Неуклюжие действия пресс-службы и агрессивная реакция главы Чувашии Михаила Игнатьева по отношении к оппозиционным журналистам и общественникам спровоцировали скандал федерального масштаба. В генсовете «Единой России» уже призвали губернатора принести свои извинения.

Gov.cap.ru Михаил Игнатьев

15 января в городе Чебоксары произошло вполне рядовое событие — обряд освящения здания местного дома правительства накануне праздника Крещения Господня с чтением молитв от коррупции и передачей освященных икон в дар администрации главы Чувашии. Однако неожиданно эта история на глазах общественности переросла в скандал федерального масштаба, в центре которого оказалась Русская православная церковь.

Обряд провел настоятель храма из села Шоршелы, иерей Евгений Гаврилов.

«Мы освятили сегодня здание дома правительства, попросили помощи у Господа, чтобы он оберег от всего злого и дурного. Чтобы Господь защитил нас, дал нам разума и процветания нашей республике, чтобы мы друг перед другом были честны, старались бороться с коррупцией», — сказал Гаврилов в своем видео интервью региональному интернет-СМИ

Cheb-eparhia.ru Иерей Евгений Гаврилов проводит беседу со школьниками

Как выяснилось позже, соорганизатором мероприятия выступил журналист, находящийся в оппозиции к местной власти. В интервью он заявил о том, что цель проведения обряда в том, чтобы 2020 год стал годом без коррупции, скандалов и без воровства бюджетных средств.

Данное событие осталось бы незамеченным в ряду многочисленных богослужений в преддверии праздника, если бы не так называемый «эффект Барбры Стрейзанд», вызванный неуклюжими действиями пресс-службы главы Чувашии Михаила Игнатьева. Пресс-служба губернатора вместо того, чтобы поддержать праздничное мероприятие, начала авральный разгон новости «Священнослужителя обманом позвали освятить дом правительства Чувашии» в прессе и на телевидении. Более того, священнослужителя вынудили на камеру оправдываться за проведенный обряд и, по имеющейся у местных СМИ информации, написать заявление о привлечении к уголовной ответственности журналиста в МВД Чувашии.

При этом главной невольной жертвой необдуманных политических действий региональных властей стала Русская православная церковь и лично настоятель храма из села Шоршелы иерей Евгений Гаврилов.

Буквально через несколько дней губернатор сделал еще более скандальный и труднообъяснимый шаг: на встрече с чувашскими журналистами по случаю Дня печати губернатор призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть.

Glava.cap.ru Михаил Игнатьев на встрече с представителями СМИ Чувашии

Очевидно, что такие кейсы провалов губернатора Чувашии в отношении представителей журналистского сообщества и духовенства не могут не остаться незамеченными в федеральном центре и могут вызвать последствия. Последовала реакция со стороны «Единой России» — заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы РФ Евгений Ревенкопризвал главу Чувашии Михаила Игнатьева извиниться перед журналистами за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ.