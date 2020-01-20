Глава российского правительства Михаил Мишустин, формирующий новую команду, подписал свой первый кадровый документ о назначении, начав с родного для него ведомства — Федеральной налоговой службы. Каких-либо неожиданностей здесь не произошло — кресло главного налоговика России занял заместитель самого Мишустина в этой должности — Даниил Егоров, работавший в ведомстве с 2001 года.

Пресс-служба ФНС России Даниил Егоров

ИА REGNUM проанализировало благосостояние семьи нового главы ФНС России и обнаружило, что в 2014 году доход Егорова резко вырос почти в три раза — до 19,7 млн рублей, а его супруга в 2016 году, после появления второго ребёнка, за год заработала почти 81 млн рублей, став ещё через год обладательницей трёх квартир.

Биография Егорова

О новом главном налоговом инспекторе России известно пока не много. 44-летний Даниил Егоров родился в Москве, где окончил по специальности «юриспруденция» Российский университет дружбы народов. Среди известных выпускников этого университета — бывший премьер-министр Республики Чад Аббас Юсуф Салех, бывший глава Федерального агентства по образованию Григорий Балыхин, экс-министр здравоохранения Гайаны Сигмонд Бери, а также бывшие депутаты Госдумы, российские сенаторы, иностранные политики и другие не менее высокопоставленные лица.

Возвращаясь к Егорову. В 2000—2001 году он был членом межрегиональной коллегии адвокатов помощи предприятиям и гражданам, а в 2001 году успел поработать начальником юридического отдела ЗАО «Энеко» (по другой версии — ЗАО «Энэко»). Работу в налоговой службе начал с управления по Москве, где около трёх лет Егоров трудился специалистом отдела обеспечения деятельности руководства. В 2003—2005 годы он был главой отдела информационного обеспечения, электронного ввода данных и камеральных проверок, затем начальником отдела камеральных проверок инспекции №44 по Москве. До того, как в 2011 году занять должность замглавы ФНС, Егоров работал руководителем отделов, отвечающих за камеральные, выездные проверки, а также контрольную работу. В 2010—2011 годах он руководил отделами по рассмотрению споров с физлицами, споров с крупнейшими налогоплательщиками, досудебного аудита. Главой ФНС официально назначен 17 января 2020 года.

«Даниил Егоров отвечал за внедрение цифровых систем, которые позволяют контролировать налоги и в b2b‑ и в b2c-секторе. При его активном участии введена автоматизированная система контроля за НДС, проведена реформа контрольно-кассовой техники и разработан налоговый режим для самозанятых», — отмечалось в сообщении пресс-службы ФНС.

Nalog.ru Даниил Егоров

Из интересных строчек биографии нового налоговика — работа в ЗАО «Энэко». На сегодня в ЕГРЮЛ московское ЗАО с подобным названием числится ликвидированным, но в качестве его преемника работает ООО «Энэко» — аудиторско-консалтинговая фирма, ведущая свою историю с 1993 года. Среди своих клиентов компания называет АО «Газпромбанк — Управление активами», АО «Сбербанк Управление активами». С июля 2019 года ООО входит в реестр специализированных компаний по направлению «аудит» госкорпорации «ВЭБ.РФ» и может привлекаться участниками проектов, которые финансируются ВЭБ.

По данным ЕГРЮЛ, владельцами ООО «Энэко» являются шесть физлиц — директор Татьяна Орлова (30%), Мария Лагашкина (15%), Инна Михейко (15%), Дарья Сафонова (4%), Ольга Ивушкина (3%) и Светлана Сусоева (3%). В апреле 2019 года из состава владельцев вышла Светлана Сидорова (директор и совладелец одной из фирм в Калужской области).

По открытым данным, ООО «Энэко» было исполнителем по 28 госконтрактам на сумму чуть более 5,6 млн рублей. Среди заказчиков — аффилированное с ПАО «Транснефть» юрлицо, а также компании, связанные с АО «Управляющая компания Российского фонда прямых инвестиций». Фонд учреждён в 2011 году по инициативе президента и председателя правительства РФ. Он является соинвестором разных проектов и уже вложил более 1,5 трлн рублей.

Анализ благосостояния семьи

Анализ деклараций с 2011 года позволяет оценить, как менялось благосостояние семьи Егоровых.

По итогам 2011 года Даниил Егоров, назначенный в том же году замруководителя главы ФНС, заработал 5,975 млн рублей, но при этом в его собственности была лишь квартира площадью 28 кв. м, а в пользовании — 52 кв.м.

В 2012 году будущий главный налоговик задекларировал доход 7,056 млн рублей, состав имущества не менялся.

Супруга в декларациях 2011−2012 годов у Егорова ещё не фигурировала. Она появилась лишь в декларации 2013 года, как и первый ребёнок четы. Доход второй половины Егорова тогда составил 4,61 млн рублей, что примерно соответствует 384 тыс. рублей в месяц. Доход самого Егорова тогда составлял 7,463 млн рублей. В собственности супруги в 2013 году были квартира на 125 кв. м, участок земли на 800 кв. м, два автомобиля — Audi и Lexus, а также квартира в пользовании — на 60,4 кв. м.

Наиболее удачным для Даниила Егорова стал 2014 год. Тогда в декларации он указал доход более чем 19,725 млн рублей, что 2,6 раза выше, чем годом ранее. При этом источников дохода, например продажи какого-либо имущества, декларация не содержала. Квартира на 28 кв. м также из собственности Егорова не исчезла. Супруга же за этот год заработала 3,827 млн рублей, но к имеющейся квартире появилась ещё одна — на 171,6 кв. м, а в пользовании сразу две — на 139,1 кв. м каждая.

По итогам 2015 года наблюдался существенный рост доходов госпожи Егоровой — до 7,083 млн рублей при доходе мужа — 8,03 млн рублей. Состав имущества не менялся.

В 2016 году в декларации четы Егоровых появляется второй несовершеннолетний ребёнок, а доход супруги резко вырастает почти в 11 раз — до 80,918 млн рублей (при доходе мужа — чуть более 8,06 млн рублей). Источник такого дохода в декларации не указан, в собственности были всё те же две квартиры. А из списка имущества, находящегося в пользовании, наоборот, исчезли все три просторные жилплощади, а появилась одна — на 60 кв. м. Для сравнения: в 2016 году доход супруги главы ФНС Михаила Мишустина составлял 77,282 млн рублей.

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По итогам 2017 года Даниил Егоров по пополнению семейного бюджета так и не обогнал свою супругу, заработав 7,691 млн рублей против её дохода в 10,8 млн рублей. При этом из собственности второй половины тогда ещё замглавы ФНС исчез автомобиль Audi A5, но появилась квартира на 187,6 кв. м. В списке имущества в пользовании снова случились изменения — вместо квартиры на 60 кв. м появилась на 50 кв. м.

Интересный факт содержит декларация о доходах за 2018 год: супруга нового главы ФНС за 2018 год снова заработала больше него — 8,227 млн рублей против 8,212 млн рублей. В списке имущества к трём квартирам появилось машиноместо на 13,3 кв. м.

Занимается ли жена нового главы ФНС Егорова каким-либо бизнесом, неизвестно, но её ежемесячный доход существенно выше доходов большинства россиян. По итогам 2018 года он, к примеру, составил более 685,58 тыс. рублей в месяц.