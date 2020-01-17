Золото подорожало. После иранской ракетной атаки на американские авиабазы в Ираке фьючерс в Нью-Йорке взлетел до 1574,3 доллара за тройскую унцию. Правда, потом, когда Трамп успокоил общественность, что войны с Ираном начинать не намерен, цены несколько просели, но всё равно 1590 долларов превосходят максимум, державшийся с мая 2016 года.

Иван Шилов ИА REGNUM Доллар США

Происходящее едва ли можно считать случайным совпадением. Соединенные Штаты еще сохраняют уверенность в контроле над событиями. Как бы там ни было с ракетным ударом, Иран продолжает оставаться под американскими санкциями, режим которых Вашингтон пообещал усилить еще больше. Пример со швейцарским трубоукладчиком показывает, что резервы у американцев, в принципе, еще есть.

Более того, именно контроль над деньгами становится главным силовым инструментом Белого дома в обеспечении сохранности мировой гегемонии. Так, в частности, Трамп прямо заявил правительству Ирака: хотите вывода американских войск — заплатите. Дорого. Во-первых, компенсацию за все инвестиции на восстановление экономики, полученные от США за весь период.

Федеральная резервная система США

Во-вторых, оплатите расходы за построенные военные объекты в стране. В-третьих, поделитесь половиной выручки от продажи иракской нефти. А не то «будет по-плохому».

Президент США открытым текстом указал, что на коррсчетах в США Центральный банк Ирака держит 35 млрд долларов, которые «в случае чего» могут быть заблокированы. Таким образом, Багдад лишится шестой части годового ВВП или примерно половины национального годового бюджета.

И ведь таки может. Достаточно вспомнить до сих пор продолжающуюся историю с 200 миллиардами долларов бывшего шаха Ирана, которые Америка отказывается возвращать на протяжении более 33 лет. Более того, по решению американского суда 2,7 млрд из них направлены на выплату компенсаций жертвам теракта 2001 года в Нью-Йорке.

В общем, контроль над деньгами — это серьезная власть, позволяющая принуждать окружающих, пусть даже себе в ущерб, к проведению политики, выгодной для Америки.

Как пример — история с прозрачным намеком руководству как бы французской компании Total: или срочно сворачиваете свой бизнес в Иране, теряя там по меньшей мере 2,5 млрд долларов уже накопленных инвестиций, или минфин США закрывает вам доступ на американский финансовый рынок, обеспечивающий вас более чем 80% оборотного и кредитного капитала. Взвесив аргументы, совет директоров Total принял «правильное» решение, и компания из Ирана ушла.

Именно таким образом Вашингтон пока довольно успешно блокирует попытки Европы вернуть геополитическую субъектность. Тем же способом Америка принуждает Японию кредитовать американский внешний долг. Аналогичным приемом США принуждают к встраиванию в свой экономический кластер Центральную и Южную Америку.

Но, похоже, угроза внаглую забрать силой деньги Ирака оказалась последней соломинкой, переломившей хребет верблюду. Остальные страны, прежде всего в Юго-Восточной Азии, примерили аналогичную угрозу на себя и всерьез задумались.

JIP Европейский центральный банк

Золотой запас Малайзии составляет 38,88 тонн и находится дома, а вот 105,42 млрд долларов валютных резервов лежат на коррсчетах в США. Пакистан на таких же счетах держит 15,42 млрд, Индия — 461,16 млрд, Турция — 142,54 млрд, Катар — 54,28 млрд.

Ну, и далее по списку. Чем дальше, тем больше у многих стран накапливается трений с Вашингтоном. Где гарантия, что точно так же Америка не попытается забрать деньги у них?

И хотя ультиматум Ираку Дональд Трамп озвучил только сейчас, после обострения вследствие иранского ракетного удара, очевидность расклада, так сказать, заинтересованным лицам становилась очевидной еще в прошлом году. Даже без сколько-нибудь крупных потрясений цена за унцию желтого металла в течение 2019 года тихо подросла сразу на 18%.

Ну, а финальным аккордом, судя по всему, стал Мусульманский саммит в Малайзии (декабрь 2019, Кула-Лумпур), где, кроме разных прочих вопросов, премьер-министр страны обозначил необходимость перехода на расчеты в золоте во взаимной торговле. Идею поддержали Катар, Турция и Иран.

Это если считать высказавшихся публично. Сколько оказалось согласившихся молча — история пока умалчивает. Но тогда, в декабре, на золотых котировках событие не отразилось почти никак, в то время как сейчас, стоило Трампу лишь озвучить угрозу в адрес Багдада, рынок качнулся.

Причем эксперты подозрительно дружно заговорили о вполне реальной вероятности выхода цены к отметке 1900, а не исключено и до 2000 долларов за унцию. Есть основания полагать, что «некоторые дальновидные и серьезные инвесторы», не выпячивая процесс публично, приступили к объемной скупке свободного золота.

Andrzej Barabasz (Chepry) Слитки золота

Безусловно, некоторая его часть уходит в руки спекулянтов, но, судя по всему, львиную долю забирает интервенция центральных банков. Как раз всерьез задумывающихся если не о прямых расчетах золотом, то по крайней мере о целесообразности возврата к золотому стандарту.

Для Америки такой сценарий означает крушение финансовой гегемонии с геополитическим капканом в одном стакане. Не угрожать Вашингтон уже не сможет. Монополия на доллар осталась последним действенным козырем сохранения власти. Но тем самым он всё сильнее мотивирует остальных из долларового мира как-либо уйти. Тем более что список стран, уже находящихся под его санкциями или стоящих почти на грани их введения, постоянно расширяется. Так что терять им становится почти нечего.

Конечно, о немедленном переходе на золотой динар пока речи еще нет, однако варианты уже рассматриваются вполне серьезно. Так что фактически речь идет лишь о факторе времени, противопоставить которому американцы уже не могут ничего. Вопрос не в том, когда унция пробьет отметку в 2 или 10 тысяч долларов. Речь идет о том, когда доллар вообще утратит статус мировой валюты.