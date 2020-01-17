Прошло чуть более двух недель, как 2020-й год вступил в свои права. Примечательное отличие начала текущего года от предыдущих лет в Армении и союзнической нам России, на мой взгляд, в осознании сложности положения, складывающегося в регионе Большого Ближнего Востока, особенно на южных рубежах Российской Федерации, вокруг Ирана и в мире в целом. В подтверждение сказанному своевременная, весьма представительная церемония оглашения исключительно актуального послания президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина Федеральному собранию РФ (далее: Послание. — А. Г.). Особо подчеркнем, что на этом мероприятии присутствовали члены Совета Федерации, депутаты Государственной думы, члены правительства, руководители Конституционного и Верховного судов, губернаторский корпус, председатели законодательных собраний субъектов Российской Федерации, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители крупнейших предприятий и банковской сферы, средств массовой информации. Я специально столь подробно изложил состав участников, потому что именно от их профессиональной работы во многом будет зависеть реализация масштабных задач, выдвинутых президентом России в послании.

Kremlin.ru Послание Президента Федеральному Собранию

Не скрою, уважаемый читатель, что, внимательно выслушав выступление Владимира Путина, я и мои коллеги по партии «Национальное единение» допоздна бурно обменивались мнениями и обсуждали все те вопросы, которые были близки и понятны и нам. Скажу откровенно, что в Армении послание не оставило равнодушным никого из нас, находящихся в двух тысячах километрах от Москвы, поэтому мне нетрудно было представить состояние наших российских друзей и коллег, присутствовавших в Центральном выставочном зале «Манеж». Ведь каждый из них услышал из уст президента России оценку и своей личной работы, а самое главное — не мог не осознать персональную ответственность за судьбу своего Отечества, причем с самой первой минуты выступления Владимира Путина.

Напомним читателям первые предложения из послания: «Послание Федеральному собранию впервые оглашается в самом начале года. Нам нужно быстрее, не откладывая решать масштабные социальные, экономические, технологические задачи, перед которыми стоит страна <…> Сегодня в нашем обществе четко обозначился запрос на перемены. Люди хотят развития и сами стремятся двигаться вперед в профессии, знаниях, в достижении благополучия, чтобы брать на себя ответственность за конкретные дела. Зачастую они лучше знают, что, почему и как надо менять там, где они живут, работают — в городах, районах, селах, по всей стране».

Убежден, что ни один думающий армянин (за исключением соросовских прихлебателей, активистов тоталитарной религиозной секты «Слово жизни», уже не приходится говорить об активистах ЛГБТ-сообщества) не мог бы не согласиться с актуальностью многих и многих формулировок, содержащихся в послании, для Республики Армения.

Ан нет, у «народного премьера» Армении в 2020-м году совершенно иная повестка, которую он и озвучил на первом же заседании правительства РА 2020 года. Так, 9 января Никол Воваевич, выступая на первом заседании правительства Армении, с присущей ему прозорливостью заметил, что в Армении одна из самых больших проблем касается состояния туалетов. Да, да, уважаемый читатель, я не ошибся.

«Эта важнейшая проблема цивилизованности: когда видишь в пятиэтажном ресторане позолоченные стулья, но когда открываешь дверь в туалет, кажется, что попал в зону бедствия», — сказал Никол Воваевич, себя любящий.

Это вам, уважаемый читатель, не какой-то там Сэмюэль Хантингтон со своей концепцией этнокультурного разделения цивилизаций, опубликованной им в статье «Столкновение цивилизаций?». Это наш «народный премьер», которого на всякую заграничную туфту не возьмешь и не проведешь. Будучи воплощением лидера-прагматика, прямо на этом же заседании премьер-министр на самом деле многострадальной Армении обратился к членам правительства и приглашенным с вопросом на засыпку: «существуют ли какие-то законодательные нормы и стандарты в этой области?». Обескураженное столь глубокомысленным вопросом Никола Воваевича, соответствующее должностное лицо тем не менее успокоило членов правительства, а также тысячи и тысячи поклонников «народного премьера», которые денно и нощно с неописуемым умилением ловят каждое его слово. Они не были разочарованы, так как в этот день в прямом эфире они стали очевидцами захватывающего интеллектуального поединка. Бедолага, ответственный за санитарное состояние санузлов в ресторанах (оказывается, есть и такая должность в правительственных структурах), набравшись смелости, вымолвил, что совместно с министерством здравоохранения разработан соответствующий проект, и в скором времени будут определены необходимые санитарные стандарты. «После этого займемся законодательными изменениями по части штрафов — они будут увеличены вплоть до приостановки деятельности в случае несоблюдения норм», — сказал сей чиновник. После этих слов напряжение на заседании правительства РА несколько поубавилось, надо полагать, что поубавилось напряжение и у воздыхателей «народного премьера». Далее премьер-министр РА с присущей ему последовательностью в действиях перешел к обсуждению вопросов состояния туалетов на автомобильных газозаправочных станциях:

