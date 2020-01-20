



Михаил Нестеров. Крещение Господне (Богоявление). 1890–1894. Роспись в крестильне Владимирского собора в Киеве (фрагмент)

19 января Православная церковь отмечает праздник Крещения Иисуса Христа, именуемый также Богоявлением. В этот день Спаситель пришел на берег реки Иордан в иудейской пустыне и принял крещение от пророка Иоанна Предтечи, прозванного позже за свою миссию Крестителем. Христос установил таинство Церкви, которое впоследствии совершалось надо всеми, желающими стать христианами. Посвящение в ряды христиан происходило через обряд, сформированный на основе событий 19 января.

Пустыня, правда, была не совсем пустынной. Иоанн Креститель вышел на место переправы через реку Иордан, именуемое Вифаварой, дословно, «местом переправы». Здесь через брод проходила дорога от Иерусалима до Иордании. Путешественники, купцы и паломники двигались этим путем. И именно здесь пророк Иоанн развернул свою проповедь о приближении Царства Бога и необходимости подготовки к его встрече, к покаянию. Через Вифавару двигались не только купцы или путешественники, но еще и паломники. Гора Нево, с вершины которой, по преданию, Бог показал Моисею границы земли обетованной, располагалась как раз у переправы. Неудивительно, что основной целевой группой проповеди Иоанна Предтечи стали религиозно мотивированные иудеи.

Крещения как обряда на момент проповеди пророка в ветхозаветной традиции не существовало. Иудеи знали миквэ как ритуал очищения через погружение в воду. Он применялся в случаях прикосновения к мертвецу, менструации или болезнях дерматовенерологического характера. По сути, миквэ носил исключительно внешний характер. Иоанн Креститель же вышел на проповедь о покаянии и необходимости совершения нового ритуального омовения от грехов, поразивших душу.

Якопо Тинторетто. Крещение Господне

Иоанн пользовался огромным уважением, так как вел суровый аскетический образ жизни в пустыне, в пищу себе употреблял насекомых и дикий мед, был одет в одежду из верблюжьего волоса (очень и очень простую, буквально, чтобы прикрыть наготу). За этими внешними выражениями стоял мощный внутренний стержень, а наградой было широкое общественное уважение среди иудеев. К таким, как Иоанн, прислушивались, воспринимая аскетов-пустынников как проводников посланий от Бога.

Поэтому пришедшие на берег Иордана иудеи не просто совершали ритуальное омовение, а участвовали в устанавливаемом таинстве крещения, исповедуя свои грехи по настоянию пророка. И в этот самый момент происходит событие, известное как явление Христа народу. Иисус, достигнув 30 лет от роду и возмужав, вышел на общественное служение и проповедь Своего учения. Он также среди прочих людей подходит к Иоанну Крестителю и просит совершить над Ним обряд крещения. Иоанн, конечно, прекрасно понимал, что перед ним Сын Божий, и пытался отказаться, считая ситуацию абсурдной. Пророк заметил, что логичнее ему принять крещение от Христа. Но Иисус был непреклонен. Действительно, Он не нуждался в крещении, так как был свободен от греха.

И именно Христос окончательно оформил таинство, ставшее первой ступенью христианина в Церкви. Крещение открывает дорогу к Богу через исцеление от болезни первородного греха и других накопленных человеком грехов и схождением на верующего Святого Духа. Так христианин получает особые дары и вступает в возможность через совершение церковных обрядов приобщаться к Богу и духовно самосовершенствоваться.

В момент, когда Иоанн погрузил Иисуса в воды реки Иордан, совместно со Спасителем устанавливая новозаветное таинство крещения, с неба на Христа сошел Святой Дух в виде голубя. И был слышен голос Бога-Отца: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором Мое благоволение» (Мф. 3:17). Таким образом совершился не просто новый ритуал, но была приоткрыта завеса тайны троичности Бога.

И именно поэтому второе название праздника, распространенное больше не в народе, а в церковной среде — Богоявление. Во-первых, Иисус Христос, Бог и Человек, появился перед людьми. Во-вторых, открылась тайна Троицы. Открытие, конечно, не обозначает раскрытия. Мы можем лишь рассуждать на эту тему.

Пётр Шамшин. Крещение Христа. 1848

Бог, несмотря на Свою троичность (соединение трех Личностей в одном Существе), остается Единым. Отец, любящий Сына, и Дух Святой, как Дух или энергия абсолютной Любви. Единство трех в Одном — это некий символ и намек всему человечеству на важность стремления к единству друг с другом в Боге. Разделение человечества по религиозному, этническому, расовому, социальному, территориальному признаку есть следствие разрыва и потери единства с Создателем. Напротив, в Боге-Троице символично показано единство нескольких Личностей посредством совершенной любви до такой степени, что эти Личности едины в понятии «Творец».

И в день Крещения Господня православные христиане могут еще раз вспомнить о важных евангельских посылах праздника. Бог любит людей и ждет, что они будут стремиться стать подобными Ему и уже сегодня начнут делать себя и мир совершеннее. В день Крещения Создатель раскрылся человечеству как образ единства в любви Отца к Сыну, а Творца — ко всем людям. Подобие Богу — в любви к людям. И это самый действенный способ из тысяч предлагаемых по-настоящему сделать наш мир светлее и лучше.