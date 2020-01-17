Китай взял на себя обязательство увеличить импорт американских товаров и услуг на $200 млрд в течение следующих двух лет. Сальдо торгового баланса Китая с США действительно слишком велико. Большая часть иностранной валюты Китая была потрачена на покупку казначейских облигаций США. Нельзя сказать, что это идеальная торгово-финансовая структура в долгосрочной перспективе. Движение к торговому балансу — это правильное направление для китайско-американского экономического сотрудничества, говорится в редакционной статье издания The Global Times.

Иван Шилов ИА REGNUM Экономика Китая

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Вашингтон использовал огромный торговый профицит Китая с Соединенными Штатами в качестве политического оружия против Пекина. Увеличение объема американского импорта — это запуск процесса демонтажа данного оружия. Увеличение импорта из Соединенных Штатов означает, что в наших руках окажется более мощное оружие для противодействия США.

В прошлом Китай импортировал из США сельскохозяйственную продукцию на сумму более $20 млрд в год. Когда Китай приостановил импорт американской сельскохозяйственной продукции, он оказал большое политическое давление на Вашингтон. Когда стоимость американского сельскохозяйственного импорта превысит $40 млрд, США окажутся связаны еще сильнее.

Американский фермер

Китаю необходимо приложить немало усилий для увеличения импорта из Соединенных Штатов дополнительно на $200 млрд в ближайшие два года. США также должны сотрудничать с КНР в полной мере, чтобы предоставить Китаю продукты, которые действительно нужны китайскому рынку и являются конкурентоспособными по цене.

В Китае сейчас действует рыночная экономика. Большинство компаний, занимающихся импортом, являются частными, а многие финансируются из-за рубежа. Китайское правительство не может отдавать приказы этим компаниям. Кроме того, потребители не будут покупать товары из политических соображений. В США хорошо знают обо всех этих фактах.

Если Соединенные Штаты захотят навязать свою продукцию силой, а китайское правительство станет покупать бесполезную американскую продукцию, то это приведет к вытеснению с китайского рынка высококачественных продуктов из Европейского союза, Японии и стран Юго-Восточной Азии. Все это идет вразрез с правилами Всемирной торговой организации (ВТО).

Таким образом, существенное увеличение импорта американских товаров в Китай может стать более сложной задачей для США, чем для Китая. Если американские компании не смогут справиться с этой проблемой, команда переговорщиков президента США Дональда Трампа не сможет их спасти.

Другие обеспокоены тем, что экономический рост Китая замедляется. До тех пор, пока он может еще больше расширить свой потребительский рынок, он может приспособиться к этому расширенному импорту. Юань, скорее всего, вырастет по отношению к доллару в ближайшие два года. Это облегчит Китаю процесс увеличения импорта из США.

Торговое соглашение первой фазы согласуется с общим направлением реформ и открытости Китая. Сделка способствует выравниванию китайско-американского торгового баланса, укреплению защиты интеллектуальной собственности, а также созданию более благоприятной среды для внешних инвестиций. Торговая война всегда связана с внешним давлением, но Китай должен попытаться превратить ее в движущую силу, которая поспособствовала бы реформам и большей открытости.

JesseW900 Даляньская высокотехнологичная промышленная зона, Далянь, Китай

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Некоторые утверждают, что Китай должен был принять все условия США с самого начала. Данное утверждение звучит наивно. В течение 22 месяцев торговой войны Китай отбил попытки Соединенных Штатов заставить КНР отказаться от развития высоких технологий и дал понять Вашингтону, что с Китаем шутки плохи. Ни у Европейского союза, ни у Японии нет ни смелости, ни способности конкурировать с Соединенными Штатами. США должны знать, что Китай окажет сопротивление, столкнувшись с радикальной американской политикой в отношении Пекина.

Китай занял стратегическую позицию, которая обрекает его на определенные трудности. Мы должны проявить разумный и твердый подход по отношению к неопределенности в китайско-американских отношениях.