«Пришло время выдвигать требования в этом вопросе. Это очень важная цивилизационная проблема, речь идет о том, где мы себя представляем на карте мира. Деятельность всех тех объектов, которые не соответствуют нормам, должна быть прекращена или приостановлена до разрешения проблем».

Цитата из к/ф «Собачье сердце». Реж. Владимир Бортко. 1988. СССР Диалог профессора Преображенского с доктором Борменталем

Уверен, что уважаемые читатели, пожелавшие поглубже ознакомиться с подробностями этих острых дискуссий «цивилизационного характера», озвученных Николом Воваевичем, смогут это сделать, просмотрев соответствующий видеоматериал на электронном портале. Во всей этой ахинее вызывает то ли гнев, то ли тревогу, то ли глубокое разочарование и уныние подобная гнетущая неадекватность Никола Пашиняна, ставшего премьер-министром РА в результате безнаказанно совершенного государственного переворота в Армении в апреле — мае 2018 года. А сейчас «народный премьер», перерядившись в одеяния Филиппа Филипповича Преображенского, ученого медика, хирурга-экспериментатора, профессора, героя повести Михаила Булгакова «Собачье сердце», выставляет армянский народ на всеобщее посмешище в образе этакого Полиграфа Полиграфовича Шарикова. Невольно на память приходит все из этой же повести диалог профессора Преображенского с доктором Борменталем:

В своей предыдущей статье под заглавием «Сколачиваемый антироссийский интернационал в Армении не пройдет», опубликованной от 23 декабря 2019 года ИА REGNUM, мне уже приходилось приводить выдержки из выступления Н. Пашиняна, прозвучавшего в ходе заседания правительства РА от 12 декабря 2019 г., когда он заявил:

«…сегодня у нас (имеется в виду: в Армении. — А. Г.) нет способной нормально функционировать системы государственного управления <…> Возможно ли сегодня получить в Армении нормальную информацию о нашем экономическом росте и текущем состоянии экономики? Нет, невозможно. Например, я не могу получить нужную мне информацию».

Primeminister.am

Судя по последним событиям, Никол Воваевичу не дают нужной информации не только касательно экономического положения, санитарного состояния ресторанных туалетов, но и вопросов, касающихся национальной безопасности Армении. Вот и вынужден «народный премьер» озвучивать и черпать информацию на сей счет из уст своих родных и близких, будучи уверенным в полной правдивости озвучиваемой ими информации. Так, 12 января т. г. газета «Айкакан жаманак» (электронная версия), принадлежащая семье Н. Пашиняна, опубликовала статью, в которой говорилось, что бывший директор Службы национальной безопасности РА Артур Ванецян спонсирует кампанию против семьи премьер-министра Армении Никола Пашиняна. Чтобы придать нужную убедительность этой нечистоплотной стряпне, заметно активизировалась дочь «народного премьера», сделавшая запись на своей странице в Facebook, в которой представила некогда теплую близость с семьей А. Ванецяна. «Жаль, что эта теплота не была искренней и Ванецян организовал подобные заговоры против нашей семьи (то есть в семье Н. Пашиняна уже нет сомнений в объективности этой весьма и весьма сомнительной публикации газеты «Айкаканжаманак». — А. Г.)», — написала дочь Пашиняна. Дальше больше. Депутат Национального Собрания РА от фракции правящего блока «Мой шаг» Грачья Акопян, который является родным братом супруги «народного премьера» Анны Акопян, заявил, что Ванецян попытался осуществить государственный переворот: «Причиной увольнения Ванецяна с поста директора СНБ была не информационная кампания против семьи Пашиняна, а попытка осуществления государственного переворота. С этой целью он также распространял ложные сведения о семье Пашиняна».

