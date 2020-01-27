



Иван Шилов ИА REGNUM Rainbow Six Siege

«Rainbow Six Siege — это тактический шутер, выпущенный компанией Ubisoft в 2015 году. В этой игре две команды по пять человек соревнуются между собой. Одна защищает дом, вторая — ведёт атаку. После шести раундов команды меняются местами. В отличие от большинства подобных игр, в Rainbow Six Siege игроки используют дроны, камеры видеонаблюдения, укрепления и разнообразные гаджеты.

Сейчас в Rainbow Six Siege играют 50 млн человек по всему миру. Существуют два профессиональных дивизиона, а также локальные лиги на уровне стран. Две российские команды, forZe и Team Empire, представляют Россию в ESL Pro League по Rainbow Six. Но так было не всегда…»

С этих слов начинается документальный фильм о становлении киберспортивных соревнований по Rainbow Six Siege в странах СНГ. Его созданием занимался медиаотдел киберспортивной организации forZe eSports, одного из главных игроков в «Осаду» в России. В часовом ролике на своём YouTube-канале представители forZe рассказали о главных вехах в истории турниров по Rainbow Six и противостоянии двух самых сильных команд нашего региона: соответственно, forZe и Team Empire.

BagoGames Игра Rainbow Six Siege

За неделю фильм собрал больше десяти тысяч просмотров на YouTube и больше тысячи лайков при всего десяти дизлайках. И пускай эти числа покажутся скромными, в одном можно быть уверенными — настоящие фанаты киберспортивной «Осады» оценили фильм по достоинству. После просмотра ролика корреспондент ИА REGNUM связался с режиссёром картины Егором Сапожниковым и бренд-менеджером forZe eSports Еленой Малаховой, чтобы узнать, почему организация вдруг решила так подробно и открыто рассказать о своём виде спорта.

Как родилась идея создания фильма?

Егор Сапожников, режиссёр фильма: изначально нашим руководством была поставлена задача — познакомить людей с Rainbow Six: Siege и привлечь к ней внимание аудитории потенциальных игроков/зрителей дисциплины. Работая с комьюнити (сообществом), мы постоянно узнавали какие-то новые факты, истории людей и событий. Можно сказать, что мы напрямую заряжались энтузиазмом от игроков, нашего менеджера Кирилла Золотова и других. Но при попытке найти какую-то целостную историю киберспортивной «Осады» в СНГ мы натыкались на обрывочные куски информации и старые новости. В итоге у нас возникла задумка с документальным фильмом. Во-первых, этого никто до нас не делал, во-вторых, это интересный проект.

Руководство поддержало идею и дало нам всё необходимое: время, ресурсы, и процесс закрутился. Документальный фильм — это целиком и полностью (от идеи до реализации) детище forZe eSports.

Но мы также благодарны спикерам, которые согласились принять участие. Без их настоящих эмоций и откровенных ответов мы бы не получили на выходе такой искренний документальный фильм.

Почему вы решили заняться документальным фильмом именно об «Осаде», а не о любой другой дисциплине, по которой у forZe есть команда? (коллективыforZeEsportsтакже соревнуются вDota 2, FifaиCS:GO).

Егор Сапожников: мы действительно планируем в таком формате рано или поздно рассказать обо всех наших дисциплинах. Rainbow Six: Siege всё-таки уникальна тем, что соревнования по ней только формируются, а с другой стороны, в России уже есть две tier-1 (выступающие на самых значимых международных соревнованиях, прим. ред.) команды. В какой-то степени это напоминает то, что было на заре истории CS: GO. Поэтому нам было интересно разобраться, как так вышло и кто те замечательные люди, которые на чистом энтузиазме развивали отечественную сцену с 2015 года.

Елена Малахова, бренд-менеджер forZe eSports: мы хотели познакомить наших болельщиков с этой игровой дисциплиной. Не секрет, что костяк фанатов forZe cоставляют поклонники CS: GO, поэтому хотелось донести до них в том числе, что Rainbow Six: Siege — это крутой шутер с хорошими перспективами развития в киберспорте.

Плюс, пользуясь влиянием, которое уже есть у forZe в СНГ, нам было важно объяснить и показать всему киберспортивному сообществу, что Rainbow Six может быть таким же интересным, как и дисциплины, которые уже давно стали топовыми в мире киберспорта.

