучастии в уничтожении евреев. При канцелярии президента Польши создается команда из экспертов по коммуникациям и историков. Они должны фиксировать ложь Путина на постоянной основе. В четверг (22 января) президент Анджей Дуда также проведет серию интервью для польских СМИ. Насколько известно журналисту RMF FM, также готовится серия статей, включая платные, для израильских и американских изданий, предназначенных для демонстрации польской версии исторических событий. Однако Москва знает польские планы, и нельзя исключать, что она попытается их торпедировать».

Иван Шилов ИА REGNUM Анджей Дуда

Поможет ли призыв польских историков правящей партии «Право и Справедливость» (PiS)? Фактически именно PiS сейчас на передовой «польско-российской исторической войны». И за этим внимательно наблюдает оппозиция. Комментируя ход событий, очень не любящее «Право и Справедливость» польское издание Gazeta Wyborcza констатирует: «Танки исторической политики Путина расплющили польских гусаров». Такие коннотации, конечно, больше говорят не о прошлом, а о настоящем. Правящую партию оценивают с точки зрения того, способна ли она успешно ретранслировать «польский взгляд» на события начала и хода Второй мировой войны, насколько в мире разделяют эту точку зрения, что выводит на проблему влиятельности Польши и наличия у нее союзников. А тут очень многое зависит от того, в какой степени Варшава нужна своим партнерам по всей совокупности международной повестки. Она сегодня крутится вокруг Ирана и Ливии. Обсуждение этих проблем показывает, кто чего стоит.

Польские издания иронизируют по поводу Европейского союза, считая, что у того нет единой внешней политики, влиятельны только американцы. Как пишет польская газета Rzeczpospolita, «Польша, сыгравшая важную роль по Ирану в прошлом году, организовав ближневосточную конференцию в Варшаве, сосредоточилась на историческом споре с Владимиром Путиным». Но ее война с Путиным мало кого волнует за пределами самой Польши. В то время как ЕС, пусть инерционный и раздираемый противоречиями, всё-таки пытается выработать какую-то единую тактику и стратегию, что приводит европейцев к мысли о необходимости сотрудничества с Москвой, а не «сыгравшей важную роль по Ирану» Варшавой. Если у Евросоюза и России получится кооперация по иранскому и ливийскому вопросу, налаженные механизмы политического взаимодействия можно будет распространить и на прочие пункты международной повестки, включая диалог ЕС — Россия и проблемы Восточной и Центральной Европы. А значит, европейцы будут более уступчивыми и в отношении российских просьб.

Что касается Польши, то она может заявлять, будто ЕС поддерживает ее концепцию «исторической политики» по Второй мировой войне. Но, во-первых, здесь есть свои нюансы и не всё так однозначно. Во-вторых, это нисколько не мешает Европейскому парламенту и Европейской комиссии жестко критиковать Варшаву по более актуальному для PiS поводу — судебной реформе, которую проводит правящая партия и которая вызывает массовые протесты не только польской оппозиции, но и европейцев. И вряд ли Польше помогут ее «друзья» из Вашингтона. «Глава канцелярии президента Польши Кшиштоф Щерский после переговоров в США с Джаредом Кушнером, зятем и советником президента Трампа, объявил 17 января об «явной неудовлетворенности или даже негодовании» американских властей в связи с тем, что не дали слова президенту Дуде (во время проведения в Иерусалиме пятого Всемирного форума памяти холокоста — С.С.), — отмечает польский портал OKO.PRESS. — Но вопреки заверениям Польши в лояльности США, приедет (в Освенцим на мероприятия в честь освобождения концлагеря Аушвиц — С.С.) более низкий американский представитель, министр финансов Стивен Мнучин. Будет президент Европейского совета, но не глава ЕК и руководство Европарламента, что странно, ведь Польша, а не Израиль, является членом ЕС».

U.S. Departament of Defense Джаред Кушнер

Судя по всему, Варшава решила сделать ставку на Кушнера, надеясь этим убить двух зайцев — подобраться поближе к уху Трампа через его зятя и заодно разыграть «еврейскую карту». Однако этого слишком мало, чтобы убедить остальных. Кавалерийским наскоком такие дела не решаются. При этом польские политики допускают серьезные ошибки. Так, президент России во время выступлений на тему истории ни разу не опускался до личных нападок и оскорблений своих польских коллег. А вот они — увы. Путина публично называли «лжецом», в том числе себе такое позволяли премьер Моравецкий и президент Дуда, не говоря уже о деятелях рангом пониже. Это не просто низкий уровень культуры, это еще и признание Варшавой своей невозможности говорить с Москвой на равных, спокойно и без эмоций.