Было вполне ожидаемо, что экс-директор Службы национальной безопасности Армении, генерал-майор Артур Ванецян в весьма деликатной форме отреагировал на эти наскоки со стороны членов семьи «народного премьера». «Считаю нужным подчеркнуть, что все предположения в мой адрес — ложь, а последовавшие за ней спекуляции и фейковые нападения — обычное явление. Автор и заказчик этой публикации (читай Никол Воваевич Пашинян, себя любящий. — А. Г.) не первый раз пытается меня дискредитировать, исходя из скрытых страхов. Но то, что «борьба» будет опущена на такой уровень, было неожиданно даже для меня». Что же касается записи старшей дочери «народного премьера» на сей счет в Facebook, то Артур Ванецян «по-отечески» посоветовал ей: «Мариам-джан, дочь моя, не вмешивайся, прошу, в непонятные игры взрослых».

Думается, что уважаемый читатель вполне может составить мало-мальское представление о первых воистину напряженных и интеллектуально насыщенных буднях «народного премьера», членов его семьи и правительства Республики Армения. Вот такова, уважаемый читатель, политическая повестка дня нынешних властей РА. Между тем следует отметить, что демографические задачи, поднятые в послании Владимира Путина, в более тревожной форме имеют место быть в Армении. Так, если в 2009 году общий коэффициент рождаемости в РА (среднегодовое соотношение новорожденных к числу постоянно проживающих граждан в расчете на 1000 жителей) составило 14,5%, то по итогам 2018 года этот показатель составил 12,3%, и это при том, что имело место сокращение численности населения РА («Демографический сборник Армении, 2019» стр. 62, Статистический комитет Республики Армения). Вызывает озабоченность и динамика численности постоянного населения Армении. Так, согласно официальной статистике, если численность населения РА на начало 2009 года составила 3 млн 77 тыс. человек, причем естественный прирост населения составил 16,8%, то на конец 2018 года составила численность населения составила 2 млн. 965,3 тыс. человек, а естественный прирост составил 10,9%.

Primeminister.am Никол Пашинян на церемонии закрытии 7-х Всеармянских летних игр в Ереване. 17 августа 2019 года

Однако, как убедился читатель, эта тревожная статистика отнюдь не беспокоит власти РА, так как у них есть дела куда важнее. Видать, «народный премьер» руководствуется доселе совершенно неведомой методологией подсчета численности населения. Так, 5 августа 2019 г. Никол Воваевич, выступая на митинге, организованном в Степанакерте (столица Республики Арцах), по случаю 7-х Всеармянских игр, заявил:

«До 2050 года мы должны решить следующие задачи: довести население Армении минимум до 5 млн человек, создать 1,5 млн рабочих мест».

