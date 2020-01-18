Итак, МИД РФ официально подтвердил, что у России и Японии сохраняются серьезные расхождения по проблеме мирного договора. В переводе с дипломатического языка это означает, что давно ставший анахронизмом договор в обозримом будущем заключен быть не может. Причина всем ясна — необоснованные и недопустимые претензии японского правительства на входящие по Конституции РФ в состав нашего государства Курильские острова.

Курильские острова

Дабы зафиксировать нынешнюю позицию (надо понимать, не только МИД, но и высшего руководства государства), на сайте внешнеполитического ведомства России опубликован соответствующий официальный текст, согласно которому Япония для решения проблемы мирного договора должна признать неоспоримый суверенитет России над южными Курильскими островами. В тексте признается:

«Переговоры (по проблеме мирного договора в 2019 году) показали сохранение существенных расхождений в позициях сторон. В таких условиях не видим альтернативы длительной кропотливой работе по выведению российско-японских отношений на качественно новый уровень, который позволил бы вести эффективный поиск взаимоприемлемых развязок по чувствительным двусторонним вопросам».

Victor Morozov Северо-Курильск

Одновременно подчеркивается, что принципиальная позиция России по проблеме мирного договора последовательна и неизменна и заключается в том, что ее решение «должно быть основано на признании Токио итогов Второй мировой войны в полном объеме, включая неоспоримый суверенитет РФ над южными Курильскими островами».

В связи с отказом Токио учитывать озабоченность Москвы размещением на японской территории американских противоракетных комплексов, являющихся и установками для запуска наступательных ракет среднего и малого радиуса действия, актуальным является и указание на то, что «одновременно необходимо всесторонне развивать практическое сотрудничество, вырабатывать меры доверия в военно-политической сфере, сближать позиции в международных делах».

Можно с большой степенью уверенности говорить о том, что японское правительство не примет выдвинутые условия и не пойдет на признание итогов Второй мировой войны, касающихся территориального размежевания двух стран, произведенного и закрепленного согласно международным документам военного и послевоенного периода, и продолжит настаивать на своих, по сути, реваншистских требованиях.

О том, что это именно так, заявляют японские СМИ. Так, на днях одна из центральных японских газет «Майнити симбун», имея в виду требование российского руководства признать итоги войны, отмечала: «Россия потребовала составить документ в качестве условия для подписания мирного договора с Японией. За этим стоят опасения Москвы по поводу Японии, которая является союзником США, на фоне отсутствия перспектив для улучшения отношений с Вашингтоном. Скорее всего, премьер-министру Японии Синдзо Абэ будет сложно добиться развития переговоров по мирному договору из-за жесткой позиции России, хотя он и стремится сделать это во время своего срока полномочий, который истекает в сентябре 2021 года».

При этом выражается сомнение в результативности «марафонских» переговоров между премьер-министром Абэ и президентом РФ Владимиром Путиным. Отмечается, что «Москва неоднократно выражала мысль о том, что пока Россия и Япония не придут к всеобъемлющим стратегическим отношениям, она не пойдет на заключение мирного соглашения и передачу южных Курил».

Kremlin.ru Синдзо Абэ и Владимир Путин посетили финальные соревнования турнира по дзюдо. 7 сентября 2017 года

В статье содержится намек на то, что в действительности Москва ничего не делает для установления отношений стратегического характера с Японией и заинтересована лишь в расширении экономического сотрудничества без увязки его с вопросом о мирном договоре. Автор статьи собственный корреспондент «Майнити симбун» в Москве Хитоси Омаэ, ссылаясь на японские дипломатические источники, отмечает: «…Сама Россия не пытается углубить стратегические отношения с Японией. По мнению Токио, Россия поняла, что Япония не сможет выполнить ее требования, и подняла такие сложные вопросы, как размещение американских вооруженных сил в Японии и историческое восприятие проблемы северных территорий, тем самым затягивая подписание мирного соглашения».

О бессмысленности продолжения «переговоров о Курилах» и беспочвенности ожиданий от премьера Абэ получения «северных территорий» от якобы особо благоволящего Японии президента Путина в Стране восходящего солнца заговорили уже открыто. Ибо подавляющее большинство японцев разуверились в походящих на мантры заклинаниях своего премьера о том, что якобы вот-вот он «своими руками» подпишет с Путиным мирный договор, в котором вожделенные Курильские острова с их морскими богатствами будут признаны японскими. Тем не менее на днях Абэ вновь заявил, что «приложит все усилия к тому, чтобы лично решить территориальную проблему с Россией».

Вместе с большинством японцев не верит в это и авторитетный политолог Масаси Окуяма, который в издании телерадиокорпорации «Нихон хосо» отмечает:

«Когда я просматриваю новости по проблеме северных территорий, как их подают японские СМИ, то, к сожалению, меня охватывает желание сказать: «Уважаемые друзья, попробуйте подумать о ней с позиции президента Путина!». Если поразмышлять с этих позиций и определить историческую миссию нынешнего российского президента, то нужно признать, что сам он ощущает себя «императором своей России» и исходит из необходимости «укреплять и расширять эту империю». И при этом он вдруг отдаст свои территории стране, которую считает слабее своей державы? Вывод напрашивается сам собой: к сожалению, северные территории к нам не вернутся».

Gov.ru Остров Кунашир

Оставим на совести японского политолога высказывание о Путине, который-де не отдаст Курилы, ибо ощущает себя «императором всея Руси», что, видимо, сказано ради «красного словца». Тем более что, в действительности, Путин еще недавно допускал возможность «взаимоприемлемого компромисса» с Японией по островам. Но с Окуяма можно согласиться, когда он пишет о невозможности для Путина вопреки мнению подавляющего большинства российского народа, по сути, «торговать Курилами», как это пытались делать его предшественники. Вот его мнение по этому поводу:

«Пять с лишним лет назад господин Путин пошел на военный конфликт с Украиной. А что послужило причиной? Разве не его решимость вернуть России Крымский полуостров, который он считал российским? Разве можно полагать, что человек, решившийся на применение силы для возврата считающихся русскими земель, за какие-то деньги отдаст территории Японии? Нужно смотреть правде в глаза: острова к нам не вернутся».

В связи с создавшейся ситуацией считаю, что стороны подошли к моменту истины, когда и в Москве, и в Токио сознают бесполезность, прямо скажем, пустопорожних «переговоров по Курилам». Тем же, кто в нашей стране продолжает беспокоиться по поводу того, что японцы в случае отказа продолжать такие переговоры потеряют интерес к экономическому сотрудничеству с нашей страной, хочу напомнить ситуацию в советско-японских торгово-экономических отношениях. Приведу лишь один факт: в 70-е годы прошлого столетия в разгар «холодной войны», в условиях разнузданной антисоветской пропаганды в Японии, мобилизации японского народа на «борьбу за северные территории» Страна восходящего солнца делила с ФРГ первое-второе места среди торгово-экономических партнеров СССР из числа капиталистических стран. Исключительно по одной причине: такое сотрудничество было выгодно крупному капиталу Японии, который руководствуется в выборе партнеров не политической конъюнктурой или «указаниями правительства», а возможностью или невозможностью получения устойчивой прибыли. И безопасности работы за рубежом. Вот об этом и надо бы позаботиться новому, надеюсь, не столько идеологически ориентированному, сколько прагматичному правительству России, если оно хочет привлекать японский капитал для развития наших территорий на Дальнем Востоке и в Сибири.