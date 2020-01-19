Всегда найдутся злопыхатели, которые станут нападать на новый блокбастер известного режиссера, однако все равно он в любом случае обречен на успех. Пока «Вторжение» собрало не так много зрителей, только, согласно моим прогнозам, фильм должны посмотреть около 58 миллионов человек.

Рекламный постер фильма «Вторжение» режиссёра Ф.С. Бондарчука

Кабан — он не пришелец!

Подсчеты предельно простые, пусть даже и не самые точные. Население нашей страны составляет сегодня 146 780 720 душ. Фильм имеет возрастное ограничение «12+», значит, следует вычесть из общего показателя примерно 20 миллионов сограждан, которые еще не доросли до просмотра «блокбастера».[1] Продолжим вычисления: согласно недавним опросам, в возможное существование инопланетян верят 45 процентов жителей страны, что и дает нам искомые десятки миллионов. Они просто обязаны ринуться в кинотеатры, чтобы посмотреть ленту о злобных инопланетянах, готовых захватить нашу планету.

Что до меня, то грущу, потому что давно чувствую себя сильно обделенным в этой жизни, ведь что ни одного НЛО мне увидеть не удалось. Однажды, правда, собирая грибы в новгородских лесах, нашел место приземления «летающей тарелки»: вышел к поляне, на которой примятая в большой круг трава поднималась на моих глазах. Но так и не успел поделиться своей радостью с отставшим от меня местным жителем. Увидев «аэродром», он схватил меня за руку и в нецензурной форме предложил драпать. После того, как мы отбежали метров на сто, растолковал: я спугнул семью кабанов с поросятами, которая грелась на солнышке. Равно как и постоянно страдающие от ненависти к homo sapiens пришельцы, эти земные животные агрессивны, особенно когда охраняют свое потомство.

О кабанах, маскировавшихся под космических пришельцев, я позже вспомнил в беседе с моим знакомым, журналистом и убежденным уфологом, Владимиром Бычковым.

— Слушай, так что же ты посоветуешь, бежать навстречу НЛО с цветами и хлебом-солью? — спросил я его. — Или, как говорят, рвать когти?

— Рецепт прост: минимум страха и боязни, максимум разумной предосторожности — вот наилучшая тактика наблюдателя, — получил я дипломатичный ответ. — Самый лучший способ развития наблюдательности — это представить себе встречу с НЛО и подумать, о чем бы вы хотели спросить у пришельцев при встрече с ними.

Для начала, решил я, лучше убежать. Спросить можно и потом, хотя, как убеждают нас большинство импортных «блокбастеров», инопланетяне коварны, злы, жестоки и беспощадны, не задавайте им вопросов — если не хотите получить «ответку». Вспомните, как сражался с космическим монстром герой Арнольда Шварценеггера в фильме «Хищник». Какими отвратительными были твари в ленте «Инопланетное вторжение: битва за Лос-Анджелес», которую в последнее время показывают чуть ли не ежемесячно. И каким супероружием надеялись — наивные глупцы! — победить бравых землян чудовища из фильма «Морской бой», который также регулярно гоняют по нашим телепрограммам. Все три упомянутых ленты — американского производства, с впечатляющими публику спецэффектами, широко используемыми ныне нашими кинорежиссерами.

Вот поэтому, судя по всему, «Вторжение», анонсированное, в частности, как «визуальный аттракцион, фильм с большим количеством визуальных эффектов, масштабный блокбастер» пока не нашло ожидаемо большой аудитории в России. Тем более, заранее ознакомленной с сюжетом: «Над планетой в буквальном смысле нависла угроза вторжения». Те самые 45 процентов верящих в инопланетян сограждан честно признались в блогах о том, что уже «наелись» импортной кинопродукции,

Среди которой фигурирует и выпадающий из общего ряда фильм о «добром» инопланетянине «Пол: секретный материальчик». Пришелец подходит под все наши представления о космических обитателях, тщедушное тело, большая голова и такие же огромные глаза. Злые американские люди много лет держат его взаперти на военной базе и подвергают всевозможным опытам, в конце концов решают вскрыть ему череп — тут-то пришелец Пол, научившийся ругаться «по-земному» и курить марихуану, сбегает от мучителей. Прям как от злобных кабанов…

Критики оценили эту ленту как весьма посредственную. Судя по всему, причина одна: в фильме злобными и агрессивными выведены именно многие земляне — в противоположность тихому и забитому пришельцу. А это категорически нарушает жесткие кинолекала.

