Власти Чувашии эффектом Стрейзанд втянули РПЦ в борьбу с оппозицией
Неуклюжие действия пресс-службы и агрессивная реакция главы Чувашии Михаила Игнатьева по отношении к оппозиционным журналистам и общественникам спровоцировали скандал федерального масштаба. В генсовете «Единой России» уже призвали губернатора принести свои извинения.
15 января в городе Чебоксары произошло вполне рядовое событие — обряд освящения здания местного дома правительства накануне праздника Крещения Господня с чтением молитв от коррупции и передачей освященных икон в дар администрации главы Чувашии. Однако неожиданно эта история на глазах общественности переросла в скандал федерального масштаба, в центре которого оказалась Русская православная церковь.
Обряд провел настоятель храма из села Шоршелы, иерей Евгений Гаврилов.
Как выяснилось позже, соорганизатором мероприятия выступил журналист, находящийся в оппозиции к местной власти. В интервью он заявил о том, что цель проведения обряда в том, чтобы 2020 год стал годом без коррупции, скандалов и без воровства бюджетных средств.
Данное событие осталось бы незамеченным в ряду многочисленных богослужений в преддверии праздника, если бы не так называемый «эффект Барбры Стрейзанд», вызванный неуклюжими действиями пресс-службы главы Чувашии Михаила Игнатьева. Пресс-служба губернатора вместо того, чтобы поддержать праздничное мероприятие, начала авральный разгон новости «Священнослужителя обманом позвали освятить дом правительства Чувашии» в прессе и на телевидении. Более того, священнослужителя вынудили на камеру оправдываться за проведенный обряд и, по имеющейся у местных СМИ информации, написать заявление о привлечении к уголовной ответственности журналиста в МВД Чувашии.
При этом главной невольной жертвой необдуманных политических действий региональных властей стала Русская православная церковь и лично настоятель храма из села Шоршелы иерей Евгений Гаврилов.
Буквально через несколько дней губернатор сделал еще более скандальный и труднообъяснимый шаг: на встрече с чувашскими журналистами по случаю Дня печати губернатор призвал «мочить» журналистов, которые критикуют власть.
Очевидно, что такие кейсы провалов губернатора Чувашии в отношении представителей журналистского сообщества и духовенства не могут не остаться незамеченными в федеральном центре и могут вызвать последствия. Последовала реакция со стороны «Единой России» — заместитель секретаря генсовета «Единой России», депутат Госдумы РФ Евгений Ревенкопризвал главу Чувашии Михаила Игнатьева извиниться перед журналистами за его «двусмысленное высказывание» в адрес СМИ.