Надо полагать, что сделать подобный радужный прогноз Никол Воваевича вдохновила вышеприведенная динамика изменений численности постоянного населения РА и факт того, что за 20 месяцев его нахождения во власти постоянное население РА убавилось как минимум на 15 тыс. человек. Или же как не упомянуть неописуемый восторг Никола Воваевича, связанный с докладом Международного валютного фонда, согласно которому доля ВВП на душу населения по итогам 2019 года в Армении составила $4,76 тыс., в Азербайджане данный показатель составил $4,72 тыс., а в Грузии ̶ $4,63 тыс. К сожалению, «народному премьеру» неведомо, что помимо показателя ВВП на душу населения по номиналу, для более полного представления о реальном материальном благосостоянии жителей страны следует опираться на показатель ВВП на душу населения по паритету покупательной способности (ППС). Так вот, согласно сборнику The World Factbook ЦРУ США, на начало 2018 г. ВВП на душу населения по паритету покупательной способности в Азербайджане составил $17 500 (101 место из 228 стран), по этому показателю Грузия на 138 месте с $10 700, а в Армении ВВП на душу населения по ППС составил $9500 иона заняла 142 место. Справедливости ради отметим, что на начало 2019 года ВВП на душу населения по ППС в Грузии составил $10 152, в то время как в Азербайджане этот показатель по итогам 2019 года составил $18 616. Однако вопрос совершенно в другом. Уже не единожды приходилось писать, что на Всемирном экономическом форуме (ВЭФ) в Давосе (январь 2018 года) была поставлена задача перехода экономик государств на рельсы инклюзивного развития, цель которой ̶ обеспечить равный доступ для людей к экономической независимости и беспрепятственному взаимодействию между различными группами населения. Было особо подчеркнуто, что приоритеты экономической политики должны переориентироваться на более эффективное противодействие незащищенности и неравенству, что исключает однозначное полагание политиков и экономистов на ВВП как на показатель экономического развития в ущерб уровню жизни людей. Именно устойчивый, всеобъемлющий прогресс, сопровождающийся ростом доходов населения параллельно с ростом его реальных экономических возможностей, уровня защищенности и качества жизни, должен быть признан лидерами государств главной целью экономического развития, а вовсе не рост ВВП, говорилось в докладе ВЭФ. Это, в свою очередь, предполагает новые инструменты для оценки эффективности такой политики — индекс инклюзивного развития (Inclusive Development Index, IDI). К сведению «народного премьера» — IDI базируется на 12 индикаторах и имеет три составные части. Перечислять их не стану, надеясь, что во время, свободное от контроля за ходом работ по ремонту туалетов и разного рода разборки козней, а также политического преследования председателя Конституционного суда РА и членов его семьи, его коллег, которые не поддались шантажу николвоваевской камарильи, правительство Армении наконец-то удосужится заняться государственными делами. На первых порах поразмыслит над тем, что из 78 развивающихся стран по IDI Азербайджан занимает 3 место, Грузия ̶ 32, а Армения по IDI занимает всего лишь 45-е место между Гватемалой и Гондурасом. Пишу эти строки и ловлю себя на мысли, что действующим властям РА вовсе не надо инклюзивной экономики, а Никол Воваевичу, политику галактического масштаба, занятому примирением США и Исламской Республики Иран, тем более не до какого-то перехода экономики РА на рельсы инклюзивного развития. Да, да, уважаемый читатель, я не оговорился, у «народного премьера» есть хлопоты куда важнее. Так, 5 января 2020 г. Никол Воваевич взошел на гору Артаниш, что в Гегаркуникской области (для справки заметим, что высота горы 2461 метр над уровнем моря, а озеро Севан, которое опоясывает прекрасно асфальтированная дорога, расположено на высоте 1900 метров над уровнем моря) и с ее вершины обратился к президентам Ирана и США с мирным посланием (после эскалации между ними, связанной с убийством Касема Сулеймани, командующего специальным подразделением «Аль-Кудс» в составе Корпуса стражей Исламской революции). Подумайте только, уважаемый читатель, какую самоотверженность проявил Никол Воваевич, преодолев аж 561 метр. Самое поразительное в другом, что нашлись пропагандисты сего крайне необдуманного акта со стороны «народного премьера». Посудите сами, уважаемый читатель.

Khamenei.ir Касем Сулеймани

Так, 3 января 2020 г. духовный лидер дружественного Армении Ирана аятолла Али Хаменеи объявил трехдневный общенациональный траур после убийства в Ираке иранского генерала Касема Сулеймани. И представьте реакцию иранских властей и народа, когда в эти траурные для Ирана дни, в то время как миллионы иранцев вышли на митинги осуждения и протеста, вдруг некто из соседней Армении с вершины бугра призывает лидера мировой сверхдержавы и лидера региональной державы к миру. Не буду продолжать далее, а всего лишь отмечу следующее: на днях экс-директор СНБ Армении Д. Шахназарян, выступая по ТВ, с сожалением констатировал весьма прискорбную данность. Так вот, Давид Гургенович Шахназарян в прямом эфире напомнил телезрителям Армении, что ранее, будучи в оппозиции к второму и третьему президентам РА Роберту Кочаряну и Сержу Саргсяну, их жестко критиковал, но ему никогда не было стыдно за то, что они являются первыми лицами государства, увы, такого он не может сказать сейчас относительно действующего премьер-министра РА. Заметим, что Д. Шахназарян — серьезный политик.