Счастье есть. Но — высоко

Люди, лицезревшие НЛО живьем, уверяют, что это к счастью. В массе американских публикаций на тему «летающих тарелок» есть, скажем, свидетельства великого бейсболиста, который вечером увидел инопланетный корабль около девяти метров в ширину и шести метров «от головы до хвоста». НЛО покрутился неподалеку от спортсмена, затем исчез. И — вот оно, чудо, бейсболист после «межгалактической встречи» сразу заиграл еще лучше, ему предложили выгодный контракт в одной из ведущих команд. Однако куда счастливее живут американцы, которых похищали инопланетяне. В свое время американские «исследователи-уфологи» проинтервьюировали полтора десятка человек, которые летали на «тарелках». Вывод предельно прост: «Каждый из похищенных обрел душевное спокойствие». Разумеется, если его заботливо вернули на грешную Землю.

Как и поступили инопланетяне с российской певицей Екатериной Чуприниной, известной в нашем шоу-бизнесе под именем Кати Лель. Она рассказала, что в 16 лет к ней наведались инопланетяне, после их визита певица недосчиталась нескольких зубов. Этим дело не кончилось, через девять дней «космические стоматологи» забрали ее на свой корабль, но, после долгих уговоров, согласились вернуть по месту прописки. С ее точки зрения, зубы — некий чип, по которому можно считать все, она предполагает, что инопланетяне использовали их, чтобы создать планету ее клонов. Целую планету, населенную «Катями Лель». Теперь я понял, что в ее песне со словами «Попробуй м-м, попробуй джага, джага, / Попробуй м-м, мне это надо, надо / Опять мне кажется, что кружится голова / Мой мармеладный, я не права» есть нечто завораживающе-инопланетное. Что и сделало «дажгу-джагу» в свое время чуть ли не народной.

Дела землян хуже некуда. Сценарии художественных фильмов рождаются не на пустом месте, огромное количество уфологов изо дня в день убеждает нас в агрессивности инопланетян. Так, навскидку: в апреле 2018 года, после того, как британскому уфологу Майлзу Стокдейлу в течение недели поступили пять сообщений про обнаружение НЛО, он авторитетно провозгласил: «Пришельцы продолжают активно нападать на Землю». Есть и наивные люди, полагающие, будто инопланетяне желают спасти нас от грядущей войны. Поэтому их корабли столь часто появляются над военными базами США, где хранится ядерное оружие: чтобы вывести его из строя и дать всем нам жить в мире. Как заявляли дежурные офицеры, управление межконтинентальными баллистическими ракетами во время визита пришельцев «заклинивало».

Я, ты, он, она…

Впрочем, давайте перестанем вглядываться в небеса и посмотрим вокруг нас. Забудьте про «летающие тарелки» и их обитателей, согласимся с Хелен Шарман, первой британской женщиной-астронавтом, которая сразу после празднования нового, 2020-го года, объявила: пришельцы существуют, возможно, даже на Земле, только мы их не видим. Невелика новость, еще три года назад основатель американской компании «Бигелоу аэроспейс», сотрудничающей с НАСА, Роберт Бигелоу, заявил, что инопланетяне присутствуют на Земле. По его словам, он абсолютно уверен в этом и «не нужно никуда идти», поскольку инопланетяне находятся «прямо перед носом у людей».

Именно так. Авторитетные — вы видели хоть одного не-авторитетного?.. — американские уфологи давно объяснили всем нам, как следует отличать принявшего человеческое обличье злобного инопланетянина от доброго жителя Земли. В частности, космические пришельцы находятся в постоянном поиске новой информации. Поэтому, например, я каждое утро езжу на работу в их компании: в автобусе нет никого, кто не тыкал бы в «иконки» на экране смартфона. Они — в интернете, в «чате», в социальных сетях. Не теряя ни минуты драгоценного времени, собирают о нас самые свежие данные. Месяц назад, правда, я видел настоящего человека: как следовало из названия на обложке книги, которую он читал, это были стихи Федерико Гарсиа Лорки.

Но вот, когда вы идете по московским тротуарам, настоятельно рекомендую постоянно оглядываться: вас могут сбить бешено несущиеся на велосипедах и самокатах злобные пришельцы с желтыми и зелеными коробами за спиной. Данный вид инопланетян успешно маскируется под доставщиков съестного от фирм «Яндекс.Еда» и «Деливери клаб». Они откровенно ненавидят пешеходов всех возрастов.

Так что еще одной причиной не самого большого зрительского ажиотажа вокруг фильма «Вторжение» можно считать тот факт, что российским инопланетянам не очень интересны фантастические фильмы об их желании поселиться на Земле. Они уже давно это сделали. Во всяком случае — в России.

[1] Как трактует «Википедия», этот ласкающий слух исконно русский термин «блокбастер» означает очень популярный и коммерчески успешный продукт кино‑ и театральной индустрии. С середины 1970-х годов термин стал обозначать жанр высокобюджетных фильмов для массового зрителя, чаще голливудских, с участием известных актёров и с предполагаемым высоким доходом в прокате.