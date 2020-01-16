



Тён ван Дейк. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: URSS. 2015

Тён ван Дейк. Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации. М.: URSS. 2015

Уже древние заметили, что человек может контролировать лишь то, чему дал название. Конфуций считал, что благое правление должно начинаться с «исправления имён», ведь без правильных имён «дела не могут осуществиться». Старая мудрость постепенно становилась проработанной технологией: в психологии, в социологии, в политике… И произошло с ней то же, что происходит при капитализме с любой технологией: вместо средства освобождения людей, осознания, исправления окружающего мира, общества и самих себя, — она стала инструментом манипуляции и порабощения в руках немногих власть имущих.

К началу ХХ века социальные «низы» успешно боролись за свои права. Великая Октябрьская революция в России показала, что угнетённые могут покуситься на самые, казалось бы, вечные и фундаментальные принципы миропорядка. Сложно переоценить в этом роль марксизма, позволившего Ленину и большевикам покуситься на самое святое в национализме того времени, выйти за пределы обычных политических схем и ценностей, увидеть силу таких факторов, как Советы, к которым традиционно относились снисходительно-негативно. Мало кто из социал-демократов решился усомниться в государстве, нации, войне, общественном договоре и других почти «самоочевидных» понятиях так, как лидеры большевиков. Но потому именно они, русские коммунисты, породили новизну, перевернувшую весь ХХ век — даже при том, что большинство задумок революционеров (отмирание государства, пролеткульт, коминтерн и т. д.) так и не получило развития.

Современные властители стараются не доводить ситуацию до принципиальной конфронтации, подобной Октябрьской революции. Мир усложнился, и элиты делают всё, чтобы рядовой человек не смог дать правильные названия явлениям и идущим вокруг него процессам. Существуют ли классы и эксплуатация? Из кого состоит сегодняшнее российское общество? Как функционирует мировая финансовая экономика и чем занимаются отечественные банки? Как устроена миграция?.. Образно говоря, спор идёт не о том, в какую сторону повести наш корабль; а о том, предназначены ли корабли для плавания, обозначают ли буквы на компасе стороны света, плоская ли Земля, и живём ли мы в двумерном пространстве?

Дать указанной проблеме научное описание пытается голландский лингвист и исследователь СМИ профессор Тён ван Дейк в своей книге «Дискурс и власть: Репрезентация доминирования в языке и коммуникации». Автор показывает, что современный «контроль над сознанием» касается не столько того, «что» люди думают, сколько того, «над чем» они думают. Политики и СМИ не столько навязывают определённое мнение, сколько дают людям искажённую, упрощённую, предвзятую картину; заставляют их мыслить в узких категориях, соотноситься с набором «очевидных», общественно принятых «истин», которые стоило бы поставить под сомнение.

Джордж Беллоуз. Обращение к народу. До 1925

Ван Дейк приводит в пример тему миграции. Мигранты априори обсуждаются как «проблема» (а может, они — «благо»?), подчёркиваются их культурные отличия, их «варварство», низкие стандарты жизни, склонность к насилию и беспорядкам. Ведутся споры о мотивации мигрантов, о том, почему они не могут наладить жизнь у себя в стране и т. д. Размывается грань между легальной и нелегальной миграцией. Однако тщательно затушёвывается другая сторона вопроса: бизнес, который даёт работу нелегальным мигрантам, платит им минимальные деньги, вынуждает жить в нечеловеческих условиях, и собирает с этого сверхприбыли. Или то, как в целом связано благополучие «развитых» стран с неблагополучием «развивающихся», из-за чего неизбежно возникает миграция труда.

Педантично разбирая конкретные политические выступления, Ван Дейк показывает, насколько их логика, риторика, лексика связаны с подобными ограничениями картины мира; как отдельный текст строится на скрытых ссылках (импликациях) на предвзятые «общепризнанные истины». Автор демонстрирует, насколько сложным на деле является извечный пропагандистский приём — деление мира на «чёрное» и «белое», на «мы» и «они». Казалось бы, банальная и известная каждому махинация продолжает работать — поскольку суть не в ней самой, а в ограниченной картине мира, в многочисленных допущениях и недоказанных «очевидностях», на которых она держится.

