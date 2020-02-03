Каждого релиза в серии «Научный комикс» от издательства «МИФ» я жду как праздника. Графические романы «для детей» (что, на самом деле, не совсем верно) из этой линейки всегда увлекательны, уморительны и очень познавательны. А их главными героями, из уст которых читатель узнаёт о различных тайнах мироздания, раз за разом становятся милые и харизматичные персонажи.

Издательство «МИФ» Обложка комикса Энди Хирша «Кошки»

Новый «Научный комикс» от американского иллюстратора Энди Хирша посвящён кошкам: свирепым охотникам из дикой природы и их не менее хищным домашним собратьям. Сразу хочется вставить небольшой спойлер: читать об этих, казалось бы, давно изученных и всем знакомым существах ничуть не менее интересно, чем о космосе или микробах.

Читайте также: «Космос. Научный комикс»: детская фантазия знакомится с Солнечной системой

Ещё вам может быть интересно: «Вирусы и микробы. Научный комикс»: почему мы болеем и как с этим бороться?

Микель Мария Дельгадо, Кандидат наук в школе ветеринарной медицины Калифорнийского университета, консультант по поведению кошек в Feline Minds. «Если вам интересна наука и, разумеется, котики, у вас в руках как раз та книга, с которой можно начать. Вы узнаете, почему кошки пришли к людям, почему полюбили их и почему люди полюбили кошек в ответ. Если у вас дома есть кошка, эта книга поможет вам с ней подружиться. Кто знает, возможно, вы и сами решите изучать их в будущем. Надеюсь, эта книга подарит вам не только вдохновение, но и удовольствие. Такое же, какое получил я сам».

Главная героиня комикса — непоседливая кошка по имени Фасолинка, звезда интернета и любимица миллионов. Однако так было не всегда: ещё в детстве её выставили на улицу в коробке с надписью «котята даром». Так, брошенной хищнице пришлось выживать в жестокой реальности, где обеспечить себя едой и крышей над головой можешь только ты сама. Здесь-то и начинается образовательная часть «Кошек».

История Фасолинки — не просто грустная повесть о брошенной кошке, а полноценная историческая и анатомическая справка о всех представителях семейства кошачьих. Каждый эпизод из жизни героини демонстрирует нам тот и или иной навык, который позволяет этим существам выживать в дикой природе.

Например, вы знали, что кошачий хвост позволяет им удерживать равновесие при лазанье по деревьям, плавании или быстром беге? А Фасолинка не только знает об этом свойстве кошачьего тела, но и активно им пользуется: с лёгкостью перемахивает через высокие ограды и гонится за особенно шустрыми мышами, не сбавляя скорость на крутых поворотах. При этом автор комикса, устами своей героини, старается привести в пример всех наиболее известных представителей вида. К вопросу о хвостах: оказывается, что у рысей он короткий как раз из-за того, что образ жизни кошек из этого семейства не включает в себя ни плавание, ни акробатические этюды.

Как и другие графические романы из серии «Научный комикс», «Кошки» будут интересны и полезны читателям всех возрастов. И нечего стыдится нарочито «детской» стилистики подачи информации — учиться никогда не поздно. Например, вы знали, что люди так сильно умиляются от вида кошек из-за того, что пропорции их мордочек максимально похожи на лица младенцев? Или что львы — единственные дикие кошки, которые поднимают хвост в знак приветствия на манер своих домашних собратьев?

Так, на протяжении 120 страниц (которые с увлечением можно прочитать всего за час) читателям откроются самые разные аспекты из жизни кошек: история их одомашнивания, эволюция отдельных видов, строение и полезные «примочки» для выживания. Некоторые из этих фактов покажутся очевидными, а некоторые «взорвут мозг» неподготовленному читателю, ведь сложно представить, что такие обыденные существа, как кошки, могут до сих пор хранить от нас какие-то секреты.

Все научные факты в «Кошках» органично вплетены в общий сюжет, который, к слову, не блещет изобретательностью или неожиданными поворотами. История Фасолинки — это короткий и довольно предсказуемый эпизод о выживании, поиске самого себя и обретении настоящей семьи. Однако, как было сказано ранее, сюжет в этом комиксе является скорее приёмом, позволяющим говорить об интересных вещах, не создавая «ощущения учебника».

После прочтения «Кошек» я пришёл к тому же выводу, что и после «Космоса» и «Вирусов и микробов» — этим историям нужна экранизация. И, может быть, не случайно, что автор этого графического романа является однофамильцев Алекса Хирша — создателя популярного мультсериала «Гравити Фолз»? В любом случае комиксы (по крайней мере в России) пока ещё остаются развлечением «не для всех». А вот в форме короткометражного мультфильма эти истории стали бы доступны куда большему количеству людей — и очень органично смотрелись бы в рамках современной школьной программы.

В любом случае «Кошки» (как и другие «Научные комиксы» от МИФа) — это победа современных образовательных форм. Симпатичная героиня, интересная история и десятки действительного увлекательных научных фактов подарят удовольствие от прочтения этого комикса каждому уважающему себя «кошатнику» (и не только). И, пожалуй, единственный вопрос, который хочется задать автору этого графического романа после прочтения: будет ли такой же комикс, но про собак?