Не скрою, уважаемый читатель, что, приступив к написанию данной статьи, я ставил перед собой задачу: выделить из послания Владимира Владимировича Федеральному собранию те сферы предстоящей работы, которые в рамках ЕАЭС можно будет перенести и на экономику РА. Тем более с учетом той данности, что на сегодняшний день в Республике Армения функционируют более двух тысяч предприятий с российским капиталом. Или хотя бы найти поле для совместной деятельности предприятий ВПК России и Армении в свете новых задач, выдвинутых президентом России. Увы, мои надежды изначально были обречены на неудачу, политическая, да и экономическая повестка как таковые в настоящее время в Армении напрочь отсутствуют. Иные нынче времена: в стране нагнетается атмосфера неуверенности и страха, убедительным проявлением которой являются политическая вендетта второму президенту РА Роберту Кочаряну, судебное преследование третьего президента РА Сержа Саргсяна, арест по надуманному предлогу владельца оппозиционного «5-го телеканала» Армена Тавадяна, циничный шантаж председателя и членов Конституционного суда РА. Этот перечень противоправной вакханалии можно было бы продолжить и далее, однако по сложившейся традиции не хотелось завершать статью на грустной ноте.

Sglmc.am В медицинском центре «Святой Григорий Просветитель» в Ереване

И вот на фоне закрытия школ-интернатов, прекращения финансирования услуг по родовспоможению медицинской амбулатории (роддома) в г. Маралик на память пришли славные страницы из недавней истории работы медицинских учреждений РА. Так, благодаря инициативе ветерана боевых миротворческих миссий, майора медицинской службы запаса Вигена Арноевича Татинцяна и главного врача медицинского центра «Святой Григорий Просветитель» профессора Ары Микаеловича Минасяна правительство РА 19 ноября 2014 г. приняло изменения № 1304 к порядку направления военнослужащих Российской Федерации, дислоцированных в Армении. Так вот, принятие этих поправок возымело весьма положительное действо. Достаточно сказать, что в период с февраля 2015 года по сентябрь 2016 г. было осуществлено уже более 1600 госпитализаций военнослужащих и членов их семей Российской Федерации, расквартированных в Армении, в специализированные терапевтические и хирургические отделения медицинского центра «Святой Григорий Просветитель» и другие клиники г. Еревана и г. Гюмри. При этом заметим, что все лечебно-диагностические мероприятия были произведены на безвозмездной основе. Увы, эта столь полезная инициатива после государственного переворота апреля — мая 2018 г. в Армении, прекратила свое существование. А между тем возрождение и реализация этого проекта, несомненно, явится красноречивым свидетельством избавления правительства РА от пут агрессивной русофобской соросовской пропаганды, уже не приходится говорить о том, что в нынешние непростые времена добросовестное врачевание армянскими медиками военослужащих и пограничников РФ, расквартированных в Армении, станет одной из наиболее крепких скреп, соединяющих народы наших стран. Вместе с тем хотелось бы откровенно признать, что безусловно, руководство Армении как государства-члена Евразийского экономического союза и ОДКБ обязано, по примеру России, всесторонне и критически проанализировать все сферы жизнедеятельности армянского государства. Благо, что есть славная методология для осуществления подобного анализа. Для этого достаточно скрупулезно еще и еще раз углубиться в текст послания президента России Владимира Путина Федеральному собранию Российской Федерации. Убежден, что послание в равной мере адресовано и Республике Армения, думается, что и государствам — членам ЕАЭС и ОДКБ.