У таких игр с картиной мира при капитализме имеются материальные основания: ограничение доступа к «средствам производства дискурса». Так, над потоками информации господствуют крупные СМИ (в свою очередь, зависящие от бизнеса и политики), составить конкуренцию которым без крупных вложений денег чрезвычайно трудно; важные области жизни и общественные институты становятся достоянием особых «сословий», вырабатывающих свой язык и враждебно относящихся к любому вмешательству «массового зрителя» — так обстоит дело с финансовыми спекулянтами или юристами.

А значит, возвращаясь к примеру с миграцией, сами мигранты или люди с альтернативной картиной мира просто не могут донести до широких масс свою точку зрения, поделиться собственным опытом, расширить и углубить тему. Их либо вовсе не допустят к СМИ, либо поставят в такие условия (ток-шоу, суд, предвзято отредактированная новостная статья и пр.), в которых «диссиденты» скажут ровно столько, сколько нужно власть имущим.

Сергей Иванов. Обратные переселенцы. 1888

Однако особенностью подхода ван Дейка является то, что исследователь не сводит человека к программируемому «сверху» роботу, полностью определяемому текущей конъюнктурой, властью, СМИ, классом или общественной структурой, в которой он работает и живёт — хотя сложно недооценить реальную власть организации и «социальной позиции» над сознанием индивида.

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Представители «низов» воспринимают сообщения, их контекст и смысл не совсем так же, как условный политтехнолог, политик или интеллигент. Мыслительные «модели», через которые человек трактует текст, формируются не только под воздействием пропаганды, образования и иных инструментов «общества» (в данном случае — его господ). Грубо говоря, на них оказывает влияние и господствующая идеология, и интересы класса или организации, к которой индивид относится, и его уникальный личный опыт. Именно на особый «низовой» опыт рабочего и крестьянина, по сути, в своё время делали ставку революционеры-марксисты: наёмный работник воспринимает, интерпретирует картину мира не так, как капиталист; предложенная «сверху» ложная картина мира может вступить в острое противоречие с его личным или классовым опытом, не вызывая отторжения у представителей интеллигенции или господствующего класса. В результате, проталкивание грубой картины мира может вызвать в людях протест, недоверие, бунт.

Тён ван Дейк «Люди, конечно же, находятся под воздействием новостей, которые они читают или смотрят, хотя бы потому что они получают и обновляют свое знание о мире. Но их понимание новостей и то, как они меняют свои мнения и оценки, зависит и от их предыдущих оценок и идеологий (разделяемых с другими членами группы), и от их собственного опыта. И именно эти личные интерпретации новостей, ментальная модель событий являются основой специфичных персональных действий индивида.»

Орест Кипренский. Читатели газет в Неаполе. 1831

Тем не менее, чтобы направить энергию недовольства на что-то продуктивное, люди всё равно нуждаются в адекватной картине мира. Их мышление должно выйти за те рамки, что навязываются власть имущими. Задача сегодняшнего дня — не просто убедить людей в правоте той или иной стороны, слепо повести их за собой, а раздвинуть границы массового сознания. Решение многих проблем современности невозможно без вмешательства народа, активной гражданской позиции широких масс. А значит, людям нужно дать иное, более глубокое и комплексное понимание политики, экономики, общественной жизни.

Человек должен вернуть себе контроль над обществом и миром, а необходимым шагом к этому является понимание мира и общества — благо, достижения образования и науки упрощают решение такой задачи. Сегодняшние господа и их идеологии не всесильны; дело просвещения, развития сознания и творчества отнюдь не обречено на поражение. Важно, чтобы оно вернулось в повестку дня и интеллигенции, и вообще каждого неравнодушного человека.

Нужно не просто отстаивать свою позицию в рамках общепринятой идеологии и картины мира; необходимо постоянно ломать и ставить под вопрос саму картину мира. Без этого невозможны ни победа угнетённых в сегодняшней политической и экономической борьбе, ни хоть сколько-то существенные преобразования в стране, столь нужные сейчас России.