Раскрывая «Радугу», мы открыли интересный киберспортивный мир со своими историями успеха и обидными поражениями. В других дисциплинах люди уже привыкли к таким историям, а для Rainbow Six — это одна из первых попыток познакомить киберспортивную сферу с новыми героями. Тем более, когда у нас фактически под рукой громкая история успеха нашего состава. Команда тренировалась вместе не больше двух месяцев и на первом же крупном турнире вошла в топ-3 мира.

Какую роль Ubisoft (разработчики и издатели игры) сыграли в создании фильма?

Егор Сапожников: мы, как и любая организация с составом по Rainbow Six: Siege, находимся в постоянном взаимодействии с коллегами из Ubisoft Russia. Когда нам пришла идея создать такой фильм, я связался с Артёмом Сергеевым, eSports-менеджером компании, и попросил его выступить спикером. У Артёма уникальный опыт: он и его друг Максим Лагуткин были одними из первых контент-мейкеров по «Осаде». Получается, Артём видел сцену и изнутри, и как сотрудник Ubisoft. Он и его коллеги помогали нам советом, за что мы искренне им благодарны. Но, повторюсь, документальный фильм — это целиком и полностью проект медиакоманды forZe eSports.

Елена Малахова: мы благодарны Ubisoft за поддержку, и мы ценим, что разработчики игры готовы и хотят работать с командами. Мы занимаемся общим делом, ведь продвижение той или иной игровой дисциплины зависит как от разработчиков, так и от профессиональных киберспортивных организаций, которые выбрали эту игру.

BagoGames Игра Rainbow Six Siege

Первый вопрос, который задают героям фильма: «Какое место «Радуга» занимает в твоей жизни?». А что на этот вопрос ответят его авторы?

Егор Сапожников: в нашей организации все сотрудники так или иначе знакомы с каждой дисциплиной forZe. Кому-то близко одно, кому-то другое. Наше руководство играет во все игры, где мы присутствуем, и разбирается в игровых нюансах на профессиональном уровне. Наш монтажёр Вадим Качеля так вдохновился первым сезоном Russian Major League, что не одну ночь провёл в рейтинговых матчах. Я же, с другой стороны, в «Осаду» играю не на PC, а на PS4. Но здесь следует понимать — фильм не столько об игре: её механиках и геймплее. Фильм об уникальном комьюнити, которое собралось вокруг этой игры.

Елена Малахова: нам приятно, что мы участвуем в развитии целой игровой дисциплины. CS: GO и Dota 2 уже давно себя зарекомендовали, и мы можем лишь поддерживать их популярность. В то время как Rainbow Six только начинает своё движение вверх. Можно сказать, что для нас это возможность стать лучшими в СНГ и Восточной Европе по воспитанию игроков в данной дисциплине.

Фильм очень наглядно показывает соревновательную сцену по «Осаде» в СНГ для людей, мало знакомых с этой дисциплиной. Как вы считаете: удастся ли фильму вдохновить начинающих игроков на киберспортивную карьеру?

Егор Сапожников: вполне возможно. Как отмечали наши спикеры, в «Осаде» сейчас действительно проще «пробиться», чем в устоявшихся дисциплинах вроде CS: GO или DotA 2. Будет круто, если через два-три RML (Russian Major League) к нам подойдёт какой-нибудь парень, для которого это будет первый турнир, и скажет, что решил попытать свои силы в Rainbow Six: Siege благодаря нам.

Елена Малахова: да, безусловно. Но, повторимся, важно, чтобы игроки попали в команду, которая готова им помогать развиваться. Успех каждого игрока — это не только его личная работа, но и поддержка менеджеров, медиаслужбы и руководства команды.

В командных дисциплинах нет личных побед. Это также мы пытались объяснить в фильме.

Несмотря на то, что просмотров у фильма пока не очень много, комментарии о нём только положительные. Как считаете, в чём секрет такого успеха у игрового сообщества?

Егор Сапожников: Я думаю, секрет в том, что мы первыми честно рассказали о том сообществе, которое возникло вокруг Rainbow Six: Siege в России. Плюс формат, который мы выбрали: в фильме нет какого-то ведущего, а все события рассказываются от первого лица. Получается, что мы дали высказаться героям мира Rainbow Six: Siege, а аудитория смогла без каких-либо фильтров услышать их истории от первого лица.