Limegirl Роберт Кочарян

P. S. Завершая написание статьи, хотелось бы увидеть ее опубликованной на сайте ИА REGNUM, в «Комсомольской правде в Армении», интернет-портале Shame. am, а также, что немаловажно, в масс-медиа, поддерживающих первого президента Нагорно-Карабахской Республики, второго президента Республики Армения Роберта Кочаряна. Пишу эти строки вовсе не случайно. На днях — надеюсь, что успею сдать в типографию сборник моих выступлений и интервью за 2019 год, причем он будет издан на русском и армянском языках (в одном двуязычном томе уже сверстано 890 страниц текста без иллюстраций). В этом сборнике уважаемый читатель не найдет ни одной публикации из СМИ, поддерживающих Роберта Седраковича. Думается, что подобная «информационная блокада» вашего покорного слуги ошибочна хотя бы по той простой причине, что второй президент РА политзаключенный Роберт Седракович Кочарян выдвинул, на мой взгляд, безальтернативную и не терпящую промедления идею сплочения всех политических сил Армении для избавления от той катастрофы, к которой ведут страну нынешние власть предержащие Армении. А необходимое условие реализации этой благородной цели заключено в простой формуле — «Консенсус минус один». Поэтому не подлежит сомнению, что команда Р. Кочаряна должна на практике показать, что это не просто лозунг по консолидации всех политических сил Армении, кому дорога судьба государства, а практическое поле для приложения совместных усилий в дело объединения всех здоровых сил общества для организации сокрушительной победы над навязанными из-за океана деструктивными силами зла. Такой подход, бесспорно, предполагает предоставление возможностей по использованию подконтрольных им информационных (притом немалых) ресурсов со стороны своих потенциальных партнеров. Не думаю, что в Армении найдется хотя бы один здравомыслящий гражданин, уже не приходится говорить «политик», кто поставил бы под сомнение искренность полного неприятия партией «Национальное единение» и вашим покорным слугой действующих властей РА. Причем я и мои коллеги по партии с первого же дня после государственного переворота апреля — мая 2018 года подвергали и продолжаем подвергать жесткой, порой весьма опасной в плане собственной и семейной безопасности, критике Никола Воваевича и Ко. Апеллируя к конкретным фактам, мы последовательно бичуем и указываем адресатов крупных финансовых вливаний со стороны Фонда Сороса и других так называемых радетелей соблюдения прав человека (в их понимании активистов ЛГБТ-сообщества, тоталитарных религиозных сект и антигосударственной камарильи местного разлива). Увы, повторюсь, эфир по телеканалу, поддерживающему политического заключенного, второго президента РА, для нас и вовсе недоступен, уже не приходится говорить о десятке других подконтрольных им информационных ресурсов. В этих условиях волей-неволей в голове зарождаются крамольные мысли либо о непрофессионализме кураторов информационных ресурсов из команды второго президента РА, либо об их предвзятом отношении к партии «Национальное единение» и лично к ее председателю. Я не исключаю, что это может быть следствием нашей наивности, серьезно воспринявшей вброшенный в политическое поле лозунг «Консенсус минус один». В любом случае можно с этим успехом в информационной блокаде поздравить «народного премьера». Заметим, что на днях Никол Воваевич цинично посоветовал двум оппозиционным телеканалам вместо их лого написать «коррупционное телевидение». По логике «народного премьера», те телеканалы, которые разоблачают коррупционные проявления со стороны действующих властей, уличают лично его в невыполнении десятков обещаний, данных в набивших оскомину многочисленных выступлениях, сами являются коррупционными. Чтобы у уважаемого читателя сложилось более полное мнение о востребованности моих статей и выступлений (да простят меня за нескромность), замечу, что к моменту написания этих строк, к примеру, мою последнюю статью «Сколачиваемый антироссийский интернационал в Армении не пройдёт», опубликованную ИА REGNUM и 24 декабря 2019 г. помещенную на сайте в Shame. am просмотрели 35 232 человека, а из оценивших статью 105 читателей — 77 (73,33%) сочли ее отличной, 12, или 11,43%, оценили статью на «хорошо», а 16 читателей, или 15,24%, признали статью очень плохой. И в конце хотелось бы попросить наших коллег из Федерального собрания Российской Федерации изыскать возможность оказания помощи чудом уцелевшим русскоязычным газетам РА — будь то «Комсомольская правда в Армении», «Голос Армении» или «Новое время», причем на порядок более малую, чем миллионные долларовые вливания в антироссийские масс-медиа, щедро финансируемые со стороны Фонда Сороса.