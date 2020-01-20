Полтора месяца осталось до выборов в Израиле. Тридцать партий будут участвовать в третьем за год забеге в парламент. Опросы показывают, что нас ждет снова ничейный результат.

Иван Шилов ИА REGNUM Кнессет

Поскольку в Израиле действует парламентская система, то правительство формируется лидером партии, располагающим самым большим потенциалом для учреждения коалиции. Представители всех партий встречаются с президентом после выборов и рекомендуют ему предоставить право на формирование правительства одному из кандидатов. Таким образом, первенство не обязательно оказывается в руках лидера самой большой партии, а у того, который опирается на самую широкую поддержку других фракций.

После майских и сентябрьских выборов ни правящая партия Ликуд, и ни оппозиционная Кахол Лаван не сумели собрать нужное количество сторонников среди депутатов Кнессета, чтобы основать следующее правительство. Это было обусловлено тем, что ни одна из двух ведущих партий не смогла сколотить блок из 61 депутата, по крайней мере. (Всего в Кнессете 120 депутатов, и для права формировать правительство требуется парламентское большинство.) Такая патовая ситуация сложилась по причине неготовности обеих партий опираться на объединенный список арабских партий и по воле отказавшегося поддержать правую коалицию Авигдора Либермана с его партией «Наш дом Израиль» (калька с незабвенного «Наш дом Россия»).

Давайте кинем взгляд на состав Кнессета после последних сентябрьских выборов.

Оппозиционная центристская «Кахол Лаван» — 33 мандата;

Правящая партия «Ликуд» — 32;

Арабская партия «Совместный список» — 13;

Религиозная ШАС — 9;

Наш Дом Израиль — 8;

Религиозная «Еврейство Торы» — 7;

Правая религиозная «Ямина» — 7;

Лейбористская партия «Авода» — 6;

Леволиберальная «Демократический лагерь» — 5.

Вышло, что глава Ликуда Биньямин Нетаньяху располагал поддержкой 56 депутатов, а лидер Кахол Лаван Биньямин Ганц — 44-х. Последние опросы дают похожую картину.

Лидер Израиля Нетаньяху и его партия Ликуд могли бы «отобрать» несколько мандатов и ретивого Либермана. Но по неведомым причинам правящая партия не в состоянии сколотить достойный русскоязычный штаб. Если произойдет что-то неожиданное, Ликуд мог бы использовать множество уязвимых точек у Либермана. Но покамест он переигрывает их в демагогии и пропаганде «на русской улице».

יולי אדלשטיין Юлий Эдельштейн

Пикантные новости последних дней относятся к конфликту между главой правительства Нетаньяху и председателем Кнессета от фракции Ликуд Юлием Эдельштейнои. На днях спикер парламента объявил, что 28 января состоится пленарное заседание Кнессета по вопросу депутатской неприкосновенности Нетаньяху. При том, что это пойдет в комиссию по делам Кнессета, есть опасение, что найдется большинство для лишения премьера неприкосновенности в ближайшие недели.

Как известно, против Биньямина Нетаньяху было выдвинуто обвинение в коррупции. Алан Дершовиц и некоторые другие крупнейшие американские юристы охарактеризовали это обвинение как тенденциозное и юридически безграмотное. Нетаньяху мог бы воспользоваться своей парламентской неприкосновенностью и избежать изнурительной судебной процедуры. Но тут оппозиция решила проголосовать за лишение его неприкосновенности.

Фракция Ликуд настаивала на том, чтобы голосование состоялось после выборов. Но юридический советник Кнессета решил, что возможно рассмотрение вопроса и до выборов. Слово было за председателем Кнессета Юлием Эдельштейном. Это достаточно яркий персонаж в израильском парламенте. Сын известного православного священника Георгия Эдельштейна, он стал иудеем еще в советское время и отсидел три года за преподавание иврита (формально — за подброшенные ему наркотики).

И вот он оказался в непростом положении. В случае отказа назначить заседание по вопросу Нетаньяху на ближайшее время оппозиция могла бы обратиться в Верховный Суд, где сильно не расположены к премьеру. И суд, скорее всего, вынудил бы Эдельштейна созвать пленарное заседание. Председатель Кнессета решил действовать сообразно требованиям оппозиции, будучи одним из лидеров правящей партии Ликуд.

Anton Nossik Леонид Невзлин

Тут началось самое интересное. В Ликуде его обвинили в путче. А самые жесткие слова донеслись от сына премьера, Яира Нетаньяху, через социальные сети:

«Отец его жены — Леонид Невзлин, — написал Яир Нетаньяху о Юлие Эдельштейне. — Олигарх, который объявлен в розыск за «убийство» в России, и совладелец газеты «Хаарец». Лишь благодаря огромным деньгам, вливаемым им в газету, она до сих пор не обанкротилась».

После прибытия в Израиль бегствующий олигарх Невзлин вложил крупные суммы в радикальную антиизраильскую либеральную газету «Хаарец», а потом он создал журнал такого же направления под названием «Либерал». Насколько Невзлин влияет на Эдельштейна, состоящего в браке с его дочерью, мы судить не будем. Но вот появился русский след. Никаких конспирологических теорий. Русский олигарх и председатель Кнессета. Сценарий для боевика, не так ли?